Зюзин: виртуальная "Тройка" будет и дальше нарастать в структуре других билетных решений

Недавно появилась информация о том, что в метро будет действовать новая пропускная система в виде виртуальной карты "Тройка". Виртуальная "Тройка" будет частью новой платежной системы посредством прикладывания телефона к валидатору и турникету, а также сканирования QR-кода. Данную меру прокомментировал директор Центра транспортного планирования ВШЭ Павел Зюзин.

Виртуальная карта «Тройка» - это еще один из инструментов повышения удобства использования платежных инструментов. Если до этого была необходимость использовать пластиковые карточки, то сейчас переход на использование смартфона и оплата по QR-коду стала следующим шагом для расширения способов оплаты. Этот инструмент реализуется на всех сегментах транспортного комплекса города - метрополитене, наземном общественном транспорте рельсовым, безрельсовым, так же на МЦК и МЦД - сообщил Зюзин.

Также есть вероятность, что технология не мимолетная, а будет и дальше встраиваться в современную транспортную систему.

Я думаю, что на данный момент этот инструмент будет тестироваться. В дальнейшем, безусловно, его использование будет нарастать в структуре других билетных решений и карточек - предположил Зюзин.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что цифровизация билетной системы сэкономит городу 2,5 миллиардов рублей за счет отказа от печати чеков и бумажных билетов.

Фото: mos.ru/М. Мишина (Creative Commons Attribution 4.0 International license)