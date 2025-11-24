70 лет ожидания позади: Кольцевая линия получает новую станцию — стройка набирает обороты

Строительство новой станции "Достоевская" на Кольцевой линии метро, первого объекта на историческом кольце за семь десятилетий, продвигается быстрее ожиданий. Об этом сообщил в своём канале мэр Москвы Сергей Собянин. Готовность объекта уже составляет 35%, и работы в условиях плотной городской застройки стали одними из самых технически сложных в современной метростройке.

Условия строительства и используемые технологии

По словам мэра, специалисты работают в центре столицы — рядом с действующими линиями метро, большим числом подземных коммуникаций и в зоне сложной гидрологии.

"Задача очень сложная, так как работы ведем в самом центре города — в плотной застройке, рядом с действующими линиями метро, множеством инженерных коммуникаций и подземными водами. Приходится применять горный способ проходки — с использованием средств малой механизации. По сути, работа выполняется практически вручную", — пишет Собянин.

Чтобы ускорить доставку материалов, на площадке уже функционируют четыре шахтных ствола. Они позволяют оперативно спускать оборудование на значительную глубину. Сейчас комплекс "Екатерина" приступил к проходке пятого вертикального ствола, который станет частью будущей системы вентиляции. Эти работы завершат до конца года, что обеспечит переход к следующему этапу подземного строительства.

Расположение станции и особенности архитектуры

Станция появится на участке между "Новослободской" и "Проспектом Мира", в зоне пересечения улиц Самотёчной и Дурова. Она станет тринадцатой на Кольцевой линии и будет иметь два вестибюля — подземный, расположенный под улицей Дурова в районе пересечения с Делегатской, и наземный, который оборудуют рядом с "Олимпийским".

Плотная застройка центра Москвы потребовала адаптировать проект под уже существующие объекты. Инженеры работают в узком коридоре между подземными переходами, действующими путями и городскими коммуникациями, где каждый метр должен быть учтён в конструкции. Такой формат строительства делает "Достоевскую" одним из самых нетипичных проектов столичного метростроя.

Влияние на транспортную доступность и пассажирские потоки

После открытия станции транспортная сеть центра Москвы станет значительно удобнее. "Достоевская" улучшит доступность сразу трёх районов — Мещанского, Тверского и Марьиной Рощи. Благодаря новому объекту уменьшится нагрузка на вестибюли "Проспекта Мира" обеих линий, что особенно важно в часы пик.

Станция создаст дополнительные маршруты для посещения комплекса "Олимпийский", Центрального дома Российской армии и Театра Российской армии. Для жителей и гостей города появится более прямой и быстрый путь к культурным и спортивным объектам, расположенным в этом районе.