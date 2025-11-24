Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сергей Собянин
Сергей Собянин
© kremlin.ru by Павел Бедняков is licensed under Public domain
Главная / Центральный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 11:59

70 лет ожидания позади: Кольцевая линия получает новую станцию — стройка набирает обороты

Мэр Москвы Собянин: Станция "Достоевская" готова на 35 процентов

Строительство новой станции "Достоевская" на Кольцевой линии метро, первого объекта на историческом кольце за семь десятилетий, продвигается быстрее ожиданий. Об этом сообщил в своём канале мэр Москвы Сергей Собянин. Готовность объекта уже составляет 35%, и работы в условиях плотной городской застройки стали одними из самых технически сложных в современной метростройке.

Условия строительства и используемые технологии

По словам мэра, специалисты работают в центре столицы — рядом с действующими линиями метро, большим числом подземных коммуникаций и в зоне сложной гидрологии.

"Задача очень сложная, так как работы ведем в самом центре города — в плотной застройке, рядом с действующими линиями метро, множеством инженерных коммуникаций и подземными водами. Приходится применять горный способ проходки — с использованием средств малой механизации. По сути, работа выполняется практически вручную", — пишет Собянин.

Чтобы ускорить доставку материалов, на площадке уже функционируют четыре шахтных ствола. Они позволяют оперативно спускать оборудование на значительную глубину. Сейчас комплекс "Екатерина" приступил к проходке пятого вертикального ствола, который станет частью будущей системы вентиляции. Эти работы завершат до конца года, что обеспечит переход к следующему этапу подземного строительства.

Расположение станции и особенности архитектуры

Станция появится на участке между "Новослободской" и "Проспектом Мира", в зоне пересечения улиц Самотёчной и Дурова. Она станет тринадцатой на Кольцевой линии и будет иметь два вестибюля — подземный, расположенный под улицей Дурова в районе пересечения с Делегатской, и наземный, который оборудуют рядом с "Олимпийским".

Плотная застройка центра Москвы потребовала адаптировать проект под уже существующие объекты. Инженеры работают в узком коридоре между подземными переходами, действующими путями и городскими коммуникациями, где каждый метр должен быть учтён в конструкции. Такой формат строительства делает "Достоевскую" одним из самых нетипичных проектов столичного метростроя.

Влияние на транспортную доступность и пассажирские потоки

После открытия станции транспортная сеть центра Москвы станет значительно удобнее. "Достоевская" улучшит доступность сразу трёх районов — Мещанского, Тверского и Марьиной Рощи. Благодаря новому объекту уменьшится нагрузка на вестибюли "Проспекта Мира" обеих линий, что особенно важно в часы пик.

Станция создаст дополнительные маршруты для посещения комплекса "Олимпийский", Центрального дома Российской армии и Театра Российской армии. Для жителей и гостей города появится более прямой и быстрый путь к культурным и спортивным объектам, расположенным в этом районе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Костромскую область наградили за успехи в реализации нацпроекта 20.11.2025 в 23:06
Регион, где дороги растут быстрее планов: почему именно Костромская область получила высокую оценку центра

Костромская область получила федеральную награду за успешную реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и системный подход к развитию дорожной сети.

Читать полностью » В Смоленской области в 2026 году отремонтируют 18 объектов образования — губернатор Анохин 20.11.2025 в 15:32
От ветхих классов к передовым лабораториям: Смоленщина запускает крупнейший капремонт за годы

В 2026 году Смоленщина начнёт масштабную модернизацию детских садов, школ и колледжей. Регион готовится к обновлению, которое изменит учебную среду на годы вперёд.

Читать полностью » Вильфанд: В Москве до конца ноября температура будет выше нормы на 2–4 градуса 20.11.2025 в 8:57
Снегопады отменяются: в столице сохранится теплая погода — прогноз до конца ноября

Москва завершит ноябрь в мягком температурном режиме: прогноз обещает устойчивое тепло и минимум осадков, создавая аномально теплый фон перед зимним сезоном.

Читать полностью » В старой Москве аналитики зафиксировали рост доли ипотечных сделок 19.11.2025 в 21:11
Старая Москва показывает устойчивый спрос: выручка девелоперов поднимается на новую планку

В октябре жители Москвы активнее брали ипотеку на новостройки, что увеличило продажи и выручку девелоперов на фоне снижения ключевой ставки.

Читать полностью » Зампред Савельев: Высокоскоростная магистраль между Москвой и Петербургом сократит путь до 2,5 ч 19.11.2025 в 20:52
Россия на скорости 360 км/ч: как ВСМ сотрут расстояния и перепишут карту логистики страны

Россия входит в эпоху высокоскоростных магистралей: первая линия Москва–Санкт-Петербург сократит путь до 2,5 часа и заработает в 2028 году. ВСМ создадут новые логистические возможности, разгрузят железные дороги и авиацию.

Читать полностью » В Москве маркетплейсы зафиксировали рост спроса на ретроигрушки — Агентство Москва 19.11.2025 в 20:32
Ретро снова в моде: московские покупатели раскупают елочные украшения по мотивам советских мультфильмов

В Москве стремительно растет спрос на новогодние игрушки с героями советских мультфильмов, и маркетплейсы фиксируют смену предпочтений покупателей.

Читать полностью » В Москве завершили благоустройство Волгоградского проспекта — мэр Собянин 19.11.2025 в 15:38
Артерия Москвы засияла по-новому: завершены масштабные работы на Волгоградском проспекте

Волгоградский проспект полностью обновлён: установлены новые павильоны, освещение и защитные конструкции, высажены деревья. Работы стали частью рекордного городского благоустройства.

Читать полностью » В Листвянке построили два дома для переселенцев из аварийного фонда 18.11.2025 в 19:48
На месте аварийного прошлого — современный квартал: в Рязанской области 65 семей готовятся к переезду

В Листвянке завершено строительство двух домов для переселенцев: 65 семей скоро получат новые квартиры, а регион продолжит расселение аварийного фонда.

Читать полностью »

Новости
СЗФО
В Петербурге начали выдавать номера с новым госзнаком "778"
Красота и здоровье
Боли после еды указывают на нарушения моторики кишечника — врач Александр Мясников
СКФО
Росавиация утвердила 12 льготных маршрутов из Читы до Кавказа и Сибири
СФО
Новосибирский завод "НЭМЗ-Инжиниринг" внедрит бережливые технологии производства
Туризм
Туристы поделились советами по работе eSIM в путешествиях
Наука
Химический состав шлака помогает реконструировать металлургические операции древности — археометаллург Сергей Халидов
Садоводство
Стелющиеся хвойники страдают зимой из-за ледяной корки — эксперт Ольга Воронова
Питомцы
Ротвейлеры охраняли торговые караваны еще в Древнем Риме — историки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet