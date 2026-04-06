НГУ
© Wikipedia by Nsu marketing is licensed under CC BY-SA 4.0
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 14:59

Машинист уходит в блокчейн: новосибирская подземка доверяет судьбу рейсов цифровому разуму

Новосибирский государственный университет подписал соглашение с Новосибирским метрополитеном о внедрении технологий искусственного интеллекта в рабочий процесс предприятия. Совместная разработка направлена на автоматизацию формирования графиков локомотивных бригад. Проект ведет Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта при НГУ. Внедрение цифрового инструмента поможет снизить нагрузку на диспетчерский аппарат и оптимизировать управление кадрами в масштабах подземного транспорта.

Цифровая трансформация управления

Современные алгоритмы постепенно проникают в инфраструктурные узлы крупных городов, заменяя рутинные задачи диспетчеров программными вычислениями. Исследовательский центр при НГУ специализируется на создании систем, способных принимать решения в сложных условиях постоянного пассажиропотока. Главная задача ученых — перевести планирование сменных графиков на рельсы машинного обучения, где учитываются десятки переменных одновременно.

Система ИИ будет работать как универсальный советчик, анализируя актуальное расписание движения поездов и доступные ресурсы персонала. Такой подход минимизирует вероятность ошибок при составлении ежемесячных планов или экстренной корректировке режима работы машинистов. Использование вычислительных мощностей университета позволяет обрабатывать массивы данных значительно быстрее человеческого ресурса.

"Применение подобных интеллектуальных систем в управлении городскими объектами — закономерный этап развития инфраструктуры. Автоматизация планирования позволяет более гибко реагировать на социально-экономические запросы региона. Такие проекты демонстрируют важность взаимодействия между научно-образовательным сектором и муниципальными службами. В конечном счете это повышает точность работы всех городских систем без риска сбоев в управлении кадрами".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Оптимизация занятости бригад

Локомотивные бригады метрополитена работают по специфическим графикам, которые зависят от интенсивности движения составов в часы пик и ночных интервалов. Разработчики внедряют параметры, исключающие конфликты интересов и обеспечивающие равномерное распределение нагрузки между сотрудниками. Программное обеспечение учитывает квалификационные требования и строгие нормы труда, заложенные в отраслевых стандартах.

Внедрение цифровых помощников должно устранить риск переработок и оптимизировать фонд рабочего времени. Система предложит наиболее выгодные варианты смен, которые учитывают даже сложные логистические цепочки доставки специалистов в депо. Это шаг к созданию более предсказуемой рабочей среды внутри организации.

Перспективы масштабирования

Текущий проект носит статус пилотного, поэтому его полноценный запуск станет своеобразным индикатором эффективности подобных решений для транспорта. В НГУ подчеркивают, что архитектура системы изначально проектировалась с учетом возможности адаптации под нужды других городов. Опыт, полученный в метрополитене, может быть перенесен в иные сферы городского хозяйства, где требуется сложная расстановка штата.

После апробации в новосибирской подземке разработчики планируют оценить реальный эффект от внедрения, опираясь на показатели снижения диспетчерских ошибок. Масштабируемость таких решений открывает путь к созданию единых стандартов интеллектуального управления для муниципальных структур разного профиля. На текущий момент команда проекта завершает этап подготовки программных комплексов к интеграции.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

