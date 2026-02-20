Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 16:23

Пока формируется звезда, планеты получают шанс: в холодном облаке нашли основу жизни

В глубине холодного космического облака, где только зарождаются будущие звезды, астрономы зафиксировали молекулу, способную пролить свет на происхождение жизни. Речь идет о соединении, которое может стать недостающим звеном в понимании ранних этапов химической эволюции планетных систем. На расстоянии 554 световых лет ученые обнаружили метанимин — органическое вещество, связанное с формированием более сложных молекул. Об этом сообщает The Astrophysical Journal Letters.

L1544 — лаборатория зарождения звезд

Объект исследования — предзвездное ядро L1544 в Молекулярном облаке Тельца. Это плотная область газа и пыли, где под действием гравитации постепенно формируются новые звезды. Подобные структуры считаются важнейшими этапами эволюции звездных систем, поскольку именно в них закладываются химические основы будущих планет.

Интерес к таким регионам усилился на фоне других космических открытий — например, когда телескоп Джеймс Уэбб обнаружил самую далёкую галактику, подтвердив, что химическая и звездная эволюция начиналась гораздо раньше, чем предполагалось. L1544, хоть и находится в пределах нашей галактики, демонстрирует, что процессы формирования органических соединений могут стартовать ещё до рождения звезды.

Несмотря на внешнюю неподвижность, такие облака отличаются активной химической жизнью. В холодных внешних слоях L1544 формируются различные органические соединения, которые затем переносятся к центру по мере сжатия облака. Среди них оказался и метанимин — молекула, играющая значимую роль в цепочке реакций, ведущих к образованию более сложных веществ. Исследование провела команда под руководством астронома Юйсиня Линя, отметившая, что L1544 представляет собой удобную естественную площадку для изучения предшественников жизни.

Почему метанимин имеет значение

Метанимин — простое органическое соединение, включающее углерод, водород и азот. Эти элементы лежат в основе биохимии живых организмов. Хотя сама молекула выглядит скромно, в химических процессах она может служить промежуточным звеном на пути к синтезу более сложных соединений, включая аминокислоты.

Присутствие метанимина в предзвездном ядре особенно важно, поскольку оно указывает на активность пребиотической химии еще до формирования самой звезды. По мере гравитационного коллапса облака вещество, содержащее такие молекулы, способно войти в состав будущих планет. Подобные выводы перекликаются с исследованиями о формировании ядра Земли и судьбе жизни, где подчёркивается роль точной химической настройки на ранних этапах развития планет.

"Это указывает на то, что пребиотическая азотно-углеродная химия эффективно функционирует вплоть до начала гравитационного коллапса, что накладывает ключевые ограничения на астрохимические модели и ранние этапы формирования химической сложности, ведущей к появлению аминокислот", — говорится в публикации исследователей.

Широкие перспективы для поиска жизни

Открытие в L1544 имеет значение не только для одной звездной системы. Если подобные молекулы формируются в этом облаке, то они могут возникать и в других регионах звездообразования по всей галактике. Молекулярные облака распространены в Млечном Пути, а значит, условия для синтеза органических соединений могут быть весьма типичными.

Это усиливает гипотезу о том, что строительные блоки жизни не являются редкостью во Вселенной. Понимание того, как именно такие молекулы образуются и сохраняются в холодной среде до начала формирования звезд, помогает уточнить модели химической эволюции. В дальнейшем подобные исследования могут способствовать поиску планет с потенциально пригодными для жизни условиями.

Таким образом, обнаружение метанимина в предзвездном ядре подтверждает, что важные этапы химической подготовки к жизни начинаются задолго до появления самих планет. Каждая новая находка в подобных облаках расширяет представление о том, насколько распространены во Вселенной ключевые ингредиенты для возникновения биохимической сложности. Исследование L1544 показывает, что космос способен создавать предпосылки для жизни еще на стадии формирования звездных систем.

Автор Алексей Морозов
Алексей Морозов — астроном, выпускник СПбГУ. Более 10 лет опыта в сфере наблюдательной астрономии. Эксперт по небесной механике, эволюции звезд и экзопланетам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

