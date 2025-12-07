Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Древние реки на Марсе
Древние реки на Марсе
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 1:16

Марсианская жизнь может скрываться под землёй: шведский кратер дал учёным прямое доказательство

Бактерии в глубинах кратера на Марсе вырабатывают водород — ASM Journals

Жизнь снова нашла лазейку там, где, казалось бы, нечему жить: в темноте, без кислорода и глубоко под землёй. В шведском кратере Сильян учёные обнаружили сообщество микробов, которое "оживает" при появлении питания и запускает обмен веществ даже в экстремальных условиях. Самое интересное — эти организмы работают в связке: одни производят водород, другие используют его для образования метана. Об этом сообщает ASM Journals.

Почему кратер Сильян привлёк внимание исследователей

Кратер Сильян в Швеции давно считается необычной природной лабораторией: ударная структура, трещиноватые породы и глубинные флюиды создают среды, где можно искать так называемую "глубинную биосферу". В подобных местах нет солнечного света, а кислород отсутствует или крайне ограничен — то есть жизнь должна опираться не на фотосинтез, а на химические источники энергии. Именно такие условия интересуют не только микробиологов, но и специалистов по асторобиологии, которые ищут аналоги возможной жизни на других планетах.

Как проходило исследование и что нашли на глубине

Команда из Университета Линнеуса изучила пробы воды и нефти, поднятые с глубины около 380 метров. Затем исследователи воспроизвели в лаборатории условия, близкие к тем, что есть в глубинных трещинах пород. Когда археи и бактерии получили питательные вещества, они начали демонстрировать метаболическую активность — то есть не просто "сохраняться", а работать как живые организмы: перерабатывать вещества и поддерживать жизненные процессы.

Подобные результаты хорошо вписываются в более широкую картину: микробы уже не раз находили в вечной мерзлоте, у гидротермальных источников, в кислых средах и других экстремальных местах. Но здесь важна конкретная связка факторов — глубина, отсутствие света и кислорода, а также наличие органических субстратов, включая местные нефтяные компоненты, которые могут выступать источником углерода для микробного сообщества.

Симбиоз под землёй: кто делает водород, а кто — метан

Отдельная "фишка" обнаруженного сообщества — выраженная взаимозависимость. Часть микробов производит водород, который может быть токсичен для самих производителей, зато становится необходимым ресурсом для других организмов. Эти "партнёры" используют водород в процессе метаногенеза — то есть вырабатывают метан.

В публикациях о находке подчёркивается, что речь идёт не об одиночных видах, а о рабочей системе, где обмен веществами — ключ к выживанию. У такого устройства есть понятная логика: в бедной энергии среде выгоднее "разделить обязанности", чтобы извлекать максимум из доступных химических реакций.

Почему это важно для понимания Марса

Интерес к теме подогревает марсианский контекст. На Марсе фиксировали выбросы метана, и вокруг их природы — геологической или биологической — продолжаются дискуссии. Кроме того, на планете много ударных кратеров, где в трещинах пород теоретически могут сохраняться защищённые "карманы" среды: меньше радиации, более стабильные условия, возможные запасы льда или солёных вод в прошлом.

Именно поэтому кратер Сильян рассматривают как земной аналог: если в ударных структурах на Земле есть активные микробные цепочки, связанные с метаном, то в поиске внеземной жизни логично внимательнее присматриваться к похожим геологическим "убежищам" на Марсе.

Сравнение: земные экстремофилы и гипотетическая жизнь на Марсе

  1. Источник энергии: в глубинных экосистемах Земли микробы могут жить за счёт химических реакций, не полагаясь на солнечный свет; на Марсе, если жизнь и возможна, ей тоже пришлось бы опираться на химию.

  2. Среда обитания: в Сильяне это трещиноватые породы и флюиды на глубине сотен метров; марсианским аналогом могут быть подповерхностные зоны в кратерах и разломах.

  3. "След" в атмосфере: метан удобен как сигнал — его проще заметить приборами, чем сами микроорганизмы; поэтому интерес к метану на Марсе напрямую перекликается с земными примерами метаногенеза.

Советы шаг за шагом: как понимать новости про "метан и жизнь"

  1. Смотрите, что именно измеряли: живую активность (метаболизм), состав сообществ (геномы/транскриптомы) или только газ.

  2. Отделяйте "микробы найдены" от "микробы активны": для этого обычно нужны экспериментальные подтверждения, как в работе с обогащёнными культурами.

  3. Проверяйте контекст метана: биологический и геологический метан различают по совокупности признаков, а не по одному факту наличия газа.

  4. Учитывайте геологию: ударные кратеры, разломы и трещиноватые породы часто создают укрытия и пути циркуляции флюидов, что повышает шанс обнаружить глубинные сообщества.

  5. Если упоминают Марс, ищите аккуратные формулировки: корректнее говорить об аналогах и подсказках для поиска, а не о прямом доказательстве жизни.

Популярные вопросы о микробах в кратере Сильян и метане

Это действительно "жизнь без кислорода"?

Да, речь идёт об организмах, которые могут существовать и проявлять активность в анаэробных условиях, используя химические реакции вместо кислородного дыхания.

Что лучше для поиска жизни на Марсе: искать метан или искать микроорганизмы?

На практике метан легче обнаружить приборами дистанционно или с помощью атмосферных измерений, но сам по себе он не доказывает биологию. Самый надёжный подход — сочетать газовые данные с геологическим контекстом и, если возможно, с анализом образцов на месте.

Как выбрать место для будущих "марсианских" поисков по аналогии с Сильяном?

С точки зрения аналогий перспективны зоны с ударными структурами, трещиноватыми породами и признаками древней или скрытой водной активности. Именно там выше шанс найти защищённые ниши, где химические процессы могли бы поддерживать микробные цепочки.

Сколько стоит исследование таких глубинных проб и технологий?

Цены сильно зависят от бурения, логистики и лабораторного блока (геномика, изотопные измерения, культивирование). Самая дорогая часть обычно — доступ к глубинным образцам и комплексный анализ, а не "сам факт" наличия микробов.

