Космические структуры
Космические структуры
Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 10:56

Испанское сокровище 3000 лет притворялось обычным: ржавчина скрывала металл из космоса

В Испании нашли изделия бронзового века из метеоритного металла — CSIC

На первый взгляд этот предмет выглядел неприметно и даже странно среди россыпи золота. Долгие годы он считался аномалией, не вписывающейся в эпоху, к которой относился клад. Лишь современные исследования показали, что металл в его основе имеет внеземное происхождение. Об этом сообщает издание Daily Galaxy.

Необычная находка среди золота бронзового века

В 1963 году недалеко от испанского города Аликанте археологи обнаружили знаменитое Сокровище Вильены — один из самых богатых кладов бронзового века в Европе. В него входят 66 предметов, преимущественно выполненных из золота: чаши, браслеты, украшения и ритуальные изделия. На фоне этого великолепия два объекта сразу выбивались из общего ряда. Речь идёт о простом браслете в форме торка и небольшой полой полусфере с золотым декором, предположительно служившей рукоятью или навершием. Их тёмный, железистый внешний вид долгое время оставался загадкой для исследователей, привыкших связывать подобные материалы с более поздними эпохами.

Проблема заключалась в датировке. Клад относят к периоду между 1500 и 1200 годами до нашей эры, тогда как железный век на Пиренейском полуострове начинается лишь около 850 года до н. э. Подобные хронологические несоответствия уже не раз заставляли археологов пересматривать устоявшиеся представления о технологиях древних обществ, как это происходило и при анализе других находок бронзового века, обнаруженных в разных регионах Европы.

Версия о космическом происхождении металла

Изначально выдвигалась версия, что странные предметы могли быть добавлены в клад значительно позже его основного захоронения. Однако дальнейшие исследования показали, что подобное объяснение не выдерживает проверки. Археология знает редкие, но хорошо задокументированные случаи использования метеоритного железа задолго до освоения выплавки металла из руды. Самым известным примером считается кинжал из гробницы фараона Тутанхамона, происхождение которого до сих пор вызывает оживлённые дискуссии, подобные тем, что сопровождают интригу вокруг возможных находок эпохи Нефертити.

Такие изделия отличались высокой символической ценностью. Метеоритное железо воспринималось как дар небес и требовало сложной обработки, что автоматически относило предметы из него к элитным или ритуальным артефактам. Именно эта параллель заставила исследователей всерьёз рассмотреть версию о космическом происхождении металла из Вильены.

Анализ, который всё изменил

Исследовательская группа под руководством Сальвадора Ровира-Льоренса, бывшего главы отдела консервации Национального археологического музея Испании, получила разрешение Муниципального археологического музея Вильены на проведение детального анализа. Учёные применили масс-спектрометрию, сосредоточив внимание на содержании никеля — ключевого маркера метеоритного железа.

Согласно отчёту 2024 года, результаты "убедительно свидетельствуют" о том, что оба предмета изготовлены из металла внеземного происхождения. Повышенная концентрация никеля не может быть объяснена земными примесями даже с учётом сильной коррозии. Несмотря на сложности измерений, полученные данные хорошо согласуются с характеристиками других известных метеоритных артефактов, обнаруженных в разных частях света.

Значение открытия для истории Иберии

Если выводы подтвердятся в ходе дальнейших неинвазивных исследований, браслет и полусфера станут первыми достоверно зафиксированными изделиями из метеоритного железа на Пиренейском полуострове. Учёные считают, что оба предмета относятся именно к позднему бронзовому веку и были частью первоначального состава сокровищницы Вильены, а не поздними включениями.

Их присутствие в столь богатом кладе подчёркивает высокий статус метеоритного железа в древних обществах и дополняет общую картину технологического и культурного развития эпохи, сопоставимую с открытиями вроде редких захоронений бронзового века в Аттике. Это открытие меняет представления о ранней металлургии Иберии и показывает, что жители региона ценили редкие материалы задолго до начала железного века. Браслет и полусфера перестают быть случайной аномалией и всё больше воспринимаются как часть широкой традиции, в которой металл с неба имел особое символическое значение.

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.

