В Индии ничего не подозревающий мужчина вышел на своё участок и обнаружил метеорит в дымящейся яме. О происшествии пишет India Today.

Мужчина из деревни Ахмангалам наткнулся на своём участке на огромную пылающую яму размером в полтора метра. Шокированный фермер, не понимая происхождения внеземного объекта, моментально обратился за помощью к полиции. Кроме это фермер успел проинформировать местные органы власти о мистической находке на своей территории.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и эксперты собрали все необходимые материалы для проверки в лаборатории. Последующий анализ специалистами в Ченнай и Веллуру вынесли свой вердикт о странном объекте. По их словам, на участок фермера упал самый что ни на есть настоящий метеорит.

Это метеорит, который упал на Землю. Он мог быть частью пояса астероидов между Марсом и Юпитером», - прокомментировал находку учёный одной из лабораторий Рави.

Год назад похожая ситуация произошла и с жителем Германии. Мужчина наткнулся на громадный булыжник у себя в саду. Позже оказалось, что «камушек» - это метеорит, который стоит 200 тысяч евро, сообщает сетевое издание «СНОБ». Происшествия с внеземными объектами происходили и в России. Однажды дачники Сосногорска нашли камень, впоследствии оказавшийся метеоритом, пишет новостной портал «ProГород Ухта».

Фото: PxHere