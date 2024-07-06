В поздний вечер пятницы жители десятка провинций на северо-западе Турции стали свидетелями падения метеора, излучавшего яркий зеленый свет. Турецкое космическое агентство подтвердило факт вхождения в атмосферу внеземного объекта, указав, что цвет свечения метеора зависит от его химического состава, скорости и атмосферных условий.
Событие было зафиксировано на видео в разных частях страны, особенно в северо-западных регионах, включая Стамбул и Бурсу. Пока нет данных о том, упал ли метеор на землю или полностью сгорел в атмосфере; если он не сгорел, предполагается, что он мог упасть в провинции Коджаэли, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/Yourong (Vilfate) Wang (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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