В поздний вечер пятницы жители десятка провинций на северо-западе Турции стали свидетелями падения метеора, излучавшего яркий зеленый свет. Турецкое космическое агентство подтвердило факт вхождения в атмосферу внеземного объекта, указав, что цвет свечения метеора зависит от его химического состава, скорости и атмосферных условий.

Событие было зафиксировано на видео в разных частях страны, особенно в северо-западных регионах, включая Стамбул и Бурсу. Пока нет данных о том, упал ли метеор на землю или полностью сгорел в атмосфере; если он не сгорел, предполагается, что он мог упасть в провинции Коджаэли, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Yourong (Vilfate) Wang (Creative Commons Attribution 4.0 International license)