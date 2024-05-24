Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН предложили извлекать редкоземельные металлы (РЗМ) из подземных вод, содержащих высокие концентрации минеральных веществ (рассолов), вместо дорогостоящей добычи из руды. Наибольшие концентрации РЗМ обнаружены в рассолах Сибирской платформы, Волго-Уральской, Тимано-Печорской и Северо-Кавказской нефтегазоносных провинций.

Россия, обладая значительными запасами РЗМ, занимает второе место в мире по их количеству, но её доля в добыче и переработке составляет менее 1%. Извлечение РЗМ из руды остается трудоемким и дорогим процессом, поэтому ученые предлагают сосредоточиться на извлечении этих элементов из рассолов, что дешевле и менее трудоемко. Это предложение касается, в частности, подтоварных вод нефтегазовых месторождений, которые могут стать источником РЗМ.

Проекты по извлечению РЗМ из рассолов могут повысить рентабельность добычи на нефтегазовых месторождениях и создать новые рабочие места. Реализация таких проектов возможна на большинстве нефтегазоносных бассейнов России, и уже проводится ряд опытных работ. Также рассматривается возможность извлечения РЗМ из дренажных вод карьеров и шахт, сообщает ТАСС.

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