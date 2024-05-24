Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН предложили извлекать редкоземельные металлы (РЗМ) из подземных вод, содержащих высокие концентрации минеральных веществ (рассолов), вместо дорогостоящей добычи из руды. Наибольшие концентрации РЗМ обнаружены в рассолах Сибирской платформы, Волго-Уральской, Тимано-Печорской и Северо-Кавказской нефтегазоносных провинций.
Россия, обладая значительными запасами РЗМ, занимает второе место в мире по их количеству, но её доля в добыче и переработке составляет менее 1%. Извлечение РЗМ из руды остается трудоемким и дорогим процессом, поэтому ученые предлагают сосредоточиться на извлечении этих элементов из рассолов, что дешевле и менее трудоемко. Это предложение касается, в частности, подтоварных вод нефтегазовых месторождений, которые могут стать источником РЗМ.
Проекты по извлечению РЗМ из рассолов могут повысить рентабельность добычи на нефтегазовых месторождениях и создать новые рабочие места. Реализация таких проектов возможна на большинстве нефтегазоносных бассейнов России, и уже проводится ряд опытных работ. Также рассматривается возможность извлечения РЗМ из дренажных вод карьеров и шахт, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/Tobias Meints (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Bild: В Германии наблюдается острый дефицит военного снаряжения
Министр обороны Германии сообщил о нехватке военного снаряжения в стране.
США введет санкции против МУС
Группа сенаторов США из двух политических партий внесла предложение о введении экономических санкций и запрете на выдачу виз для должностных лиц Международного уголовного суда после того, как было принято решение суда подать запросы на арест израильских чиновников.
В Белгородской области последние звонки проведут в онлайн-формате
Дистанционные торжества по поводу окончания школы проведут в Белгородской области.
Бузова обратилась к бывшему: "Жаль, что мы слишком рано встретились и не смогли сберечь нашу любовь"
Телеведущая Ольга Бузова поздравила с Днём Рождения своего "идеального бывшего" бизнесмена Тимофея Майорова. С ним она была в романтических отношениях несколько лет.