Наталья Орлова Опубликована сегодня в 16:18

Звезда погасла почти на год — и снова загорелась: в космосе нашли завесу из испарённого металла

Девять месяцев звезда, похожая на Солнце, будто "погасла" — её яркость упала почти до нуля для наблюдателей с Земли. Затем всё так же внезапно вернулось в норму, оставив астрономам загадку: что могло так долго перекрывать свет? Новое исследование связывает это затемнение с гигантским облаком испарённого металла, которое может прятать внутри себя массивный объект. Об этом сообщает Live Science.

Загадочное затемнение и "облако из металлов"

Странную историю заметили в сентябре 2024 года, когда вокруг звезды J0705+0612 (её также называют ASASSN-24fw) зафиксировали резкое падение яркости. Светимость уменьшилась примерно в 40 раз — до около 3% от обычного уровня — и держалась так чуть больше восьми с половиной месяцев, после чего в мае 2025 года звезда снова стала светить как раньше.

Команда исследователей пришла к выводу, что причина не в самой звезде: её не "выключило", а что-то закрывало обзор. Отбрасывая варианты вроде отдельной крупной планеты или рассеянного пояса астероидов, учёные остановились на модели плотного облака молекулярного газа. При этом спектральные данные показали неожиданно высокую долю металлов — прежде всего железа и кальция.

"Звёзды, такие как солнце, не перестают светиться без причины. Так что такие драматические затемнения случаются очень редко", — отметила астрофизик Надя Закамска.

Насколько оно большое и где находится

По оценкам, облако имеет диаметр около 200 миллионов километров — примерно в 15 тысяч раз шире Земли. Оно обращается вокруг J0705+0612 на расстоянии примерно 13,3 астрономической единицы, то есть по меркам нашей системы это было бы где-то между орбитами Сатурна и Урана. На таком удалении полный оборот занимает около 44 лет, поэтому подобные "затмения" могут быть крайне редкими.

Существенную роль в анализе сыграл высокоразрешающий спектрограф GHOST на телескопе Gemini South: он позволил не просто определить состав, но и увидеть движения внутри облака. По этим движениям исследователи заподозрили, что металлическая масса удерживается крупным "якорем" в центре.

Что может скрываться внутри

По размеру структуры предполагаемый центральный объект может быть газовым гигантом больше Юпитера, коричневым карликом или маломассивной звездой-компаньоном, то есть "вторым солнцем" в двойной системе. Авторы склоняются к звёздному варианту из-за заметного инфракрасного излучения, но подчёркивают, что окончательный ответ пока рано давать.

Отдельная интрига — происхождение облака. Если система зрелая, то такой диск не обязан быть "остатком рождения" звезды. Исследователи предполагают сценарий гигантского столкновения планетного масштаба, похожего на события, которые когда-то могли формировать спутники у планет: это объясняет и обилие металлов, и сравнительно "молодой" возраст облака.

Автор Наталья Орлова
Наталья Орлова — астрофизик (МГУ), эксперт ГАИШ МГУ с 14-летним стажем. Специалист по исследованию переменных звезд и фотометрии. Исследователь сверхновых.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

