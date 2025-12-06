Популярное растительное масло запускает каскад в печени, провоцируя быстрый набор веса
Исследователи продолжают изучать, как привычные продукты питания могут влиять на массу тела через сложные биохимические механизмы. Новые данные указывают на то, что распространённое растительное масло способно запускать метаболические процессы, связанные с накоплением жира. Учёные анализируют, какие именно реакции в печени лежат в основе этих изменений и почему часть организмов реагирует на жиры иначе, чем другие. Об этом сообщает Journal of Lipid Research.
Масло и метаболические реакции: что известно сегодня
Соевое масло является одним из наиболее распространённых ингредиентов в пищевой промышленности: его используют при производстве множества продуктов, включая полуфабрикаты, выпечку и блюда быстрого приготовления. Это масло богато линолевой кислотой, которая участвует в метаболических процессах, связанных с воспалением и накоплением жира в организме. Исследователи стремятся понять, почему у одних людей и животных реакция на линолевую кислоту выражена сильнее, чем у других.
В одном из экспериментов учёные наблюдали за группами мышей, питающихся высокожировыми кормами. У обычных особей происходил значительный набор массы. Однако у генетически модифицированных животных прибавки в весе не было. Это различие связано с изменённой формой белка печени, регулирующего гены, задействованные в обмене жиров и переработке линолевой кислоты.
"Мы видим, что разные формы одного белка по-разному влияют на обмен жиров", — сказала Соня Деол.
Такой механизм помогает объяснить индивидуальные различия в реакции на пищевые жиры. У людей также существуют две формы этого белка, и одна из них проявляется при особых физиологических состояниях — например, при длительном стрессе, нарушениях обмена или определённых хронических заболеваниях. Это может объяснять, почему у части людей жиры легче превращаются в запасы, тогда как другие сохраняют вес стабильным при похожем рационе.
Как оксилипины связаны с набором веса
Исследования, проведённые ранее, уже показывали связь между потреблением соевого масла и увеличением веса. Новые данные расширяют понимание процесса и указывают на важную роль оксилипинов — соединений, образующихся при переработке линолевой и альфа-линоленовой кислот.
"Дело не только в жире, а в том, во что он превращается в организме", — сказал профессор Фрэнсис Слейдек.
Оксилипины участвуют в развитии воспалительных реакций и могут усиливать накопление жировой ткани. В эксперименте обычные мыши, питающиеся продуктами с высоким содержанием жиров, демонстрировали высокий уровень оксилипинов и одновременный набор веса. У генетически модифицированных животных концентрация этих соединений была ниже, а метаболизм работал активнее, что позволяло поддерживать нормальную массу тела даже при одинаковом рационе.
Интересно, что у трансгенных мышей, находящихся на рационе с низкой жирностью, уровень оксилипинов всё равно оставался повышенным, но ожирения не наблюдалось. Это указывает на то, что набор веса зависит не только от наличия этих молекул, но и от совокупности других факторов — активности митохондрий, гормонального фона, состояния печени и генетики. Аналогичные индивидуальные различия наблюдаются и у людей, что частично объясняет разнообразие реакций на жирные продукты и диеты.
Дополнительное исследование показало, что у модифицированных мышей работа двух семейств ферментов, превращающих линолевую кислоту в оксилипины, была замедлена. У человека эти ферменты также различаются в зависимости от рациона, генетики, возраста и уровня стресса — факторов, часто влияющих и на гормональную регуляцию. Например, влияние стресса и кортизола на обмен веществ поднимается в обсуждении вопросов гормонального дисбаланса и метаболических реакций.
Ограничения анализа крови и роль печени
Учёные обнаружили, что связь между массой тела и уровнем оксилипинов прослеживается только в печени, а не в крови. Это важное наблюдение: стандартные анализы крови могут не показывать ранние метаболические изменения, связанные с жирными кислотами и их производными. Учитывая, что ранние признаки метаболических нарушений часто остаются скрытыми, исследователи напоминают, что многие диагнозы обнаруживаются случайно — например, ранний риск развития нарушений обмена.
Рост потребления линолевой кислоты в пищевой промышленности за последнее столетие стал заметной тенденцией. Хотя продукты переработки сои часто ценятся за высокое содержание растительных белков и отсутствие холестерина, чрезмерное употребление масел с высоким процентом линолевой кислоты может усиливать воспалительные процессы и повышать нагрузку на обмен жиров.
Сравнение масел с высоким содержанием линолевой кислоты
Масла растительного происхождения отличаются по составу и влиянию на организм. Чтобы понять, почему некоторые из них сильнее связаны с метаболическими изменениями, важно учитывать:
-
Процентное содержание линолевой кислоты.
-
Скорость окислительных процессов при нагревании.
-
Уровень образования оксилипинов после переработки.
-
Влияние на воспалительные реакции и работу печени.
Масла с очень высокой концентрацией линолевой кислоты могут сильнее стимулировать образование оксилипинов, чем масла с умеренным содержанием этих соединений. Например, подсолнечное или сафлоровое масло содержит высокий процент этой кислоты, тогда как оливковое масло богато мононенасыщенными жирами, которые менее склонны к окислению.
Плюсы и минусы употребления масел с высоким содержанием линолевой кислоты
Разные растительные масла обладают как преимуществами, так и особенностями, требующими осторожности. Чтобы оценивать их рационально, полезно увидеть обе стороны вопроса.
Плюсы:
-
Высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот.
-
Отсутствие холестерина.
-
Широкая доступность и стабильность при хранении.
-
Нейтральный вкус, подходящий для различных блюд.
Минусы:
-
Склонность к образованию оксилипинов при чрезмерном употреблении.
-
Возможность усиления воспалительных реакций.
-
Повышенная нагрузка на печень при термической обработке.
-
Риск метаболических нарушений у людей с генетической предрасположенностью.
Понимание этих аспектов помогает сбалансированно подходить к выбору масел для повседневного рациона.
Советы по более безопасному использованию растительных масел
Чтобы снизить влияние линолевой кислоты на обмен веществ, специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых шагов:
-
Сочетайте разные виды масел
Использование оливкового или рапсового масла наряду с соевым помогает уменьшить долю легко окисляющихся жиров.
-
Избегайте перегрева
При высоких температурах масла быстрее образуют продукты окисления.
-
Снижайте долю обработанных продуктов
Чем меньше готовых изделий с добавленными маслами, тем ниже нагрузка на печень.
-
Добавляйте больше антиоксидантов
Свежие овощи, травы и зелень помогают замедлять окислительные процессы.
-
Оценивайте индивидуальную реакцию организма
У разных людей обмен жиров протекает неодинаково, поэтому важно учитывать самочувствие, состояние печени и рекомендации врача.
Популярные вопросы о влиянии растительных масел на вес
Почему масла с высоким содержанием линолевой кислоты могут способствовать набору веса?
Из-за образования оксилипинов, которые усиливают воспалительные процессы и нарушают переработку жиров.
Можно ли полностью исключить такие масла из рациона?
Полное исключение не требуется и часто нереалистично. Важно умеренное употребление и разнообразие источников жиров.
Какие масла являются более щадящими?
Масла с преобладанием мононенасыщенных жиров — например, оливковое — менее склонны стимулировать образование оксилипинов.
Почему анализ крови не всегда показывает метаболические изменения?
Потому что первые реакции происходят в печени, и их невозможно увидеть в стандартных анализах.
