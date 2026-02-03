Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
спорт
спорт
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 18:53

Врач в 59 лет пересмотрел привычки ради метаболизма — начал с кофе и удивился результату

Доктор Адам Перлман годами постепенно менял привычки, чтобы улучшить метаболическое здоровье, но новые исследования снова подтолкнули его скорректировать распорядок. По его словам, особенно повлияли данные о связи микробиома кишечника с обменом веществ, а также понимание роли сна и стресса в накоплении жира. Об этом сообщает Business Insider.

Почему врач снова пересмотрел свои привычки

Перлману 59 лет, он врач интегративной и функциональной медицины и ранее занимал пост главного врача программы интегративной медицины клиники Майо. Он признаётся, что раньше начинал день с очень сладкого кофе и долго "снимал" сахар постепенно: сначала уменьшал количество, затем заменял на искусственные подсластители, а позже отказался и от них.

Со временем он полностью убрал молочные сливки, потому что они раздражали желудок, и перешёл на несладкие сливки на основе овсяного молока. Перлман подчёркивает: изменения лучше внедрять постепенно — так они становятся частью рутины и реально закрепляются.

Изменение 1: больше разнообразия в еде и "поворот к микробиому"

Перлман говорит, что относится к рациону как к бюджету: есть базовые "обязательные расходы" и есть лишнее, что легко перебрать.

"Белок и овощи — это что-то вроде моей ипотеки и коммунальных услуг", — сказал он.

Он почти ежедневно тренируется — силовые и боевые искусства, включая крав-мага, поэтому делает упор на белок для поддержания мышц. В качестве более "метаболически выгодных" источников он выбирает курицу, индейку и тунец с низким содержанием ртути, отмечая, что они могут быть предпочтительнее красного мяса для контроля холестерина.

А вот ультраобработанные продукты, добавленный сахар и простые углеводы он сравнивает с импульсивными покупками: они легко "съедают бюджет", но не дают пользы. Вместо сладких напитков он выбирает газированную воду, а в качестве перекуса — замороженный виноград.

Главное новое дополнение последних лет — широкий спектр растений и ферментированных продуктов, потому что здоровье кишечника связано с метаболизмом. В пример он приводит греческий йогурт и принцип "есть радугу": больше цветов и разных видов растительной пищи в течение недели.

Изменение 2: оптимизация сна как часть метаболической стратегии

Перлман подчёркивает, что регулярный сон помогает гормональной регуляции и поддерживает здоровый обмен веществ. Чтобы улучшить качество отдыха, он обновил "систему сна" дома: поставил затемняющие шторы, купил шумовую машину и старается охлаждать спальню перед тем, как ложиться.

"Тело любит чуть более прохладную температуру, когда засыпаешь", — сказал он.

Кроме условий, он стал жёстче защищать время отхода ко сну. Если вечером с женой они смотрят сериал и уже поздно (около 21:00-21:30), он чаще выбирает не продолжать просмотр, а лечь и почитать, чтобы спокойно уснуть.

Изменение 3: утренняя медитация для снижения стресса

Третья корректировка касается стресса, который, по словам Перлмана, может замедлять метаболизм и способствовать накоплению висцерального жира. Он отмечает, что тренировки уже помогают ему разгружаться психологически, но он решил усилить этот эффект.

Сейчас Перлман экспериментирует с утренней осознанностью: использует приложение с медитацией и уделяет 10-15 минут после пробуждения, надевая наушники, чтобы не разбудить жену. На момент интервью он был на 42-м дне такой практики и описывает её как "новую привычку", которую он проверяет на себе.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стресс бьет не только по нервам: эти привычки разрушают поджелудочную изнутри вчера в 16:26

Эндокринолог Ирина Скорогудаева рассказала NewsInfo, какие факторы сильнее всего разрушают поджелудочную железу.

Читать полностью » После еды будто выключили тумблер: сонливость возникает из-за естественной реакции организма вчера в 16:17

Почему после плотного обеда тянет в сон и при чём здесь мозг: врач объяснил физиологию этого состояния и дал простой ориентир для снижения усталости.

Читать полностью » Давление не любит сюрпризов: утренний рацион, который держит сосуды в спокойном режиме вчера в 16:04

Какие продукты стоит выбрать на завтрак, чтобы поддержать здоровье сердца и помочь организму контролировать давление без строгих диет и ограничений.

Читать полностью » Весы перестали двигаться, хотя рацион идеальный: привычное меню поставило процесс на тормоза вчера в 14:15

Полезные продукты могут мешать похудению, если становятся основой рациона. Врач объяснила, почему вес не уходит и какие ошибки совершают чаще всего.

Читать полностью » Один родительский тон ломает уверенность — ребёнок чувствует угрозу, даже если слова вчера в 13:47

Одна раздражённая интонация может подорвать чувство безопасности ребёнка: как тон голоса, мимика и объятия формируют или разрушают внутреннюю опору.

Читать полностью » Желудок болит месяцами, а анализы чистые: природное средство сломало замкнутый круг вчера в 13:15

Боли и тяжесть в верхней части живота могут длиться месяцами. Клиническое исследование показало эффект натурального средства.

Читать полностью » Десять лет спустя результат всё ещё виден: матерей без депрессии объединяет один фактор вчера в 13:05

Новое исследование показало, что грудное вскармливание может быть связано с более низким риском депрессии и тревожности у матерей даже спустя годы после родов.

Читать полностью » Тревожность мешает жить? Есть простой способ без таблеток — облегчение приходит всего за 24 минуты вчера в 12:58

Всего 24 минуты специально подобранной музыки могут снизить тревожность без лекарств. Учёные рассказали, почему именно это время оказалось наиболее эффективным.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Февраль в Турине оказался совсем не “тихим” — карнавал, шоколад и аперитивы захватывают город
Наука
То, что раньше охлаждали и выбрасывали, теперь думает само: тепло внутри чипов взяли на работу
Недвижимость
Простыни плохо высохли и “пошли” запахом — этот быстрый трюк спасает без большой стирки
Еда
Домашние бургеры получались сухими — один сырный трюк спасает котлеты без лишних специй
Питомцы
Питомец ведёт себя “почти как всегда”, но есть один тревожный нюанс — он говорит о проблеме
Туризм
Пляж у моря снова притягивает россиян — туристический рынок не ожидал такого разворота
Спорт и фитнес
Зал и “железо” не обязательны: одна привычка делает ноги сильнее уже через пару недель
Туризм
Рынок застыл перед рывком: мартовские цены на перелёты выглядят подозрительно стабильными
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet