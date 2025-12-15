Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Мона Лиза
Мона Лиза
© commons.wikimedia.org by Thomas Ricker from Amsterdam, The Netherlands is licensed under CC BY 2.0
Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 9:26

Ваши глаза устают не просто так: мозг объявил забастовку против перегруженных картинок

Зрительная система потребляет много энергии организма — PNAS Nexus

Красота часто кажется делом вкуса, но у мозга на этот счёт может быть очень прагматичный расчёт. Исследователи из Университета Торонто выяснили, что людям особенно нравятся изображения, которые зрительная система обрабатывает с меньшими энергозатратами. При этом речь не о "самых простых" картинках — скорее о таких, где есть стимул для внимания, но без перегруза. Результаты опубликованы в PNAS Nexus.

Почему мозгу вообще важно экономить на зрении

Мозг — один из самых "дорогих" органов: даже в покое он тянет значительную долю энергии организма, а зрительная система — один из главных потребителей внутри этой статьи расходов. Иначе говоря, смотреть на мир "бесплатно" не получается: распознавание формы, цвета, глубины, движения и объектов — это постоянная работа нейронов.

Слишком бедные стимулы (например, ровная белая поверхность) действительно почти не требуют вычислений, но они быстро становятся скучными. С другой стороны, чрезмерно сложные и "шумные" изображения требуют много ресурсов и могут вызывать усталость. Авторы предположили, что эстетическое удовольствие может быть связано с поиском энергетически комфортной середины — когда глазам и мозгу "есть за что зацепиться", но не приходится перерабатывать лавину деталей.

Как проверяли гипотезу: модель, тысячи картинок и замеры активности мозга

Чтобы не ограничиваться интуицией, учёные оценили "метаболическую стоимость" восприятия большого набора изображений с помощью компьютерной модели зрительной системы. В работе использовали подход, где энергозатраты приближённо оцениваются по активности модели при обработке картинки: чем больше "включается" и чем интенсивнее работа представлений, тем выше предполагаемая стоимость.

Дальше эти расчёты сопоставили с реальными оценками привлекательности, которые дали 1118 участников. Чтобы убедиться, что вычисления не оторваны от биологии, авторы дополнительно проверили связь с физиологическими данными: у небольшой группы добровольцев измеряли показатели активности зрительных областей мозга с помощью визуализации, опирающейся на сигналы, связанные с кислородом в крови.

Идея здесь проста: если "красивое" действительно даётся мозгу легче, то это должно проявляться и в модели, и в физиологии — пусть и разными методами.

Что получилось: приятнее то, что обходится дешевле

Во всех частях исследования повторилась одна тенденция: изображения, обработка которых требовала меньших энергозатрат, чаще называли более приятными. Особенно интересно, что авторы делали акцент на быстрых ответах — на первой, "сырой" эстетической реакции, которая ещё не успевает превратиться в рассуждения о смысле, контексте или личных ассоциациях.

Это не означает, что людям всегда нравятся "простые" картинки. Скорее, нравится то, что зрительная система может разобрать уверенно и без перегрева: когда композиция читается, объекты распознаются, а детали не превращаются в задачу на выживание для внимания. Авторы трактуют это как стратегию экономии ресурсов: мозг получает удовольствие там, где обработка информации эффективна.

Зачем это нужно вне лаборатории: дизайн, обучение и "усталость от картинок"

У такого вывода есть прикладное продолжение — и оно довольно бытовое. Мы постоянно живём среди визуального: интерфейсы приложений, ленты соцсетей, упаковка продуктов, навигация в городе, рекламные баннеры, презентации. Если мозг предпочитает "энергетически выгодные" изображения, то становится понятнее, почему одни сайты кажутся удобными, а другие буквально утомляют, хотя информации на них может быть одинаково много.

Отсюда же растут практики, которые давно интуитивно используют дизайнеры: умеренная контрастность, ясная иерархия, понятные формы, достаточное "воздуха" в макете, ограниченная палитра. В товарных категориях это влияет на выбор не меньше, чем характеристики: например, один и тот же крем или сыворотка на полке могут восприниматься по-разному из-за упаковки, а сервис доставки — из-за интерфейса. Исследование даёт этому ещё один возможный биологический фундамент.

Сравнение: "энергетически лёгкая" картинка и перегруженное изображение

  1. Минималистичная композиция обычно читается быстро: меньше конкурирующих деталей, проще выделить главное, ниже нагрузка на внимание.

  2. Сложная сцена с избытком объектов и текстур может быть интересной, но быстрее "съедает ресурс", особенно если нет явного фокуса и зрение не понимает, куда смотреть.

  3. Середина — изображения, где есть структура и смысловой центр: мозг получает стимуляцию, но не платит слишком дорогую цену за обработку. Именно это чаще воспринимается как приятное.

Популярные вопросы о связи красоты и энергозатрат мозга

Значит ли это, что людям всегда нравится простое?

Нет. Самые простые стимулы быстро надоедают, а чрезмерно сложные утомляют. Исследование говорит о тенденции: чаще нравятся изображения, которые обрабатываются эффективнее.

Что лучше для интерфейса: минимализм или "богатый" дизайн?

Зависит от задачи. Минимализм помогает снижать нагрузку, а "богатый" дизайн работает, если у него чёткая структура и ясный фокус. Энергетический принцип скорее за понятность, чем за пустоту.

Сколько стоит "сделать дизайн легче для мозга"?

Это зависит от продукта: иногда достаточно грамотной типографики и сетки, иногда нужна полноценная переработка UX/UI. Но сам принцип часто экономит деньги на поддержке и обучении пользователей: меньше ошибок — меньше обращений.

Как выбрать картинку для презентации или обложки, чтобы она нравилась шире?

Берите изображение с читаемым центром внимания, без лишнего визуального шума, с понятным контрастом и умеренным количеством деталей. Это повышает шанс на быструю положительную реакцию.

