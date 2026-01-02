Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Опубликована сегодня в 10:08

Организм перестали жалеть — и жир начал гореть иначе: найден обходной путь плато

Организм снижает сжигание калорий при дефиците пищи — Danish Diabetes Academy

Исследователи приблизились к пониманию того, почему организм в определённый момент перестаёт активно сжигать жир. Новые данные указывают на ключевую роль одного гена печени, который влияет на реакцию тела на дефицит калорий и объясняет, почему снижение веса часто упирается в плато. Это открывает перспективы для более эффективного лечения ожирения и диабета. Об этом сообщает Danish Diabetes Academy.

Почему организм замедляет обмен веществ

Многие люди, сокращающие калорийность рациона, замечают одинаковую картину. Вначале вес уходит быстро, но затем прогресс почти останавливается. Причина кроется в защитной реакции организма.

При угрозе голода тело снижает энергозатраты и замедляет метаболизм, стараясь сохранить ресурсы. Такой механизм выживания мешает дальнейшему снижению веса и усиливается при хроническом недосыпе и стрессе, которые напрямую влияют на аппетит и обмен веществ через гормоны голода и насыщения.

С этим же эффектом сталкиваются и люди, принимающие препараты для снижения веса и лечения диабета, включая Wegovy и Ozempic. После потери около 20-25 % массы тела у многих наступает плато, когда организм перестаёт реагировать на терапию.

Ген Plvap и эффект плато

Учёные из Университета Южной Дании под руководством доцента кафедры биохимии и молекулярной биологии Кима Равнскьера выяснили, что важную роль в этой адаптации играет ген Plvap. Результаты работы опубликованы в журнале Cell Metabolism.

"Сначала всё идёт хорошо, но когда люди теряют часть веса, к которому стремились, их прогресс замедляется, потому что организм адаптируется", — говорит доцент кафедры биохимии и молекулярной биологии Ким Равнскьер.

Исследователи предполагают, что управление этой адаптацией могло бы продлить эффект современных лекарств. Это особенно актуально на фоне реального опыта пациентов, у которых эффективность терапии GLP-1 снижается после длительного применения, что видно и на примере инъекций для похудения.

Как работает новый механизм

Эксперименты на мышах показали, что Plvap отвечает за переход от сжигания сахара к сжиганию жира во время голодания. При отключении этого гена печень перестаёт "распознавать" состояние дефицита калорий и продолжает использовать сахар как источник энергии.

В результате метаболизм не замедляется, а жир не накапливается в печени, а направляется в мышцы. При этом у животных улучшалась чувствительность к инсулину и снижался уровень сахара в крови.

"Если мы сможем контролировать сжигание сахара и жира в печени, это повысит эффективность препаратов для снижения веса и лечения диабета", — отмечает Ким Равнскьер.

Что это значит для медицины

Отдельный интерес вызвало открытие роли звёздчатых клеток печени, которые раньше не связывали с регуляцией обмена веществ. Именно они, как выяснилось, подают сигнал о метаболических изменениях, влияя на работу других клеток.

Хотя путь от экспериментов на животных до лекарств для людей будет долгим, исследование указывает на новый принцип управления метаболизмом. В перспективе это может изменить подход к лечению ожирения, диабета второго типа и других метаболических нарушений, сделав снижение веса более устойчивым и предсказуемым.

