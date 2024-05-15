Месть за отличную от многих европейских лидеров позицию могла стать мотивом покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Такую версию нападения на главу правительства в беседе с NewsInfo. Ru допустил доктор исторических наук, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев.
"Возможно, это какая-то месть за такую позицию. Может быть, это просто какой-то неуравновешенный сумасшедший человек, который захотел какую-то известность или какие-то другие цели преследовал", — рассказал он.
Как напомнил Ковалев, Фицо не поддерживал антироссийскую политику, которую проводит Евросоюз,
"Он считал, что не нужно поддерживать Украину в смысле поставок оружия и так далее, что нужно налаживать отношения с Россией, нужно вести диалог с Россией. Опять же это не значит, что он был абсолютно пророссийским политиком. Но он считал, что нужно вести диалог и нужно разговаривать с Россией, потому что это такая умная и важная держава. Это достаточно известная позиция так же, как позиция Венгрии во многом аналогичная. Поэтому у многих это вызывало сильное раздражение в Евросоюзе", — сказал собеседник NewsInfo. Ru.
В то же время политолог призвал не делать выводы раньше времени.
Фицо получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства в среду, нападавший задержан. По данным СМИ, премьер находится в тяжёлом состоянии. Стрелявший — мужчина 1953 года рождения.
Фото: flickr.com/EU2016 SK (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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