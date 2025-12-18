Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
морская корова под водой
морская корова под водой
Опубликована сегодня в 21:19

Мёртвое море под живой пустыней: находка, которая меняет прошлое Персидского залива

Палеонтологи обнаружили крупнейшее скопление дюгоней в Катаре — PeerJ

Под песками Катара скрывается история, которая резко меняет привычный взгляд на прошлое Персидского залива. Там, где сегодня простираются засушливые ландшафты, миллионы лет назад существовали богатые морские экосистемы. Их немым свидетельством стало масштабное скопление останков морских коров, обнаруженное палеонтологами. Об этом сообщает онлайн-журнал PeerJ.

Древнее кладбище морских коров

На стоянке Аль-Масжабия, расположенной на юго-западе Катара, исследователи зафиксировали плотное скопление костей дюгоней в слоях раннего миоцена формации Дам. Возраст этих отложений оценивается примерно в 20 миллионов лет. Речь идёт не об отдельных находках, а о настоящем комплексе ископаемых мест.

Учёные выявили более 170 точек, где сохранились останки сирен — так в палеонтологии называют группу морских млекопитающих, к которой относятся дюгони и ламантины. Такая концентрация делает Аль-Масжабию одной из самых богатых известных локаций по этим животным.

Новый вид и следы повторяющихся экосистем

Особое значение находки связано с тем, что среди костей был выделен ранее неизвестный науке вид — Salwasiren qatarensis. Его описание расширяет представления о разнообразии сирен в прошлом и показывает, что экосистемы с морскими коровами в этом регионе формировались неоднократно.

В разное время одни виды сменяли другие, занимая схожие экологические ниши. Это даёт исследователям редкую возможность проследить, как морские сообщества Персидского залива перестраивались на протяжении миллионов лет под влиянием климата и уровня моря.

Чем дюгони привлекают внимание учёных

Современные дюгони Dugong dugon — крупные травоядные морские млекопитающие, которых часто называют морскими коровами. Их тело массивное, морда оснащена чувствительными щетинками, помогающими добывать пищу со дна.

Внешне дюгони похожи на ламантинов, но отличаются формой хвоста: у ламантинов он округлый, а у дюгоней имеет характерную раздвоенную форму, напоминающую хвост дельфина. Эти особенности делают их удобным объектом для сравнений между современными и вымершими видами.

Роль морских коров в экосистеме

Сегодня дюгони обитают в прибрежных водах от Западной Африки до северной Австралии, включая Индо-Тихоокеанский регион. Персидский залив при этом считается местом крупнейшей в мире популяции этих животных. Их значение для природы трудно переоценить: поедая морскую траву, дюгони буквально "перепахивают" морское дно, создавая кормовые дорожки.

Эти участки способствуют высвобождению питательных веществ из донных отложений, чем пользуются другие виды растений и животных. Окаменелости из Катара показывают, что подобная роль морских коров в экосистемах могла существовать здесь ещё задолго до появления современного залива.

Древнее "кладбище" дюгоней под катарскими песками стало напоминанием о том, насколько динамичной была история региона. Эти находки помогают понять не только эволюцию отдельных видов, но и то, как морская жизнь на протяжении миллионов лет формировала облик Персидского залива.

