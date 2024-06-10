Британский эксперт Александр Меркурис выразил мнение в своем блоге на YouTube, что украинские войска значительно ослабли на передовой.
Он отметил, что, по его мнению, ВСУ по всей линии фронта перегружены, перенапряжены и крайне истощены.
"Мы видим, каких людей набирают в ходе мобилизации для пополнения рядов. Мне кажется, что признаки краха на лицо" — отметил он.
Он также указал на сокращение экономики страны в результате мобилизации, которая лишает заводы рабочих, включая квалифицированных специалистов, и приближает систему электроснабжения к коллапсу.
Фото:dvidshub.net/Staff Sgt. Adriana Diaz-Brown(Creative Commons CC0 License)
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