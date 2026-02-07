Неуловимая планета выходит из тени: Меркурий в феврале неожиданно стал ярче звёзд

Планета, которую десятилетиями считали почти неуловимой, в феврале неожиданно выходит на авансцену вечернего неба. Именно сейчас складываются лучшие условия года, чтобы увидеть Меркурий без телескопа — ярким и относительно высоко над горизонтом. Для наблюдателей в Северном полушарии это редкое и короткое окно возможностей. Об этом пишет Space. com.

Почему Меркурий считают "неуловимым"

Меркурий давно получил репутацию самой трудной для наблюдения планеты. Он находится слишком близко к Солнцу и почти никогда не поднимается высоко над горизонтом. В популярных книгах по астрономии его часто описывали как объект, который виден лишь на считаные минуты в идеальных условиях.

"Меркурий трудно изучать, потому что это маленькая планета, лежащая между нами и Солнцем. Большую часть времени она скрыта солнечными лучами", — говорится в книге Патриции Лаубер "Всё о планетах".

Такое описание на долгие годы отпугнуло многих любителей астрономии. Однако на практике всё не так безнадёжно: при правильном времени и открытом горизонте Меркурий можно увидеть достаточно легко.

Лучшее вечернее появление 2026 года

С начала февраля Меркурий начал своё лучшее вечернее явление года для жителей средних широт Северного полушария. Уже с 6 февраля планета становится заметной вскоре после заката. Несмотря на близость к Солнцу, её яркость достигает впечатляющих значений — до -1,1 звёздной величины, что сопоставимо с самыми яркими звёздами ночного неба.

С каждым вечером Меркурий поднимается всё выше и заходит всё позже. Если западный горизонт открыт и не перекрыт деревьями или зданиями, планету легко принять за очень яркую "звезду" с лёгким желтовато-оранжевым оттенком.

Пик видимости и максимальное удаление от Солнца

Кульминация наступает 19 февраля, когда Меркурий достигает максимального углового удаления от Солнца — около 18 градусов. Для наблюдателей на широте примерно 40 градусов северной широты почти всё это расстояние приходится по вертикали: планета поднимается примерно на 17 градусов над горизонтом.

В этот вечер Меркурий заходит уже после окончания астрономических сумерек, то есть его можно увидеть на фоне по-настоящему тёмного неба. Его яркость составляет около -0,4 звёздной величины, и он остаётся над горизонтом более полутора часов после заката. Это делает событие лучшим вечерним появлением Меркурия в 2026 году.

Встреча с Луной как ориентир

Особенно эффектным станет вечер 18 февраля, когда рядом с Меркурием появится тонкий растущий серп Луны. Примерно через 45 минут после захода Солнца на западно-юго-западе будет видна Луна, освещённая всего на 2 процента и напоминающая небесную "улыбку". Чуть выше неё будет сиять Меркурий.

В ряде регионов Луна пройдёт прямо перед Меркурием, временно закрыв его. Даже простой бинокль позволит рассмотреть эту сцену на фоне уходящих сумерек и убедиться, что "неуловимая планета" на самом деле вполне доступна.

Почему шанс быстро исчезает

После пика видимости ситуация меняется очень быстро. Как и Венера, Меркурий проходит фазы, и по мере их изменения его яркость стремительно падает. Если 19 февраля он светит достаточно ярко, то уже через несколько дней становится заметно тусклее.

К концу месяца планета опускается ниже к горизонту и теряется в ярком закатном небе. Примерно 26 февраля Меркурий ещё можно попытаться увидеть, но это уже будет последний реальный шанс. В начале марта он пройдёт нижнее соединение с Солнцем и полностью исчезнет из вечернего неба.

Что важно помнить наблюдателю

Чтобы увидеть Меркурий, не нужен телескоп — достаточно ясного неба и открытого горизонта. Главное — выбрать правильные даты и не откладывать наблюдение. В этом году февраль даёт редкую возможность увидеть самую внутреннюю планету Солнечной системы во всей красе, пока она снова не скроется в солнечном сиянии.