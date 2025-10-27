Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
кабриолет
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 6:36

Гром прогремел — и кабриолет сам спас себя: Mercedes придумал, как закрыться до дождя

Mercedes-Benz запатентовал систему, закрывающую крышу кабриолета при приближении грозы

Когда за окном ясное небо, а дорога манит, владельцы кабриолетов нередко решают ехать с открытой крышей. Но внезапный дождь способен испортить не только настроение, но и интерьер автомобиля. В Mercedes-Benz решили, что пора покончить с этой проблемой: инженеры бренда запатентовали технологию, которая позволяет машине "услышать" гром и закрыть крышу до начала ливня.

Как работает система, которая слушает погоду

Суть разработки проста: на кузов устанавливается внешний микрофон, способный распознавать звуки в окружающей среде. Он улавливает шумы, а электронный блок управления анализирует их характер. Как только система слышит гром, она автоматически запускает процесс закрытия крыши и окон, защищая салон от осадков.

Идея кажется очевидной, но технически она требует ювелирной точности. Алгоритму нужно различать грозу и похожие звуки — например, выстрелы или резкие хлопки. Для этого специалисты Mercedes-Benz предложили использовать несколько микрофонов одновременно: каждый определяет направление источника звука, а система анализирует задержку между вспышкой молнии и раскатом грома, вычисляя расстояние до грозы.

От микрофона до алгоритма: что стоит за идеей

Современные модели Mercedes уже оснащены внешними микрофонами — они используются для распознавания сирен и предупреждения водителя о приближении машин экстренных служб. Новая система фактически использует те же устройства, но с иным программным обеспечением.

Разработка интегрируется с климат-контролем и датчиками ветра, что помогает машине оценивать направление движения грозового фронта. Если система понимает, что гроза движется в сторону автомобиля, она заранее активирует предупреждение и закрывает крышу.

  1. Микрофон фиксирует звуковые колебания.

  2. Блок управления сравнивает их с базой "акустических паттернов" — гроз, ветра, дождя.

  3. При совпадении характеристик система активирует мотор крыши.

  4. При необходимости автоматически поднимаются стеклоподъёмники.

Благодаря многоканальной обработке шума и использованию искусственного интеллекта алгоритм может обучаться — чем чаще он сталкивается с погодными сценариями, тем точнее становится.

А если дождь без грома?

Главная слабость технологии — её зависимость от звука. Если дождь начнётся тихо, без молний и раскатов, система не сработает. В Mercedes-Benz это признают: решение не заменяет датчики влажности, а скорее дополняет их. В будущем планируется объединить акустическую систему с оптическими и атмосферными сенсорами.

Что делать, если система ошиблась?

Инженеры предусмотрели ручной приоритет: водитель всегда может самостоятельно включить или отменить закрытие крыши. Если алгоритм среагировал на громкий звук, не связанный с погодой, управление возвращается человеку.

Можно ли использовать эту технологию в других моделях?

Да, патент не ограничен кабриолетами. Система может применяться в пикапах, внедорожниках с мягким верхом и даже в яхтах — там, где важно быстро реагировать на погодные изменения.

Почему именно Mercedes сделал ставку на акустику

Традиционно автомобильные компании используют оптические датчики дождя, установленные на лобовом стекле. Они фиксируют капли и запускают дворники. Но такой подход запаздывает: дождь уже начался, и крыша может не успеть закрыться.

Mercedes решил действовать иначе — предсказать осадки до их появления. Это редкий пример, когда в премиальном сегменте технология строится на реакции на звук, а не на изображение или влажность.

Похожий принцип ранее тестировался в авиации: микрофоны в корпусе самолёта анализировали звуки грозовых фронтов для оценки риска обледенения. Теперь подобная идея перекочевала в гражданские автомобили.

Ошибки и альтернативы: где система может дать сбой

Ошибки возможны, если машина движется по автомагистрали при сильном ветре или проезжает под мостом — эхо может ввести систему в заблуждение. Последствие — ложное закрытие крыши. Альтернатива — комбинация с метеодатчиками и прогнозными сервисами. В будущем бортовой компьютер сможет получать информацию о надвигающейся буре из онлайн-источников и сопоставлять её с собственными наблюдениями.

Интересно, что первые эксперименты с автоматическим управлением крышей появились ещё в 1990-х, но тогда не хватало вычислительных мощностей. Теперь же технологии машинного слуха и сенсорного анализа достигли нужного уровня.

А что если технология пойдёт дальше?

Если объединить акустическую систему с прогнозом погоды и GPS, автомобиль сможет заранее выбирать безопасный маршрут и место для остановки при приближении грозы. В перспективе такая функция может стать частью системы MBUX - фирменного интерфейса Mercedes.

Кроме того, идея "умного слуха" может быть полезна и в других областях. Например, электромобили смогут "слышать" опасные звуки — треск шин, падение предметов, гул приближающегося поезда. Это повысит безопасность не только водителя, но и пешеходов.

Три интересных факта о кабриолетах и погоде

• В среднем водители открытых машин тратят около 5 секунд на ручное закрытие крыши — именно столько система Mercedes выигрывает, реагируя мгновенно.
• В Японии и Германии активно разрабатываются датчики, определяющие влагу по изменению электропроводности воздуха — их тоже можно объединить с акустикой.
• Самый первый автоматический механизм складывающейся крыши появился в 1934 году на Peugeot 601 Eclipse.

Реальность и мифы вокруг автомобильных патентов

Многие полагают, что патент означает скорое появление технологии в серийных авто. На деле всё иначе: производители часто регистрируют перспективные идеи, чтобы защитить свои наработки от конкурентов. Некоторые патенты остаются на бумаге десятилетиями.

Так что пока "слушающий грозу" Mercedes — это скорее демонстрация возможностей компании в области интеллектуальных систем, чем готовый продукт. Но тенденция очевидна: автомобили становятся не просто машинами, а активными участниками окружающего мира.

