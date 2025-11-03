Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mercedes-Benz G 63 AMG
Mercedes-Benz G 63 AMG
© commons.wikimedia by Alexandre Prevot is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 16:59

Ни санкции, ни цены не остановили "Гелик": как тысяча новых Mercedes проскочила в Россию

Сергей Целиков: Россия заняла 3,7% мировых продаж Mercedes-Benz G-Класса

За девять месяцев 2025 года в России зарегистрировали более тысячи новых Mercedes-Benz G-Класса, несмотря на отсутствие официальных поставок. Эти данные показывают, что легендарный внедорожник по-прежнему удерживает статус культового автомобиля в премиум-сегменте и продолжает находить путь к отечественным дорогам.

Популярность вне правил

Согласно статистике производителя, с января по сентябрь текущего года по всему миру было выпущено 35 174 экземпляра G-Класса. Из них 1304 автомобиля оказались на российском рынке. Таким образом, доля России в глобальных продажах составила 3,7%. Это означает, что каждый двадцать седьмой "Гелендваген", сошедший с конвейера, в итоге получает российские номера.

"Сейчас "Гелендваген" является самой популярной моделью Mercedes-Benz в РФ", — отметил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

По сравнению с прошлым годом спрос на внедорожник вырос на 47%. И это при том, что официальных дилерских каналов для ввоза нет: машины поступают через параллельный импорт, в основном из Европы, ОАЭ и Китая.

Почему россияне выбирают G-Класс

Для многих владельцев этот автомобиль — не просто средство передвижения, а символ статуса и устойчивости. Высокая посадка, мощный двигатель, узнаваемый силуэт и репутация непобедимого внедорожника делают его объектом желания уже несколько десятилетий. При этом G-Класс уверенно сочетает комфорт представительского седана и проходимость настоящего вездехода.

На рынке представлены версии G 400 d и AMG G 63, каждая из которых предлагает мощность от 330 до 585 лошадиных сил. Внедорожник способен ускоряться до 100 км/ч всего за 4,5 секунды, что впечатляет для машины весом свыше 2,5 тонн.

Сравнение: G-Класс и конкуренты

Модель Мощность, л. с. Разгон 0-100 км/ч Средняя цена в РФ Особенности
Mercedes-Benz G 63 585 4,5 сек от 25 млн ₽ Престиж, проходимость
Range Rover Autobiography 530 4,8 сек от 23 млн ₽ Комфорт, люкс
Toyota Land Cruiser 300 415 6,7 сек от 12 млн ₽ Надёжность, практичность
BMW X7 M60i 530 4,7 сек от 18 млн ₽ Динамика, технологии

По уровню проходимости и узнаваемости "Гелендваген" остаётся уникальным. Даже конкуренты с сопоставимой мощностью редко вызывают такую эмоциональную привязанность.

Как привозят "Гелик" в Россию

После ухода официального представительства Mercedes-Benz в 2022 году, рынок перестроился на схемы параллельного импорта. Основные поставщики — дилеры, которые покупают автомобили за рубежом, сертифицируют их по российским стандартам и оформляют все документы. Покупателю остаётся лишь оплатить доставку и растаможку.

Стоимость нового Mercedes-Benz G-Класса в России начинается примерно от 25 миллионов рублей, но в зависимости от комплектации и цвета цена может превышать 35 миллионов. Автомобили AMG традиционно дороже, но и продаются быстрее.

Советы шаг за шагом: как выбрать и купить G-Класс в 2025 году

  1. Проверяйте происхождение. Надёжные продавцы всегда предоставляют VIN и полную историю автомобиля.

  2. Изучайте таможенные документы. При параллельном импорте важно убедиться, что авто официально ввезено.

  3. Проверяйте комплектацию. У AMG G 63 она богаче, чем у дизельных версий.

  4. Сравнивайте предложения. Цены могут отличаться на 2-3 миллиона в зависимости от региона и поставщика.

  5. Оформляйте страховку заранее. Полис КАСКО для G-Класса стоит от 400 тыс. рублей в год, но может спасти от крупных затрат.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка автомобиля без проверки документов.
    Последствие: риск потери авто после проверки таможни.
    Альтернатива: выбирать проверенные автосалоны с репутацией.

  • Ошибка: экономия на страховке.
    Последствие: дорогой ремонт после ДТП.
    Альтернатива: полное страховое покрытие, включая КАСКО и расширенную гарантию.

  • Ошибка: игнорирование технического обслуживания.
    Последствие: повышенный износ и утрата ликвидности.
    Альтернатива: регулярное ТО у сертифицированных специалистов, использование оригинальных масел и фильтров.

А что если купить подержанный G-Класс?

Рынок подержанных "Гелендвагенов" в России активно растёт. Автомобили возрастом 3-5 лет часто стоят от 15 до 20 млн рублей, при этом состояние большинства из них остаётся отличным. Однако важно учитывать, что обслуживание такого внедорожника обходится дорого — ежегодно около 700-900 тысяч рублей.

Если бюджет ограничен, можно обратить внимание на дизельные версии G 350 d — они экономичнее и менее капризны в эксплуатации.

Плюсы и минусы G-Класса

Плюсы Минусы
Безупречная проходимость Высокая цена покупки
Эталонный дизайн Дорогие запчасти
Престиж и статус Большой расход топлива
Прочная конструкция Высокие налоги и страховка
Уверенность на бездорожье Трудности с парковкой в городе

Мифы и правда

Миф: G-Класс — это только шоу-кар для миллионеров.
Правда: многие владельцы активно используют его за городом, на охоте и в экспедициях.

Миф: дизельные версии слабее.
Правда: G 400 d уверенно развивает 330 л. с. и подходит для дальних поездок.

Миф: запчасти недоступны.
Правда: благодаря параллельному импорту оригинальные детали можно заказать без проблем.

Исторический контекст

G-Класс появился в 1979 году как армейский внедорожник. За десятилетия модель претерпела множество обновлений, сохранив при этом свой узнаваемый облик. В 2018 году Mercedes-Benz полностью обновил конструкцию, улучшив управляемость и комфорт. С тех пор G-Класс стал сочетать наследие классики и современные технологии.

3 интересных факта

• Сборка G-Класса осуществляется вручную на заводе в Граце (Австрия).
• Каждая версия проходит тесты в горах Штириа, где проверяются подвеска и система полного привода.
• Даже базовая версия оснащена тремя блокировками дифференциалов — уникальное решение среди серийных SUV.

FAQ

Сколько стоит новый G-Класс в России?
От 25 до 35 миллионов рублей в зависимости от модификации и комплектации.

Можно ли заказать машину напрямую из Германии?
Да, но через посредников, работающих по параллельному импорту. Сам производитель не поставляет автомобили в РФ.

Что выбрать: дизель или бензин?
Если важна экономичность — G 400 d. Для максимальной динамики — AMG G 63.

Как часто нужно проходить ТО?
Раз в 10-12 тысяч километров. Средняя стоимость — около 150-200 тыс. рублей.

Сколько служит G-Класс?
При правильном уходе автомобиль способен проехать более 400 тысяч километров без серьёзных проблем.

