Mercedes пошёл ва-банк в США — Maybach и EQS падают в цене быстрее биткоина
Mercedes-Benz решил удивить автомобильный рынок неожиданным шагом — крупной распродажей своих электромобилей 2025 года. На фоне падения интереса к электрокарам и отмены федеральных субсидий в США компания запустила акцию, в рамках которой можно сэкономить десятки тысяч долларов. Самое щедрое предложение касается роскошного Maybach EQS 680, на который сейчас действует скидка до 50 000 $.
Почему Mercedes пошёл на такие скидки
Для бренда уровня Mercedes подобная масштабная распродажа — редкость. Обычно элитные модели, вроде Maybach, удерживают высокую цену годами. Однако сейчас компания стремится ускорить продажу машин 2025 года, чтобы освободить склады и поддержать спрос на фоне охлаждения интереса к электротранспорту.
Помимо экономической мотивации, есть и стратегическая: производитель хочет стимулировать переход покупателей на новые поколения электрокаров, пока конкуренты только готовятся к запуску своих моделей.
Сравнение скидок по моделям
|Модель
|Тип предложения
|Максимальная скидка ($)
|Особенности
|Maybach EQS 680
|покупка
|до 50 000
|люксовый электроседан, стартовая цена — 181 000 $
|GLS 63 AMG
|покупка
|до 20 000
|спортивный внедорожник с традиционным ДВС
|EQS, EQE (2026)
|покупка / аренда
|до 10 500
|флагманские электрические седаны
|GLB
|покупка / аренда
|до 9 500
|компактный кроссовер
|EQE SUV
|покупка / аренда
|до 7 500
|электрический внедорожник
|G580 electric
|аренда
|до 5 000
|новый электрический "Гелендваген"
Как получить максимальную выгоду
-
Ищите дилеров с "закрытыми" предложениями. Не все акции афишируются — нужно напрямую обращаться в салоны Mercedes.
-
Сравнивайте условия аренды и покупки. Иногда аренда может оказаться выгоднее на 500-1 000 $.
-
Учитывайте срок действия предложений. Скидки рассчитаны на распродажу запасов 2025 года, поэтому действуют ограниченное время.
-
Проверяйте наличие нужной комплектации. Не все варианты автомобилей участвуют в акциях.
А что если купить сейчас?
Падение цен на электрокары делает конец 2025 года лучшим временем для покупки. По данным американских аналитиков, в ближайшие месяцы на рынке ожидается рост цен из-за сокращения запасов у дилеров. Mercedes же пока сохраняет крупные бонусы и сниженные ставки лизинга.
FAQ
Сколько длится акция Mercedes?
Официально сроки не раскрываются, но предложения действуют до исчерпания запасов.
Можно ли совместить скидку с трейд-ин?
Да, при обмене старого авто можно получить дополнительную выгоду, особенно при аренде.
Какие модели участвуют в программе аренды?
EQS, EQE, EQE SUV, GLB и G580 — все они доступны с бонусами при лизинге.
Мифы и правда
Миф: скидки означают низкое качество.
Правда: акции связаны с маркетинговыми задачами и обновлением модельного ряда, а не с дефектами.
Миф: Maybach EQS снят с производства.
Правда: модель остаётся флагманом линейки и готовится к обновлению в 2026 году.
Миф: электромобили Mercedes не подходят для зимы.
Правда: современные батареи EQS и EQE имеют систему подогрева и адаптированы к низким температурам.
Интересные факты
• Maybach EQS 680 способен проехать до 600 км на одном заряде.
• В салоне установлены три дисплея под единым стеклом Hyperscreen.
• При быстрой зарядке 200 кВт аккумулятор восполняет запас энергии до 80 % за 31 минуту.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru