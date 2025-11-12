Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Maybach EQS 680
Maybach EQS 680
© commons.wikimedia.org by ITakePhotosOfCars is licensed under CC0
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 7:52

Mercedes пошёл ва-банк в США — Maybach и EQS падают в цене быстрее биткоина

Mercedes снизил в США цены на Maybach EQS 680 до 50 тысяч долларов — автодилеры

Mercedes-Benz решил удивить автомобильный рынок неожиданным шагом — крупной распродажей своих электромобилей 2025 года. На фоне падения интереса к электрокарам и отмены федеральных субсидий в США компания запустила акцию, в рамках которой можно сэкономить десятки тысяч долларов. Самое щедрое предложение касается роскошного Maybach EQS 680, на который сейчас действует скидка до 50 000 $.

Почему Mercedes пошёл на такие скидки

Для бренда уровня Mercedes подобная масштабная распродажа — редкость. Обычно элитные модели, вроде Maybach, удерживают высокую цену годами. Однако сейчас компания стремится ускорить продажу машин 2025 года, чтобы освободить склады и поддержать спрос на фоне охлаждения интереса к электротранспорту.

Помимо экономической мотивации, есть и стратегическая: производитель хочет стимулировать переход покупателей на новые поколения электрокаров, пока конкуренты только готовятся к запуску своих моделей.

Сравнение скидок по моделям

Модель Тип предложения Максимальная скидка ($) Особенности
Maybach EQS 680 покупка до 50 000 люксовый электроседан, стартовая цена — 181 000 $
GLS 63 AMG покупка до 20 000 спортивный внедорожник с традиционным ДВС
EQS, EQE (2026) покупка / аренда до 10 500 флагманские электрические седаны
GLB покупка / аренда до 9 500 компактный кроссовер
EQE SUV покупка / аренда до 7 500 электрический внедорожник
G580 electric аренда до 5 000 новый электрический "Гелендваген"

Как получить максимальную выгоду

  1. Ищите дилеров с "закрытыми" предложениями. Не все акции афишируются — нужно напрямую обращаться в салоны Mercedes.

  2. Сравнивайте условия аренды и покупки. Иногда аренда может оказаться выгоднее на 500-1 000 $.

  3. Учитывайте срок действия предложений. Скидки рассчитаны на распродажу запасов 2025 года, поэтому действуют ограниченное время.

  4. Проверяйте наличие нужной комплектации. Не все варианты автомобилей участвуют в акциях.

А что если купить сейчас?

Падение цен на электрокары делает конец 2025 года лучшим временем для покупки. По данным американских аналитиков, в ближайшие месяцы на рынке ожидается рост цен из-за сокращения запасов у дилеров. Mercedes же пока сохраняет крупные бонусы и сниженные ставки лизинга.

FAQ

Сколько длится акция Mercedes?
Официально сроки не раскрываются, но предложения действуют до исчерпания запасов.

Можно ли совместить скидку с трейд-ин?
Да, при обмене старого авто можно получить дополнительную выгоду, особенно при аренде.

Какие модели участвуют в программе аренды?
EQS, EQE, EQE SUV, GLB и G580 — все они доступны с бонусами при лизинге.

Мифы и правда

Миф: скидки означают низкое качество.
Правда: акции связаны с маркетинговыми задачами и обновлением модельного ряда, а не с дефектами.

Миф: Maybach EQS снят с производства.
Правда: модель остаётся флагманом линейки и готовится к обновлению в 2026 году.

Миф: электромобили Mercedes не подходят для зимы.
Правда: современные батареи EQS и EQE имеют систему подогрева и адаптированы к низким температурам.

Интересные факты

• Maybach EQS 680 способен проехать до 600 км на одном заряде.
• В салоне установлены три дисплея под единым стеклом Hyperscreen.
• При быстрой зарядке 200 кВт аккумулятор восполняет запас энергии до 80 % за 31 минуту.

