Mercedes готовит замену A-Class — к 2028 году появится модель, которой раньше не было

Mercedes пересматривает стратегию в сегменте компактных моделей и всё-таки готовит преемника самого доступного автомобиля марки. Несмотря на прежние заявления об отказе от прямого наследника A-Class, новая модель появится к 2028 году. По словам руководителя отдела развития Йорга Бурцера, это будет "что-то, чего раньше не существовало". Об этом сообщает Autoforum со ссылкой на Automobilwoche.

От отказа к перезапуску

В 2021 году компания заявляла о намерении к концу десятилетия сосредоточиться исключительно на электромобилях и постепенно сократить линейку базовых моделей. Предполагалось, что бренд будет продавать меньше автомобилей, но с более высокой маржой. В рамках этой стратегии A-Class должен был уйти без прямого преемника.

Однако рыночная ситуация и темпы перехода на электромобили заставили пересмотреть планы. Текущее поколение A-Class продлится в производстве до 2028 года — почти десять лет с момента дебюта. После этого его заменит новая модель, хотя она уже не будет классическим хэтчбеком в привычном понимании.

Не хэтчбек и не кроссовер

Йорг Бурцер описал будущую новинку как "очень привлекательный автомобиль" и подчеркнул, что это будет концепция, которой ранее не было в модельной гамме бренда. По информации Automobilwoche, речь идёт о гибриде кроссовера и минивэна — своеобразном сочетании черт GLA и B-Class.

Такой формат фактически возвращает идею первых поколений A-Class, которые начинали как нечто среднее между хэтчбеком и компактным MPV. История повторяется, но в иной интерпретации и с современной архитектурой.

Электрификация и возможные варианты ДВС

Новая модель будет построена на платформе MMA, рассчитанной как на электрические, так и на гибридные версии. Формально архитектура допускает использование и традиционных двигателей внутреннего сгорания, однако окончательное решение пока не объявлено.

Компания рассчитывает привлечь более молодую аудиторию, поэтому важным фактором станет цена. С полностью электрической силовой установкой это может оказаться сложной задачей, что оставляет пространство для гибридных или даже бензиновых версий.

Коррекция стратегии

Пересмотр планов показывает, что Mercedes адаптирует курс с учётом рыночных реалий. Полный переход на электротягу к 2030 году остаётся зависимым от условий рынка. Возвращение идеи доступной модели свидетельствует о стремлении сохранить присутствие в нижнем сегменте и не потерять новых клиентов.