Кризис под капотом: Mercedes-Benz сыпется быстрее, чем ожидали аналитики

Немецкий автогигант Mercedes-Benz оказался в сложной финансовой ситуации. По итогам девяти месяцев 2025 года чистая прибыль компании сократилась почти вдвое. Согласно официальному отчету, опубликованному концерном, итоговая сумма составила 3,766 миллиарда евро против более чем семи миллиардов годом ранее.

"Чистая прибыль Mercedes-Benz Group снизилась вдвое. За девять месяцев 2025 года показатель упал до 3,766 миллиарда евро", — сообщили в компании.

Особенно заметным стало падение показателей в третьем квартале — прибыль сократилась на 32,3% и составила 1,173 миллиарда евро.

Почему прибыль рухнула

Основной причиной называют масштабные расходы, связанные с реструктуризацией концерна. Компания реализует глобальную программу экономии, которая предполагает сокращение затрат на 5 миллиардов евро к 2027 году.

"Операционная прибыль упала на 70% из-за расходов, связанных с увольнениями", — уточнили в Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz против конкурентов

Бренд Прибыль за 9 мес. 2025 г. Изменение к 2024 г. Основная причина падения/роста Mercedes-Benz €3,77 млрд -50% Расходы на реструктуризацию и электрификацию BMW €6,1 млрд -18% Снижение спроса в Китае Audi (VW Group) €4,5 млрд -22% Рост затрат на разработку EV Tesla €8,9 млрд +9% Оптимизация себестоимости и масштабирование производства

Как компания планирует выбраться

Mercedes-Benz продолжает внедрять цифровые решения и автоматизацию, сокращая издержки на каждом этапе производства. В компании отмечают, что реструктуризация позволит перераспределить ресурсы и усилить позиции на ключевых рынках — Европе, Китае и США.

Шаг за шагом

Оптимизация штата. Сокращение административных должностей и реорганизация отделов. Инвестиции в инновации. Поддержка стартапов и разработка новых платформ для электромобилей. Развитие сервисов. Ставка на подписочные модели владения автомобилем и умные системы обслуживания. Укрепление бренда. Продвижение премиум-имиджа и ориентация на устойчивое развитие.

Эти меры помогут Mercedes-Benz выйти на новую траекторию роста, несмотря на временные убытки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: зависимость от премиум-сегмента и высокая себестоимость моделей.

Последствие: потеря конкурентоспособности на фоне китайских производителей.

Альтернатива: выпуск доступных электромобилей под суббрендами Smart и EQ.

Ошибка: затягивание с модернизацией заводов.

Последствие: рост производственных издержек.

Альтернатива: автоматизация линий и внедрение ИИ для контроля качества.

Ошибка: фокус только на Европе.

Последствие: снижение спроса из-за стагнации рынка.

Альтернатива: расширение присутствия в Юго-Восточной Азии и Индии.

А что если кризис окажется затяжным?

Эксперты полагают, что в случае дальнейшего снижения прибыли концерн может пересмотреть инвестиционные планы и сосредоточиться на более прибыльных направлениях — например, коммерческом транспорте и премиальных сервисах. Возможно, часть заводов будет перепрофилирована под выпуск батарей и комплектующих.

Однако аналитики уверены: бренд с историей длиной почти 140 лет способен адаптироваться. У Mercedes-Benz есть сильная инженерная база и репутация инновационного лидера.

Плюсы и минусы реструктуризации

Плюсы Минусы Повышение эффективности производства Массовые увольнения и временные издержки Фокус на электромобилях и устойчивых технологиях Снижение прибыли в ближайшие годы Ускорение цифровизации и автоматизации Риск потери части рынка в переходный период Сокращение бюрократии Рост социальной напряженности среди сотрудников

FAQ

Как Mercedes-Benz планирует компенсировать падение прибыли?

За счет масштабной реструктуризации, инвестиций в электрификацию и цифровизацию, а также перераспределения производственных мощностей.

Что будет с ценами на автомобили бренда?

В краткосрочной перспективе возможен рост цен, особенно на электромобили, из-за дорогих компонентов и ограниченных поставок.

Мифы и правда

Миф: Mercedes-Benz откажется от бензиновых моделей уже через год.

Правда: полный отказ от ДВС запланирован не ранее 2030 года, причем только для европейского рынка.

Миф: электромобили бренда убыточны.

Правда: убыточность временная — компания вкладывается в технологии, которые начнут приносить прибыль после 2026 года.

Миф: концерн сокращает производство.

Правда: производственные линии модернизируются, а не закрываются — цель в повышении эффективности.