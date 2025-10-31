Электромобили не вытянули: реструктуризация ударила по карману Mercedes-Benz

Один из крупнейших автопроизводителей мира — немецкий концерн Mercedes-Benz Group — опубликовал финансовую отчетность за девять месяцев 2025 года. Цифры оказались значительно ниже прошлогодних показателей: прибыль и доходы компании заметно просели, что стало неожиданным сигналом для всего мирового автопрома.

"Чистая прибыль Mercedes-Benz Group снизилась вдвое. За девять месяцев 2025 года показатель упал до 3,766 миллиарда евро", — рассказали в компании.

Также в документе отмечается, что доход концерна за третий квартал сократился на 32,3%, составив 1,173 миллиарда евро.

Почему упала прибыль Mercedes-Benz

Сразу несколько факторов повлияли на финансовые результаты немецкого автогиганта. Главная причина — рост расходов, связанных с реструктуризацией и оптимизацией персонала.

"Операционная прибыль упала на 70% из-за расходов, связанных с увольнениями, поскольку компания реализует меры по реструктуризации, чтобы сэкономить 5 миллиардов евро по всему миру к 2027 году", — сообщает Reuters.

Кроме того, давление на показатели оказало замедление спроса на премиальные автомобили в Европе и Китае, где потребители всё чаще отдают предпочтение электромобилям среднего класса.

Влияние реструктуризации

Mercedes-Benz находится в процессе масштабного пересмотра своей бизнес-модели. Компания планирует уменьшить административные издержки, сократить дублирующиеся подразделения и ускорить переход на цифровые технологии в производстве.

Реструктуризация направлена на оптимизацию затрат в размере 5 миллиардов евро до 2027 года. При этом часть средств компания инвестирует в развитие электромобильных платформ и аккумуляторных технологий.

Переход на "зелёные рельсы"

Немецкий концерн продолжает активное движение в сторону электрификации модельного ряда. Однако развитие электрического направления требует колоссальных вложений. Новые заводы по производству батарей, модернизация цепочек поставок и разработка программного обеспечения стали причиной роста капитальных затрат.

С другой стороны, продажи электрических моделей EQC и EQE остаются ниже ожиданий. Аналитики связывают это с усилением конкуренции со стороны китайских брендов, которые предлагают электрокары по более доступной цене.

Сравнение финансовых показателей

Показатель 2024 год 2025 год Изменение Чистая прибыль (за 9 мес.) 7,53 млрд евро 3,77 млрд евро -50% Прибыль за 3-й квартал 1,73 млрд евро 1,17 млрд евро -32,3% Операционная прибыль - -70% падение из-за расходов Цель по экономии - 5 млрд евро к 2027 г. -

Как Mercedes-Benz собирается восстановить позиции

Оптимизация персонала. Концерн проводит масштабное сокращение штата, особенно в административных и вспомогательных подразделениях. Инвестиции в электромобили. В ближайшие годы компания сосредоточится на линейке EQ и гибридных версиях популярных моделей. Расширение на внешние рынки. Особое внимание уделяется Ближнему Востоку и Индии, где растёт спрос на люксовые автомобили. Цифровизация процессов. Mercedes активно внедряет ИИ-технологии для прогнозирования поломок и управления логистикой. Партнёрства с поставщиками батарей. Концерн уже заключил соглашения с CATL и Northvolt на поставку новых аккумуляторов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ставка на слишком быстрый переход к электромобилям.

Последствие: снижение прибыли из-за роста инвестиций и недостаточного спроса.

Альтернатива: комбинированная стратегия — развитие гибридных моделей и улучшение ДВС.

Ошибка: сокращение персонала без пересмотра производственных процессов.

Последствие: временное снижение эффективности.

Альтернатива: автоматизация и обучение сотрудников новым технологиям.

Ошибка: медленная адаптация к конкурентам из Китая.

Последствие: потеря доли на рынке электрокаров.

Альтернатива: локальное производство и ценовая адаптация под региональные рынки.

А что если кризис окажется временным?

Финансовые аналитики считают, что нынешнее падение прибыли может оказаться кратковременным. После завершения реструктуризации концерн может выйти на новый уровень рентабельности — особенно если удастся оптимизировать затраты и расширить присутствие на азиатских рынках.

Плюсы и минусы текущей стратегии

Плюсы Минусы Снижение затрат в долгосрочной перспективе Временное падение прибыли Ускорение перехода к электромобилям Сильная конкуренция в Китае Развитие цифровых технологий Рост расходов на производство Гибкость управления Риски утраты квалифицированных кадров

FAQ

Почему Mercedes-Benz теряет прибыль?

Из-за реструктуризации, роста расходов и снижения спроса на люксовые автомобили в ключевых регионах.

Когда компания ожидает стабилизации?

Руководство планирует достичь финансового равновесия к 2027 году после завершения программы экономии.

Стоит ли ожидать повышения цен на автомобили Mercedes?

Да, частично. Концерн компенсирует рост затрат повышением цен на новые модели и ограничением скидочных программ.

Мифы и правда

Миф: Mercedes-Benz теряет рынок из-за плохого качества.

Правда: снижение прибыли связано не с качеством, а с инвестициями в будущее — электрификацию и цифровизацию.

Миф: реструктуризация — признак кризиса.

Правда: это стратегический шаг для сокращения издержек и обновления модели управления.

Миф: немецкие автоконцерны уступают китайцам навсегда.

Правда: европейские бренды сохраняют лидерство в премиум-сегменте и адаптируются к новым условиям.

Исторический контекст

Mercedes-Benz переживал периоды падения прибыли и раньше. В 2008 году, во время мирового финансового кризиса, компания также сокращала расходы и временно снижала выпуск. Однако уже через два года концерн восстановил позиции и представил обновлённую линейку S-Class, ставшую эталоном в премиум-сегменте.

Сегодня ситуация схожа: временное сокращение ради будущего роста.