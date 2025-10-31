Электромобили не вытянули: реструктуризация ударила по карману Mercedes-Benz
Один из крупнейших автопроизводителей мира — немецкий концерн Mercedes-Benz Group — опубликовал финансовую отчетность за девять месяцев 2025 года. Цифры оказались значительно ниже прошлогодних показателей: прибыль и доходы компании заметно просели, что стало неожиданным сигналом для всего мирового автопрома.
"Чистая прибыль Mercedes-Benz Group снизилась вдвое. За девять месяцев 2025 года показатель упал до 3,766 миллиарда евро", — рассказали в компании.
Также в документе отмечается, что доход концерна за третий квартал сократился на 32,3%, составив 1,173 миллиарда евро.
Почему упала прибыль Mercedes-Benz
Сразу несколько факторов повлияли на финансовые результаты немецкого автогиганта. Главная причина — рост расходов, связанных с реструктуризацией и оптимизацией персонала.
"Операционная прибыль упала на 70% из-за расходов, связанных с увольнениями, поскольку компания реализует меры по реструктуризации, чтобы сэкономить 5 миллиардов евро по всему миру к 2027 году", — сообщает Reuters.
Кроме того, давление на показатели оказало замедление спроса на премиальные автомобили в Европе и Китае, где потребители всё чаще отдают предпочтение электромобилям среднего класса.
Влияние реструктуризации
Mercedes-Benz находится в процессе масштабного пересмотра своей бизнес-модели. Компания планирует уменьшить административные издержки, сократить дублирующиеся подразделения и ускорить переход на цифровые технологии в производстве.
Реструктуризация направлена на оптимизацию затрат в размере 5 миллиардов евро до 2027 года. При этом часть средств компания инвестирует в развитие электромобильных платформ и аккумуляторных технологий.
Переход на "зелёные рельсы"
Немецкий концерн продолжает активное движение в сторону электрификации модельного ряда. Однако развитие электрического направления требует колоссальных вложений. Новые заводы по производству батарей, модернизация цепочек поставок и разработка программного обеспечения стали причиной роста капитальных затрат.
С другой стороны, продажи электрических моделей EQC и EQE остаются ниже ожиданий. Аналитики связывают это с усилением конкуренции со стороны китайских брендов, которые предлагают электрокары по более доступной цене.
Сравнение финансовых показателей
|Показатель
|2024 год
|2025 год
|Изменение
|Чистая прибыль (за 9 мес.)
|7,53 млрд евро
|3,77 млрд евро
|-50%
|Прибыль за 3-й квартал
|1,73 млрд евро
|1,17 млрд евро
|-32,3%
|Операционная прибыль
|-
|-70%
|падение из-за расходов
|Цель по экономии
|-
|5 млрд евро к 2027 г.
|-
Как Mercedes-Benz собирается восстановить позиции
-
Оптимизация персонала. Концерн проводит масштабное сокращение штата, особенно в административных и вспомогательных подразделениях.
-
Инвестиции в электромобили. В ближайшие годы компания сосредоточится на линейке EQ и гибридных версиях популярных моделей.
-
Расширение на внешние рынки. Особое внимание уделяется Ближнему Востоку и Индии, где растёт спрос на люксовые автомобили.
-
Цифровизация процессов. Mercedes активно внедряет ИИ-технологии для прогнозирования поломок и управления логистикой.
-
Партнёрства с поставщиками батарей. Концерн уже заключил соглашения с CATL и Northvolt на поставку новых аккумуляторов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ставка на слишком быстрый переход к электромобилям.
Последствие: снижение прибыли из-за роста инвестиций и недостаточного спроса.
Альтернатива: комбинированная стратегия — развитие гибридных моделей и улучшение ДВС.
-
Ошибка: сокращение персонала без пересмотра производственных процессов.
Последствие: временное снижение эффективности.
Альтернатива: автоматизация и обучение сотрудников новым технологиям.
-
Ошибка: медленная адаптация к конкурентам из Китая.
Последствие: потеря доли на рынке электрокаров.
Альтернатива: локальное производство и ценовая адаптация под региональные рынки.
А что если кризис окажется временным?
Финансовые аналитики считают, что нынешнее падение прибыли может оказаться кратковременным. После завершения реструктуризации концерн может выйти на новый уровень рентабельности — особенно если удастся оптимизировать затраты и расширить присутствие на азиатских рынках.
Плюсы и минусы текущей стратегии
|Плюсы
|Минусы
|Снижение затрат в долгосрочной перспективе
|Временное падение прибыли
|Ускорение перехода к электромобилям
|Сильная конкуренция в Китае
|Развитие цифровых технологий
|Рост расходов на производство
|Гибкость управления
|Риски утраты квалифицированных кадров
FAQ
Почему Mercedes-Benz теряет прибыль?
Из-за реструктуризации, роста расходов и снижения спроса на люксовые автомобили в ключевых регионах.
Когда компания ожидает стабилизации?
Руководство планирует достичь финансового равновесия к 2027 году после завершения программы экономии.
Стоит ли ожидать повышения цен на автомобили Mercedes?
Да, частично. Концерн компенсирует рост затрат повышением цен на новые модели и ограничением скидочных программ.
Мифы и правда
-
Миф: Mercedes-Benz теряет рынок из-за плохого качества.
Правда: снижение прибыли связано не с качеством, а с инвестициями в будущее — электрификацию и цифровизацию.
-
Миф: реструктуризация — признак кризиса.
Правда: это стратегический шаг для сокращения издержек и обновления модели управления.
-
Миф: немецкие автоконцерны уступают китайцам навсегда.
Правда: европейские бренды сохраняют лидерство в премиум-сегменте и адаптируются к новым условиям.
Исторический контекст
Mercedes-Benz переживал периоды падения прибыли и раньше. В 2008 году, во время мирового финансового кризиса, компания также сокращала расходы и временно снижала выпуск. Однако уже через два года концерн восстановил позиции и представил обновлённую линейку S-Class, ставшую эталоном в премиум-сегменте.
Сегодня ситуация схожа: временное сокращение ради будущего роста.
