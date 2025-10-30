Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
© commons.wikimedia.org by Axel Schwenke from Meschede, Deutschland is licensed under CC BY-SA 2.0
Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 3:16

Mercedes-Benz теряет миллиарды, но готовит шаг, который удивит рынок

Mercedes-Benz: чистая прибыль за девять месяцев 2025 года сократилась вдвое

Финансовый отчёт Mercedes-Benz за третий квартал 2025 года стал одним из самых обсуждаемых событий в автопроме. Несмотря на уверенное присутствие бренда на мировом рынке, немецкий концерн столкнулся с ощутимым спадом прибыли и продаж. За девять месяцев года чистая прибыль компании сократилась почти вдвое, что вызвало бурю аналитических комментариев и спровоцировало дискуссии о будущем стратегии Mercedes-Benz.

Финансовые итоги: цифры и контекст

По данным компании, за период с января по сентябрь 2025 года чистая прибыль снизилась на 50,3% — с €7,8 млрд до €3,87 млрд. Это значительное падение связано сразу с несколькими факторами. Среди них — рост пошлин на импорт, снижение продаж в ключевых регионах и дополнительные расходы на программы оптимизации производственных процессов.

В третьем квартале чистая прибыль также показала снижение — на 30,8%, с €1,719 млрд до €1,19 млрд. Выручка за тот же период упала на 6,9% — до €32,147 млрд. При этом показатель EBIT (прибыль до вычета процентов и налогов) составил €2,099 млрд против €2,537 млрд годом ранее.

"Результаты третьего квартала соответствуют нашим ожиданиям и прогнозам на год", — отметил глава концерна Ола Каллениус.

Продажи легковых автомобилей и фургонов за три месяца снизились на 12% — до 525,3 тыс. единиц. За девять месяцев 2025 года суммарно было реализовано около 1,6 млн машин, что на 9% меньше прошлогоднего результата.

Причины падения и влияние рынка

Эксперты связывают снижение прибыли с усилением конкуренции на рынке электромобилей, ростом себестоимости производства и замедлением спроса в Европе и Китае. Усиление регулирования в области выбросов и переход на новые стандарты безопасности также увеличили издержки.

Mercedes-Benz продолжает вкладываться в цифровизацию и электрификацию модельного ряда. Компания развивает платформу MMA (Mercedes Modular Architecture), на которой будут строиться новые электрические модели среднего сегмента.

Сравнение: Mercedes-Benz и конкуренты

Показатель (Q3 2025) Mercedes-Benz BMW Audi
Чистая прибыль, млрд € 1,19 2,10 1,45
Продажи, тыс. авто 525 615 560
Снижение продаж, % -12 -8 -10
EBIT, млрд € 2,1 3,0 2,3

Из таблицы видно, что падение у Mercedes-Benz оказалось заметно глубже, чем у ближайших конкурентов. Это говорит о структурных сложностях внутри компании и необходимости ускоренной адаптации к новой реальности рынка.

Советы шаг за шагом: как компания может укрепить позиции

  1. Оптимизация производства. Инвестиции в автоматизацию и сокращение издержек без ущерба для качества.

  2. Акцент на электромобильность. Продвижение моделей EQE и EQS, а также расширение ассортимента электрических фургонов.

  3. Работа с клиентским опытом. Развитие цифровых сервисов, приложений для удалённого управления автомобилем и персонализированных программ лояльности.

  4. Гибкость в ценообразовании. Реакция на инфляцию и изменение курса валют с учётом локальных рынков.

  5. Расширение послепродажных услуг. Поддержка клиентов через подписки на обновления ПО и сервисные пакеты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Ставка исключительно на премиальный сегмент.
    Последствие: Потеря части клиентов в условиях экономической нестабильности.
    Альтернатива: Развитие более доступных моделей, включая гибридные версии.

  • Ошибка: Медленный переход к "зелёным" технологиям.
    Последствие: Отставание от Tesla и китайских брендов.
    Альтернатива: Активное внедрение платформы MMA и развитие инфраструктуры зарядных станций.

  • Ошибка: Сокращение маркетинговых инвестиций.
    Последствие: Ослабление имиджа инновационного бренда.
    Альтернатива: Фокус на цифровом маркетинге и сотрудничестве с технологическими компаниями.

А что если…

Если Mercedes-Benz ускорит переход на электротягу и предложит более доступные решения, компания может не только сохранить долю рынка, но и усилить позиции в новых сегментах. Это позволит конкурировать не только с традиционными автопроизводителями, но и с технологическими гигантами, выходящими в транспортную сферу.

Плюсы и минусы стратегии Mercedes-Benz

Плюсы Минусы
Высокое качество продукции Высокая себестоимость
Прочные позиции бренда Зависимость от премиум-сегмента
Активные инвестиции в электромобили Замедленное внедрение инноваций
Глобальная дилерская сеть Давление со стороны китайских брендов

FAQ

Как Mercedes-Benz планирует увеличить прибыль?
Компания делает ставку на сокращение расходов, повышение производительности и развитие цифровых сервисов.

Что будет с линейкой бензиновых моделей?
Производство постепенно сокращается. К 2030 году доля ДВС в портфеле снизится до минимума.

Сколько стоят новые электромобили Mercedes-Benz?
В зависимости от модели — от €45 000 за EQB до €110 000 за EQS.

Мифы и правда

Миф: Электромобили Mercedes-Benz ненадёжны.
Правда: Большинство проблем первых поколений устранено, а батареи нового поколения имеют увеличенный ресурс.

Миф: Электромобили дороже в обслуживании.
Правда: Расходы на обслуживание ниже из-за меньшего числа движущихся деталей.

Миф: Зарядить электрокар сложно.
Правда: В Европе и США инфраструктура зарядных станций активно развивается, а бренд предлагает собственные решения.

Исторический контекст

Mercedes-Benz переживал кризисы и раньше — нефтяной шок 1970-х, глобальный спад 2008 года, пандемию 2020-го. Каждый раз концерн находил новые пути развития, внедряя инновации и меняя подход к производству. Сегодняшние трудности — очередной вызов, который, как и прежде, может стать толчком к обновлению.

3 интересных факта

  1. Первый электромобиль Mercedes был представлен ещё в 1906 году.

  2. В 2025 году компания продала более 300 тыс. гибридных моделей.

  3. Mercedes-Benz инвестирует свыше €40 млрд в электрификацию к 2030 году.

