Mercedes-Benz теряет миллиарды, но готовит шаг, который удивит рынок
Финансовый отчёт Mercedes-Benz за третий квартал 2025 года стал одним из самых обсуждаемых событий в автопроме. Несмотря на уверенное присутствие бренда на мировом рынке, немецкий концерн столкнулся с ощутимым спадом прибыли и продаж. За девять месяцев года чистая прибыль компании сократилась почти вдвое, что вызвало бурю аналитических комментариев и спровоцировало дискуссии о будущем стратегии Mercedes-Benz.
Финансовые итоги: цифры и контекст
По данным компании, за период с января по сентябрь 2025 года чистая прибыль снизилась на 50,3% — с €7,8 млрд до €3,87 млрд. Это значительное падение связано сразу с несколькими факторами. Среди них — рост пошлин на импорт, снижение продаж в ключевых регионах и дополнительные расходы на программы оптимизации производственных процессов.
В третьем квартале чистая прибыль также показала снижение — на 30,8%, с €1,719 млрд до €1,19 млрд. Выручка за тот же период упала на 6,9% — до €32,147 млрд. При этом показатель EBIT (прибыль до вычета процентов и налогов) составил €2,099 млрд против €2,537 млрд годом ранее.
"Результаты третьего квартала соответствуют нашим ожиданиям и прогнозам на год", — отметил глава концерна Ола Каллениус.
Продажи легковых автомобилей и фургонов за три месяца снизились на 12% — до 525,3 тыс. единиц. За девять месяцев 2025 года суммарно было реализовано около 1,6 млн машин, что на 9% меньше прошлогоднего результата.
Причины падения и влияние рынка
Эксперты связывают снижение прибыли с усилением конкуренции на рынке электромобилей, ростом себестоимости производства и замедлением спроса в Европе и Китае. Усиление регулирования в области выбросов и переход на новые стандарты безопасности также увеличили издержки.
Mercedes-Benz продолжает вкладываться в цифровизацию и электрификацию модельного ряда. Компания развивает платформу MMA (Mercedes Modular Architecture), на которой будут строиться новые электрические модели среднего сегмента.
Сравнение: Mercedes-Benz и конкуренты
|Показатель (Q3 2025)
|Mercedes-Benz
|BMW
|Audi
|Чистая прибыль, млрд €
|1,19
|2,10
|1,45
|Продажи, тыс. авто
|525
|615
|560
|Снижение продаж, %
|-12
|-8
|-10
|EBIT, млрд €
|2,1
|3,0
|2,3
Из таблицы видно, что падение у Mercedes-Benz оказалось заметно глубже, чем у ближайших конкурентов. Это говорит о структурных сложностях внутри компании и необходимости ускоренной адаптации к новой реальности рынка.
Советы шаг за шагом: как компания может укрепить позиции
-
Оптимизация производства. Инвестиции в автоматизацию и сокращение издержек без ущерба для качества.
-
Акцент на электромобильность. Продвижение моделей EQE и EQS, а также расширение ассортимента электрических фургонов.
-
Работа с клиентским опытом. Развитие цифровых сервисов, приложений для удалённого управления автомобилем и персонализированных программ лояльности.
-
Гибкость в ценообразовании. Реакция на инфляцию и изменение курса валют с учётом локальных рынков.
-
Расширение послепродажных услуг. Поддержка клиентов через подписки на обновления ПО и сервисные пакеты.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Ставка исключительно на премиальный сегмент.
Последствие: Потеря части клиентов в условиях экономической нестабильности.
Альтернатива: Развитие более доступных моделей, включая гибридные версии.
-
Ошибка: Медленный переход к "зелёным" технологиям.
Последствие: Отставание от Tesla и китайских брендов.
Альтернатива: Активное внедрение платформы MMA и развитие инфраструктуры зарядных станций.
-
Ошибка: Сокращение маркетинговых инвестиций.
Последствие: Ослабление имиджа инновационного бренда.
Альтернатива: Фокус на цифровом маркетинге и сотрудничестве с технологическими компаниями.
А что если…
Если Mercedes-Benz ускорит переход на электротягу и предложит более доступные решения, компания может не только сохранить долю рынка, но и усилить позиции в новых сегментах. Это позволит конкурировать не только с традиционными автопроизводителями, но и с технологическими гигантами, выходящими в транспортную сферу.
Плюсы и минусы стратегии Mercedes-Benz
|Плюсы
|Минусы
|Высокое качество продукции
|Высокая себестоимость
|Прочные позиции бренда
|Зависимость от премиум-сегмента
|Активные инвестиции в электромобили
|Замедленное внедрение инноваций
|Глобальная дилерская сеть
|Давление со стороны китайских брендов
FAQ
Как Mercedes-Benz планирует увеличить прибыль?
Компания делает ставку на сокращение расходов, повышение производительности и развитие цифровых сервисов.
Что будет с линейкой бензиновых моделей?
Производство постепенно сокращается. К 2030 году доля ДВС в портфеле снизится до минимума.
Сколько стоят новые электромобили Mercedes-Benz?
В зависимости от модели — от €45 000 за EQB до €110 000 за EQS.
Мифы и правда
Миф: Электромобили Mercedes-Benz ненадёжны.
Правда: Большинство проблем первых поколений устранено, а батареи нового поколения имеют увеличенный ресурс.
Миф: Электромобили дороже в обслуживании.
Правда: Расходы на обслуживание ниже из-за меньшего числа движущихся деталей.
Миф: Зарядить электрокар сложно.
Правда: В Европе и США инфраструктура зарядных станций активно развивается, а бренд предлагает собственные решения.
Исторический контекст
Mercedes-Benz переживал кризисы и раньше — нефтяной шок 1970-х, глобальный спад 2008 года, пандемию 2020-го. Каждый раз концерн находил новые пути развития, внедряя инновации и меняя подход к производству. Сегодняшние трудности — очередной вызов, который, как и прежде, может стать толчком к обновлению.
3 интересных факта
-
Первый электромобиль Mercedes был представлен ещё в 1906 году.
-
В 2025 году компания продала более 300 тыс. гибридных моделей.
-
Mercedes-Benz инвестирует свыше €40 млрд в электрификацию к 2030 году.
