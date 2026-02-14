Mercedes-Benz CLA возглавил рейтинг Euro NCAP — результат краш-тестов удивил рынок

Новый полностью электрический Mercedes-Benz CLA получил высшую оценку в краш-тестах Euro NCAP и признан самым безопасным автомобилем в своём классе по итогам 2025 года. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Лидер рейтинга Euro NCAP 2025

Модель получила максимальные пять звёзд и была названа "Лучшим исполнителем" года (Best Performer) среди всех протестированных автомобилей, независимо от сегмента. Таким образом, CLA стал не только лидером в категории малых семейных автомобилей, но и занял первое место в общем зачёте.

Euro NCAP оценивал автомобиль по четырём ключевым направлениям:

защита взрослых пассажиров,

защита детей,

безопасность уязвимых участников дорожного движения,

эффективность систем помощи водителю.

CLA продемонстрировал высокие показатели во всех категориях.

Разработка с нуля под современные стандарты

По заявлению Mercedes-Benz, электрический CLA был спроектирован с учётом последних требований в области пассивной и активной безопасности. Конструкция кузова, зоны программируемой деформации и системы удержания пассажиров оптимизированы для минимизации риска серьёзных травм при столкновении.

Отдельный акцент сделан на предотвращении аварий: модель оснащена современными ассистентами, способными снижать вероятность ДТП ещё до их возникновения.

Последовательность бренда

В 2024 году самым безопасным автомобилем по версии Euro NCAP стал Mercedes-Benz E-Class. Победа CLA в 2025 году подчёркивает системный подход марки к безопасности во всех сегментах.

Компания отмечает, что безопасность остаётся частью её инженерной философии на протяжении десятилетий, а многие технологии, ставшие отраслевым стандартом, впервые появились именно в моделях Mercedes-Benz.