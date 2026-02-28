Короткая база и высокий клиренс: секрет проходимости нового внедорожника спрятан в его скелете

В ненастный февральский день на полигоне под Мюнхеном, где мокрый асфальт смешивается с грязевыми ваннами, а воздух тяжел от запаха нагретого металла и свежей резины, Mercedes-Benz тестирует прототипы компактного G-Class. Эта "маленькая" версия легендарного "кубика" обещает не просто миниатюрный силуэт, а полноценный внедорожник, способный уйти в леса или пустыни, не уступая старшему брату. Но в эпоху, когда рынок переполнен кроссоверами с пластиковыми накладками, вопрос: выдержит ли Baby G реальные испытания бездорожья и окажется ли выгодной инвестицией?

С анонса на IAA Munich 2023 ходят слухи о гибридных версиях и рамной конструкции, что будоражит умы энтузиастов. Цены на вторичном рынке старших G-Class падают на 30-40% за три года, так что компактная модель может стать хитовой альтернативой — дешевле в покупке и обслуживании, но с той же харизмой. Однако без точных данных о платформе и моторах рисковать рано.

"Baby G-Class сохранит рамную основу старшего брата, что критично для углов въезда и выхода — до 35 градусов, как в G 350d. Но с короткой базой клиренс вырастет, минимизируя риск "застревания" на кочках. Это не игрушка, а инструмент для серьезного оффроуда". автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Как назовут Baby G-Class?

Официально CEO Ола Каллениус окрестил проект "Маленьким G" на IAA 2023, с логотипом в нижнем регистре. Но маркетологи Mercedes вряд ли оставят "Baby G" для серийки — ждите вариацию вроде G 250 или EQG Mini, чтобы вписаться в линейку. Коммерчески это умно: бренд узнаваем, а цена входа ниже 60 тысяч евро сделает его хитом на вторичке через пару лет, с потерей всего 25% стоимости.

Глазами перекупа: берите в первый год, пока ажиотаж — перепродажа с плюсом. Ирония в том, что "маленький" G может обогнать Bronco Sport по ликвидности в Европе.

Внешность и внедорожные элементы

Дизайн — мини-G-Class с угловатыми гранями, углубленной оптикой и пластиковыми "кенгуру" на бамперах. Закрытая решетка для EV-версии с подсветкой звезд, внедорожные шины 18-20 дюймов и защита днища — стандарт. Глядя как механик, отмечу: такая обшивка спасет от камней, но следите за подшипниками — короткая база усиливает нагрузку на подвеску.

Для драйвера: эргономика салона как в большом G, но багажник на 400 литров хватит для выезда на природу. В городе — маневренность, на трассе — запас хода под вопросом без доптопа.

"Гибрид от CLA-класса с 1.5 турбо (188 л. с.) плюс электромотор в ДСГ — надежно в эксплуатации, но батарея потребует замены через 150 тыс. км. Надежность на уровне 4.5/5, если менять масло в АКПП каждые 40 тыс". автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Платформа и шасси

Операционный директор Маркус Шефер подтвердил раму — "совершенно новое развитие" с уникальными элементами. Короткие свесы, клиренс 220+ мм обеспечат углы атаки лучше, чем у Wrangler. Технически: независимая передняя, неразрезной мост сзади — классика для оффроуда.

Силовые агрегаты: от EV до гибрида

EV-вариант: 800V зарядка, 500+ км хода, полный привод. Гибрид — 1.5T от CLA с 188 л. с. и электромотором в коробке. Прагматично: гибрид сэкономит на налогах в Европе, EV — для трасс. Слабость: вес батареи ударит по динамике в грязи.

Сроки дебюта и производства

Дебют в 2024, продажи с 2027. Прототипы уже на дорогах — ждите шпионских фото. Инвестиция: первая партия взлетит в цене на 20%.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Будет ли Baby G дешевле G-Class? Да, старт от 50-60 тыс. евро против 130 тыс. у старшего.

Подходит ли для бездорожья? Полностью — рама и углы как у "взрослого".

Гибрид или только EV? Оба варианта на ключевых рынках.

Когда в России? С 2028, через серый импорт.

Проверено экспертом: техническая база, надежность и сроки — автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

