Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Mercedes G Class кабриолет
Mercedes G Class кабриолет
© commons.wikimedia.org by Calreyn88 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 21:51

Короткая база и высокий клиренс: секрет проходимости нового внедорожника спрятан в его скелете

В ненастный февральский день на полигоне под Мюнхеном, где мокрый асфальт смешивается с грязевыми ваннами, а воздух тяжел от запаха нагретого металла и свежей резины, Mercedes-Benz тестирует прототипы компактного G-Class. Эта "маленькая" версия легендарного "кубика" обещает не просто миниатюрный силуэт, а полноценный внедорожник, способный уйти в леса или пустыни, не уступая старшему брату. Но в эпоху, когда рынок переполнен кроссоверами с пластиковыми накладками, вопрос: выдержит ли Baby G реальные испытания бездорожья и окажется ли выгодной инвестицией?

С анонса на IAA Munich 2023 ходят слухи о гибридных версиях и рамной конструкции, что будоражит умы энтузиастов. Цены на вторичном рынке старших G-Class падают на 30-40% за три года, так что компактная модель может стать хитовой альтернативой — дешевле в покупке и обслуживании, но с той же харизмой. Однако без точных данных о платформе и моторах рисковать рано.

"Baby G-Class сохранит рамную основу старшего брата, что критично для углов въезда и выхода — до 35 градусов, как в G 350d. Но с короткой базой клиренс вырастет, минимизируя риск "застревания" на кочках. Это не игрушка, а инструмент для серьезного оффроуда".

автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Как назовут Baby G-Class?

Официально CEO Ола Каллениус окрестил проект "Маленьким G" на IAA 2023, с логотипом в нижнем регистре. Но маркетологи Mercedes вряд ли оставят "Baby G" для серийки — ждите вариацию вроде G 250 или EQG Mini, чтобы вписаться в линейку. Коммерчески это умно: бренд узнаваем, а цена входа ниже 60 тысяч евро сделает его хитом на вторичке через пару лет, с потерей всего 25% стоимости.

Глазами перекупа: берите в первый год, пока ажиотаж — перепродажа с плюсом. Ирония в том, что "маленький" G может обогнать Bronco Sport по ликвидности в Европе.

Внешность и внедорожные элементы

Дизайн — мини-G-Class с угловатыми гранями, углубленной оптикой и пластиковыми "кенгуру" на бамперах. Закрытая решетка для EV-версии с подсветкой звезд, внедорожные шины 18-20 дюймов и защита днища — стандарт. Глядя как механик, отмечу: такая обшивка спасет от камней, но следите за подшипниками — короткая база усиливает нагрузку на подвеску.

Для драйвера: эргономика салона как в большом G, но багажник на 400 литров хватит для выезда на природу. В городе — маневренность, на трассе — запас хода под вопросом без доптопа.

"Гибрид от CLA-класса с 1.5 турбо (188 л. с.) плюс электромотор в ДСГ — надежно в эксплуатации, но батарея потребует замены через 150 тыс. км. Надежность на уровне 4.5/5, если менять масло в АКПП каждые 40 тыс".

автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Платформа и шасси

Операционный директор Маркус Шефер подтвердил раму — "совершенно новое развитие" с уникальными элементами. Короткие свесы, клиренс 220+ мм обеспечат углы атаки лучше, чем у Wrangler. Технически: независимая передняя, неразрезной мост сзади — классика для оффроуда.

Силовые агрегаты: от EV до гибрида

EV-вариант: 800V зарядка, 500+ км хода, полный привод. Гибрид — 1.5T от CLA с 188 л. с. и электромотором в коробке. Прагматично: гибрид сэкономит на налогах в Европе, EV — для трасс. Слабость: вес батареи ударит по динамике в грязи.

Сроки дебюта и производства

Дебют в 2024, продажи с 2027. Прототипы уже на дорогах — ждите шпионских фото. Инвестиция: первая партия взлетит в цене на 20%.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Будет ли Baby G дешевле G-Class? Да, старт от 50-60 тыс. евро против 130 тыс. у старшего.

Подходит ли для бездорожья? Полностью — рама и углы как у "взрослого".

Гибрид или только EV? Оба варианта на ключевых рынках.

Когда в России? С 2028, через серый импорт.

Проверено экспертом: техническая база, надежность и сроки — автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Читайте также

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Урчание под капотом таит сюрприз: новый чешский гибрид выдаёт мощь, равную табуну из 272 коней сегодня в 12:50

Обновленный чешский флагман получил мощную гибридную версию на 272 силы. Выясняем, как усиленные тормоза и батарея влияют на надежность и остаточную стоимость.

Читать полностью » Эпоха легенд уходит в прошлое: китайские автогиганты вышвырнули Honda и Ford из мирового топа сегодня в 10:45

Мировой авторынок сотрясает тектонический сдвиг: китайские марки заняли рекордную долю в 35,6%, оставив позади признанных лидеров индустрии из США и Японии.

Читать полностью » Немецкий дизайн и американская дерзость: гибридный мотор BMW i8 меняют на легендарный рядный двигатель сегодня в 9:37

Футуристичная BMW i8 избавляется от «овощного» гибрида. Энтузиасты внедряют в карбоновый кузов мощную бензиновую шестерку, превращая эко-купе в дорожного монстра.

Читать полностью » Семейная ракета с двойным дном: новый Audi RS6 прячет под капотом мощь гибридного реактора сегодня в 4:27

На легендарном Нюрбургринге заметили новый Audi RS6. Под капотом скрывается гибридная установка на базе V8, которая обещает невероятную мощность, но пугает весом.

Читать полностью » Дрожь по кузову вместо плавного хода: обычная заправка может за одну поездку приговорить двигатель сегодня в 1:23

Невинное подергивание машины при нажатии на газ скрывает в себе опасные процессы — от химического отравления мотора до разрушения сложной электроники.

Читать полностью » Огненные искры под капотом — не шутка: как привычка не глушить мотор на АЗС превращает авто в опасность вчера в 12:01

На заправках работающий двигатель скрывает реальные риски. Узнайте, какие угрозы таятся рядом в момент заправки.

Читать полностью » Сладкая цена с горьким осадком: владение популярным Haval обходится в две стоимости машины вчера в 11:51

Выяснилось, что за пять лет эксплуатации Haval F7x вытягивает из кармана сумму, превышающую его первоначальную цену. Анализ скрытых расходов шокирует.

Читать полностью » Щуп лжёт в глаза после дороги: привычка проверять масло сразу превращает мотор в груду металла вчера в 10:48

Обычная проверка уровня масла может обернуться ремонтом на 150 тысяч рублей. Почему горячий мотор обманывает щуп и как 5 минут ожидания спасают сальники.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Шкура не спасает от ледяного сквозняка: критический порог температуры для пушистых домоседов
Недвижимость
Идеальные стрелки или мягкий шелк: один прибор спасает деликатный гардероб, а другой усмиряет лен
Недвижимость
Асфальт превратился в каток — а кошелёк пустеет: как заставить виновных платить за ваши травмы
Наука
Вселенная ломает собственные весы: скорость её расширения не совпадает с прогнозами
Спорт и фитнес
Минус 5 сантиметров за два месяца: простые упражнения стоя заменяют изнурительные скручивания
Наука
Руки выдают секреты тела: японский интеллект находит скрытую болезнь по форме обычного кулака
Садоводство
Снег превращается в живительную влагу: как талая вода спасает капризные растения от болезни
Питомцы
Невидимый щит из простых ритуалов: как предсказуемость в быту бережёт кошачий иммунитет и сердце
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet