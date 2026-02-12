Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mercedes-AMG PureSpeed
Mercedes-AMG PureSpeed
© CC BY-SA 4.0
Иван Рогов Опубликована сегодня в 20:29

Mercedes-AMG вернул рядную "шестёрку" в GLC — критика четырёх цилиндров получила ответ

Mercedes-AMG возвращает в линейку GLC рядную "шестёрку" и тем самым отвечает на критику в адрес четырёхцилиндровых версий 43 и 63. Новый GLC 53 получил 3,0-литровый турбомотор и стал первым кроссовером марки с режимом дрифта. Модель сочетает традиционный ДВС и современные технологии управления тягой. Об этом сообщает Motor1.

Возвращение шести цилиндров

Под капотом установлен модернизированный двигатель M256M — рядный шестицилиндровый агрегат объёмом 3,0 литра с турбонаддувом. В версии для GLC 53 его доработали: изменены головка блока и впускной распредвал, установлен новый интеркулер и более производительная система впуска.

Мотор развивает 443 фунт-фута (600 Н·м) крутящего момента — на 30 фунт-футов больше, чем у CLE 53. Кроме того, предусмотрена функция кратковременного наддува, увеличивающая тягу до 472 фунт-футов (640 Н·м) на 10 секунд.

Разгон до 60 миль в час (96 км/ч) занимает 4,1 секунды. Максимальная скорость достигает 167 миль в час (270 км/ч) при заказе пакета AMG Dynamic Plus. В честь возвращения "шестёрки" AMG разработала новую выхлопную систему со специальными резонаторами для более насыщенного звучания.

Купе и режим дрифта

GLC 53 будет доступен в двух версиях — стандартной и "купе" с более покатой линией крыши. Последняя делает ставку на стиль, жертвуя частью практичности.

Девятиступенчатый "автомат" с гидротрансформатором передаёт мощность на обе оси. Опционально доступен электронный дифференциал с ограниченным проскальзыванием.

Главная новинка — режим дрифта, впервые предложенный для кроссовера Mercedes-AMG. Он позволяет передавать большую часть тяги на заднюю ось для контролируемого скольжения. Также в стандартное оснащение входит система подруливания задних колёс. На скорости до 96 км/ч задние колёса поворачиваются на 2,5 градуса в противоположную сторону от передних, а на высоких скоростях — до 0,7 градуса в ту же сторону для повышения устойчивости.

Баланс между ДВС и электричеством

GLC 53 не заменяет напрямую GLC 63 и не возвращает V8, однако демонстрирует, что Mercedes-AMG сохраняет интерес к двигателям внутреннего сгорания. Цена пока не объявлена, но ожидается, что она окажется между стоимостью GLC 43 (от $68 900) и GLC 63 (от $88 100).

Интересно, что в Европе уже продаётся GLC 450d с рядным шестицилиндровым дизелем. Тем не менее именно GLC 53 символизирует возвращение бензиновой "шестёрки" в сегмент, где покупатели активно обсуждали переход AMG на четырёхцилиндровые агрегаты.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

