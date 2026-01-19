Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Adam Jahr is licensed under Public domain
Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 9:50

Mercedes входит в 2026-й с "марафоном" новинок: первыми стартуют самые дорогие

Mercedes обновляет S-Class 29 января и усиливает ставку на люкс - Motor1

Mercedes входит в 2026 год с планом, который больше похож на марафон премьер, чем на точечные обновления. Компания уже подогрела интерес анонсом масштабного апгрейда S-Class и готовит продолжение в ближайшие недели. Следом ожидаются важные дебюты в массовых сегментах и у спортивного подразделения AMG. Об этом сообщает Motor1.

Флагманский старт и ставка на люкс

После презентации обновлённого S-Class 29 января линейку, как ожидается, дополнит Maybach S-Class с ещё более длинной колёсной базой и двигателем V12. Такой ход показывает, что Mercedes не собирается отказываться от традиционного "большого" премиума даже на фоне электрификации и давления на ДВС в разных странах.

Параллельно компания готовит и другие обновления для SUV-семейства: в течение года должны появиться переработанные версии GLE и GLS. Для бренда это важные модели, которые формируют объёмы и удерживают аудиторию, предпочитающую классический формат больших кроссоверов.

Электрификация без отдельного "электро-мира"

Один из ключевых пунктов ближайших 12 месяцев — первый в истории C-Class без двигателя внутреннего сгорания. По замыслу он будет перекликаться по технике с новым электрическим GLC с приставкой EQ Technology. Mercedes утверждает, что интерес к электрическому GLC уже достаточный, чтобы поддерживать производство во второй половине года.

Важное изменение касается и позиционирования: бренд объединяет предложения ДВС и электромобилей в единую линейку с унифицированным дизайном. На этом фоне следующее поколение GLA, намеченное на 2026 год, получит электрическую версию и фактически заменит отдельную модель EQA.

AMG готовит собственный электрический дебют

Подразделение из Аффальтербаха тоже ускоряется: более чем через десять лет после SLS AMG Electric Drive оно готовит первую "электричку" на специализированной платформе. Прототипом идеи послужил прошлогодний концепт GT XX — ожидается, что серийный суперседан станет преемником AMG GT 4-Door Coupe, который уже снят с производства.

Электрический SUV на той же архитектуре тоже заявлен, но его премьера, по текущим ориентирам, вероятнее всего сместится на 2027 год.

Почему 2026-й выглядит решающим

Motor1 связывает активность Mercedes с необходимостью развернуть динамику после слабого 2025 года: поставки, по данным издания, снизились на 9% — до 1 800 800 автомобилей. Новая волна моделей может помочь, тем более что 2026-й станет первым полным годом для новых CLA, CLA Shooting Brake, GLB и электрического GLC.

Конкуренты, впрочем, тоже не ждут: у BMW в планах седан i3 и новое поколение 3 Series и X5, а Audi готовит обновлённый Q7, первый Q9 и новый базовый электромобиль. Поэтому для Mercedes важно не просто "выпустить новинки", а сделать их заметными по технике, дизайну и ценности для покупателя.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.

