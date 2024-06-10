Мер Парижа Анн Идальго выразила беспокойство по поводу решения президента Франции Эммануэля Макрона о роспуске Национального собрания вследствие поражения его коалиции на европейских выборах перед Олимпийскими играми в Париже.



После оглашения предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции, где праворадикальная партия "Национальное объединение" превзошла коалицию сторонников Макрона более чем в два раза, французский лидер анонсировал роспуск парламента и проведение досрочных парламентских выборов в два этапа — 30 июня и 7 июля.



Идальго подчеркнула, что решение Макрона провести роспуск собрания именно перед Олимпийскими играми вызывает серьезные опасения.



Она отметила, что подготовка инфраструктуры для Олимпиады завершена, город готов принять гостей.



Мэр заверила, что совместно с оргкомитетом Олимпийских игр в Париже они продолжат работать над успехом проведения мероприятия.

Фото: www. flickr.com/Yann Caradec (Сereative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)﻿