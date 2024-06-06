Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка" в скором времени введёт халяльное меню. Найти поставщиков качественной продукции стало для них первостепенной задачей. Новость о скором изменении сообщил генеральный директор компании Олег Пароев на мероприятии ПМЭФ.
Олег Пароев объяснил, что для сети ресторанов на данный момент невероятно важно сконцентрироваться на выпуске качественной халяль-продукции. По этой причине всё своё внимание сейчас обращено на поставщиков, которые могут предложить действительно качественную продукцию. Олег Пароев подчеркнул, что большая часть работы происходит на территории с преимущественно мусульманским населением. Религиозные люди очень трепетно подходят к выбору халяль-продукции, поэтому так важно предоставить его им и сделать всё на высшем уровне, считает мужчина.
Помимо этого, Олег Пароев заявил, что организация находится в поисках поставщиков яблок и вишни. Выбор обусловлен большой популярностью их фирменного пирожка. Он объяснил, что данная ягода считается редкой на территории Российской Федерации, поэтому важно серьёзно подойти к подбору производителя.
В конце своей речи генеральный директор проинформировал о планах начать развивать сеть ресторанов в Северо-Кавказском федеральном округе. Примерную дату Олег Пароев не рассекретил, но заявил, что открытие можно будет ожидать к началу следующего года.
Фото: official website Government of Moscow / М. Мишина / Mos. ru (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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