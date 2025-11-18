Форум, который меняет педагогов: в Ставрополе закладывают ДНК российского наставничества

В Ставрополе формируется новая система наставничества для вузовского сообщества: форум "Проводники смыслов. ДНК России" собрал специалистов, отвечающих за воспитательную работу и молодежную политику. Площадкой для проведения стал Северо-Кавказский федеральный университет.

Участники форума и стратегическая повестка

В работе форума приняли участие 350 представителей вузов Северо-Кавказского федерального округа, сотрудники федеральных и региональных органов власти, специалисты по молодежной политике и эксперты в сфере воспитания. Почетным гостем стала заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, выступившая в формате ВКС с докладом о роли преподавателей в реализации президентского указа о национальных целях развития до 2036 года.

Организаторы обозначили ключевые задачи форума: укрепление профессионального сообщества педагогов, формирование единых ценностных ориентиров и создание базы для распространения современных воспитательных практик. В центре внимания оказалась передача молодёжи цивилизационного кода России, развитие гражданской идентичности и усиление роли университетов в реализации государственных задач в области воспитания.

Роль университета и цели образовательной программы

СКФУ рассматривается как площадка, способная объединять образовательные инициативы региона.

"Наш вуз — ключевой интеграционный центр для образовательных инициатив на Кавказе. Наша амбициозная задача — стать драйвером позитивных изменений, транслируя передовые практики воспитания и закладывая новую, современную основу для всей системы наставничества в университетах региона", — отметила и. о. ректора профессор Татьяна Шебзухова.

Образовательная программа форума включает экспертные лекции, мастер-классы, проектные сессии и групповые дискуссии. Участники изучают механизмы формирования ценностной среды в вузах и способы превращения преподавателя в наставника, который способен сопровождать студентов не только академически, но и мировоззренчески. Особое внимание уделено практикам, позволяющим создавать устойчивые модели воспитания внутри университетских сообществ.

Проектная работа и дальнейшее участие команд

В течение двух дней участники работают над проектами, направленными на развитие системы наставничества. Итогом станут презентации команд, демонстрирующие новые подходы к формированию воспитательного пространства. Лучшие проекты будут рекомендованы к участию во всероссийском конкурсе программы "ДНК России", что позволит продолжить развитие инициатив уже на федеральном уровне.

Форум завершится подведением итогов и вручением сертификатов, а сформированные команды продолжат работу над образовательными проектами, рассчитанными на долгосрочный эффект для университетов Северного Кавказа.