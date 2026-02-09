Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Умственное истощение
Умственное истощение
Марина Егорова Опубликована сегодня в 15:15

Усталость не проходит неделями: тело и мозг подают разные сигналы, которые все путают

Ощущение постоянной усталости давно перестало быть редкостью и все чаще становится фоном повседневной жизни. Люди теряют концентрацию, откладывают привычные дела и не понимают, почему даже отдых не приносит облегчения. Вопрос о природе такого состояния волнует миллионы. Об этом сообщает издание Shape.

Два вида усталости и почему их путают

Усталость не всегда связана с физическими нагрузками или нехваткой сна. Специалисты выделяют два разных состояния — физическое и умственное истощение, которые могут проявляться одновременно или по отдельности. Они по-разному ощущаются, имеют разные причины и требуют разных способов восстановления. Понимание этих различий помогает точнее определить источник проблемы и не усугубить состояние неправильными действиями.

"Есть два совершенно разных типа усталости, которые могут повлиять на вашу повседневную жизнь: умственная и физическая", — говорит психолог и исполнительный директор Innovation 360 Кевин Джиллиленд.

Физическое истощение: когда тело просит паузу

Физическая усталость чаще всего связана с перетренированностью или недостаточным восстановлением. Это состояние характерно не только для профессиональных спортсменов, но и для людей, которые резко увеличили нагрузку после долгого сидячего периода. Организм не успевает адаптироваться, и в результате появляются сигналы, которые легко игнорировать.

"Вы можете быть новичком в фитнесе и испытывать перетренированность — особенно если переходите от сидячего образа жизни к серьезным нагрузкам", — объясняет сертифицированный тренер и физиолог Шери Тракслер.

К типичным признакам относятся затяжная мышечная боль, повышенный пульс в покое, головные боли и снижение аппетита. Часто к этому добавляется некачественный сон, который не восстанавливает силы. На фоне хронического стресса и дефицитов в организме, включая уровень магния и кортизола, физическое истощение может накапливаться незаметно, пока не становится постоянным.

Умственная усталость и истощение нервной системы

Умственное истощение связано прежде всего с перегрузкой внимания и постоянным напряжением. Интенсивная работа, дедлайны и многозадачность постепенно истощают ресурс, даже если физически человек почти не уставал. В таком состоянии становится сложнее принимать решения, удерживать фокус и контролировать эмоции.
Одним из характерных признаков умственной усталости считается ощущение "тумана" в голове и невозможность отключиться даже ночью. В отличие от физического истощения, здесь часто помогает движение и смена активности. Короткая прогулка, растяжка или даже дневной сон способны заметно улучшить состояние и вернуть ясность мышления.

Как восстановить баланс и вернуть энергию

Если усталость стала регулярной, специалисты советуют сначала оценить ключевые сферы жизни. Важно обратить внимание на сон, питание, уровень физической активности, стресс и качество социального окружения. Недостаток движения, избыток сахара и кофеина, эмоциональное перенапряжение и изоляция способны постепенно подтачивать как тело, так и психику.
Принцип заботы о себе здесь прост: сначала стоит поддержать собственный ресурс. Регулярный отдых, умеренная активность и внимательное отношение к сигналам организма помогают не доводить усталость до хронического состояния и сохранять энергию в повседневной жизни.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.

