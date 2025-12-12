Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Атлетическая женщина занимается гимнастикой
Атлетическая женщина занимается гимнастикой
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 17:26

Тело кричит хватит: та самая грань выносливости, за которой ломаются одни и вырастают другие

Выход из зоны комфорта можно натренировать как мышцу — Марин Леле тренер

Выход за пределы собственных возможностей редко бывает случайным — за ним почти всегда стоит внутренняя работа. Для спортсменов на выносливость это особенно заметно, ведь каждое соревнование становится испытанием не только тела, но и психики. Французская ультратриатлонистка Марин Леле уверена: способность преодолевать себя не является чем-то врожденным и может развиваться со временем. Об этом сообщает издание Femina.

Устойчивость как основа спортивного пути

Марин Леле — тренер высокого уровня и первая француженка, финишировавшая в сверхсложной гонке Enduroman, объединяющей плавание, велоэтап и марафон. За годы выступлений в дисциплинах на выносливость она пришла к выводу, что устойчивость — это не просто умение терпеть, а способность адаптироваться, искать новые ресурсы и продолжать движение, даже когда привычные опоры исчезают.

"Я бы сказала, что это способ прийти в норму и противостоять препятствиям, будь то в спорте, травма, неуспеваемость или состояние немного средней физической формы, используя другие средства и другую силу для достижения того, к чему мы хотим прийти", — объясняет спортивный тренер Марин Леле.

По ее словам, устойчивость — это внутренняя борьба, и каждый человек может проявлять ее по-своему, опираясь на собственный жизненный опыт. В спорте она часто становится тем внешним импульсом, который позволяет замахнуться на то, что раньше казалось недостижимым.

Врожденное качество или навык, который развивается

Марин Леле убеждена, что зачатки устойчивости есть у каждого, однако спортсмены получают больше инструментов для ее развития. Регулярные тренировки, соревнования, ошибки и неудачи становятся своеобразной школой самопознания.

"Я думаю, что все мы обладаем этой способностью в той или иной степени. Но у спортсменов, возможно, больше "ключей” и возможностей развивать ее, потому что, занимаясь спортом, мы учимся лучше узнавать себя", — отмечает она.

Постоянное столкновение с трудностями помогает постепенно укреплять эту внутреннюю силу — так же, как формируется сильная мотивация через маленькие действия, без резкого давления на себя и чрезмерных ожиданий.

Психика как решающий фактор в спорте

В мире спорта высокого уровня принято считать, что именно психическое состояние зачастую определяет результат. С этим утверждением Марин Леле полностью согласна.

"Разум, без сомнения, является ключевым. Если тело в порядке, то и голова должна быть в порядке. Мы не можем добиться успеха без разума — ни по интенсивности, ни по продолжительности", — подчеркивает спортсменка.

Она сравнивает спорт со школой жизни, где сомнения, страхи и мысли о невозможности продолжать возникают так же часто, как и в повседневности. В такие моменты, по ее словам, важно возвращаться к прошлому опыту успеха и напоминать себе о собственных возможностях.

Как работать с болью во время соревнований

Физическая боль — неизбежный спутник гонок на выносливость, однако Марин Леле не считает ее абсолютным показателем эффективности. Для нее боль прежде всего — сигнал.

"Я всегда говорю себе, что боль — это информация, и стараюсь разобраться в своих ощущениях. Если у меня болят ноги, я понимаю, что это нормально, потому что я быстро бегу", — рассказывает она.

Спортсменка старается воспринимать дискомфорт как часть выбранного пути и напоминает себе, что именно она сознательно пошла на это испытание. Такой подход близок к тому, как движение помогает справиться со стрессом, даже в условиях сильной усталости и эмоционального напряжения.

Роль окружения и жизненных установок

Такое отношение к трудностям сформировалось не сразу. Марин Леле признается, что большое влияние на нее оказали близкие люди — друзья и семья. Общение с ними помогло понять, что многие хотят доходить до конца самостоятельно, не отступая на полпути.

"Мы часто говорим друг другу, что время все равно пройдет. И если сейчас тяжело, но ты сдашься, потом будет тяжело всегда", — делится она.

Эта установка, по словам спортсменки, одинаково применима и в спорте, и в повседневной жизни, где кратковременный дискомфорт часто оказывается ценой долгосрочного результата.

Выход из зоны комфорта как ежедневная практика

Специализируясь на сверхдлинных дистанциях, Марин Леле не считает постоянное самопревосхождение обязательным условием каждой тренировки. Напротив, она выступает за гибкий и осознанный подход.

"В некоторые дни я стараюсь немного превзойти себя, а в другие — не тренируюсь вовсе, и это нормально", — говорит она.

По ее мнению, выход из зоны комфорта — это навык, который можно развивать постепенно. Как и мышцы, психика нуждается в нагрузке, но также и в восстановлении.

Восстановление как часть прогресса

Марин Леле подчеркивает, что человек не создан для постоянного преодоления пределов без пауз. Если не дать голове и телу восстановиться, последующие усилия окажутся менее эффективными.

Она считает, что хорошее самочувствие, отсутствие боли и внимательное отношение к собственным ощущениям напрямую влияют на психологическое восстановление и готовность к новым вызовам.

Без боли нет результата: миф или устаревший лозунг

К популярному в фитнесе принципу "без боли нет результата" Марин Леле относится скептически.

"Я с этим не согласна. Я первая, кто не пойдет на тренировку, если чувствует, что не в форме", — признается она.

Спортсменка уверена, что умение слушать свое тело — ключевое качество. Иногда это означает воспользоваться приливом энергии и сделать больше запланированного, а иногда — отказаться от нагрузки ради восстановления. В обоих случаях важно сохранять гармонию между телом и разумом.

Плюсы и минусы постоянного самопревосхождения

Стремление выходить за пределы возможностей помогает развивать уверенность, дисциплину и устойчивость к стрессу. Оно учит принимать трудности и адаптироваться к меняющимся условиям. Однако постоянное давление на себя без учета состояния организма может привести к переутомлению, травмам и эмоциональному выгоранию. Баланс между вызовом и заботой о себе остается решающим.

Советы шаг за шагом: как научиться выходить из зоны комфорта

  1. Начинать с небольших вызовов, не требующих резкого увеличения нагрузки.

  2. Прислушиваться к телу и фиксировать ощущения после тренировок.

  3. Чередовать периоды напряжения и полноценного восстановления.

  4. Опираясь на прошлый опыт, напоминать себе о уже достигнутых успехах.

  5. Поддерживать контакт с близкими и единомышленниками.

Популярные вопросы о самопревосхождении в спорте

Можно ли научиться устойчивости, если раньше не занимался спортом?
Да, по мнению Марин Леле, устойчивость развивается постепенно и не зависит от уровня подготовки.

Всегда ли боль означает прогресс?
Нет, боль — это сигнал, который важно интерпретировать, а не игнорировать.

Что важнее — мотивация или дисциплина?
Оба фактора дополняют друг друга, но умение адаптироваться и слушать себя остается ключевым.

