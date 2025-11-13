Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Justin Higuchi from Los Angeles, CA, USA is licensed under CC BY 2.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 23:54

Что довело Леди Гагу до предела: тайна мирового шоу

Певица Леди Гага проходила психиатрическое лечение после съемок фильма "Звезда родилась" — Rolling Stone

Леди Гага, одна из самых известных современных артисток, открыто рассказала о том, через какие испытания ей пришлось пройти после работы над фильмом "Звезда родилась". Несмотря на признание критиков и номинацию на "Оскар", съемочный процесс оказался для певицы крайне тяжелым и эмоционально истощающим.

Во время работы над картиной Гага находилась в напряженном графике, который начался с выступления на Супербоуле. Параллельно съемкам она принимала литий — препарат для стабилизации настроения, который снижает частоту и интенсивность маниакальных эпизодов. Однако даже медикаментозная поддержка не смогла полностью облегчить стресс, с которым сталкивалась артистка. После завершения съемок она отправилась в тур в поддержку своего альбома "Joanne", выпущенного в 2016 году. В разгар гастролей Леди Гага пережила "психический срыв", как она сама это описала.

"Как-то раз моя сестра сказала мне: "Я больше не вижу мою сестру". И тогда я отменила тур. В один день я поехала в больницу ради психиатрического лечения. Мне нужно было сделать перерыв", — рассказала Леди Гага.

В этот период певица признается, что чувствовала себя полностью разбитой, неспособной выполнять обычные задачи. Её переживания были настолько сильными, что появлялись мысли о невозможности улучшения состояния. По словам Гага, ей повезло остаться живой, и она осознает, насколько опасными могут быть подобные эмоциональные кризисы.

"Я чувствую себя действительно везучей, что я все еще жива. Я знаю, что это может прозвучать драматично, но мы знаем, чем такие вещи могут закончиться", — подчеркнула артистка.

События февраля 2018 года заставили Леди Гагу отменить десять концертов мирового турне, объяснив это сильной болью, которую она испытывала. Тогда считалось, что причиной являются хронические проблемы со здоровьем, включая фибромиалгию. Сегодня её история служит примером того, как даже всемирно известные и успешные артисты сталкиваются с психологическими трудностями и нуждаются в профессиональной помощи.

Советы шаг за шагом: как поддерживать психическое здоровье при высоких нагрузках

  1. Следить за сигналами организма: сон, апатия, перепады настроения.

  2. Обращаться к специалистам: психиатрам, психологам, терапевтам.

  3. Делать регулярные паузы в работе, если чувствуете эмоциональное истощение.

  4. Использовать безопасные медикаменты только по назначению врача.

  5. Включать в распорядок физическую активность и методы релаксации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование стрессовых симптомов → Усиление эмоционального кризиса → Обращение к психиатру и планомерная поддержка.

  • Перегрузка на гастролях и съемках → "Психический срыв" → Постепенное снижение графика и временные перерывы.

  • Откладывание лечения фибромиалгии → Усиление хронической боли → Комбинированная терапия с поддержкой психического здоровья.

А что если…

…не обращать внимания на признаки эмоционального истощения? Опыт Леди Гаги показывает, что последствия могут быть опасными для здоровья. Психические кризисы могут обостряться, а стресс трансформироваться в хроническую усталость или депрессию. Раннее обращение к специалистам позволяет предотвратить негативные исходы.

FAQ

Вопрос: как выбрать психиатра для поддержки при эмоциональных перегрузках?
Ответ: опирайтесь на рекомендации, проверяйте квалификацию и опыт работы с известными стрессовыми синдромами.

Вопрос: сколько стоит психиатрическая консультация?
Ответ: в среднем от 3 до 10 тысяч рублей за сеанс, в зависимости от региона и квалификации специалиста.

Вопрос: что лучше использовать при хронической усталости — медикаменты или отдых?
Ответ: идеально сочетать оба подхода: медикаменты по назначению врача и регулярные перерывы.

Мифы и правда

  1. Миф: психическая слабость — это стыдно.
    Правда: даже успешные артисты сталкиваются с кризисами и нуждаются в поддержке.

  2. Миф: лекарства для настроения решают все проблемы.
    Правда: медикаменты помогают контролировать симптомы, но не снимают стресс полностью.

  3. Миф: отмена туров — признак некомпетентности.
    Правда: иногда это единственный способ сохранить здоровье и продолжить карьеру в будущем.

Сон и психология

Качественный сон играет ключевую роль в восстановлении эмоционального состояния. Недостаток сна усиливает тревогу, раздражительность и риск депрессии. Леди Гага отмечает, что после кризиса именно режим сна и соблюдение пауз помогли ей вернуться к нормальной жизни.

