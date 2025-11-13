Что довело Леди Гагу до предела: тайна мирового шоу

Леди Гага, одна из самых известных современных артисток, открыто рассказала о том, через какие испытания ей пришлось пройти после работы над фильмом "Звезда родилась". Несмотря на признание критиков и номинацию на "Оскар", съемочный процесс оказался для певицы крайне тяжелым и эмоционально истощающим.

Во время работы над картиной Гага находилась в напряженном графике, который начался с выступления на Супербоуле. Параллельно съемкам она принимала литий — препарат для стабилизации настроения, который снижает частоту и интенсивность маниакальных эпизодов. Однако даже медикаментозная поддержка не смогла полностью облегчить стресс, с которым сталкивалась артистка. После завершения съемок она отправилась в тур в поддержку своего альбома "Joanne", выпущенного в 2016 году. В разгар гастролей Леди Гага пережила "психический срыв", как она сама это описала.

"Как-то раз моя сестра сказала мне: "Я больше не вижу мою сестру". И тогда я отменила тур. В один день я поехала в больницу ради психиатрического лечения. Мне нужно было сделать перерыв", — рассказала Леди Гага.

В этот период певица признается, что чувствовала себя полностью разбитой, неспособной выполнять обычные задачи. Её переживания были настолько сильными, что появлялись мысли о невозможности улучшения состояния. По словам Гага, ей повезло остаться живой, и она осознает, насколько опасными могут быть подобные эмоциональные кризисы.

"Я чувствую себя действительно везучей, что я все еще жива. Я знаю, что это может прозвучать драматично, но мы знаем, чем такие вещи могут закончиться", — подчеркнула артистка.

События февраля 2018 года заставили Леди Гагу отменить десять концертов мирового турне, объяснив это сильной болью, которую она испытывала. Тогда считалось, что причиной являются хронические проблемы со здоровьем, включая фибромиалгию. Сегодня её история служит примером того, как даже всемирно известные и успешные артисты сталкиваются с психологическими трудностями и нуждаются в профессиональной помощи.

