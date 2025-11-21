Три миллиарда рублей за тишину в душе: как психологи стали экономикой собственных чувств

Профессия психолога за последние годы стала одним из ключевых ориентиров для тех, кто ищет выход из эмоциональных трудностей. На фоне растущего спроса на квалифицированную поддержку, об этом сообщил пресс-центр НСН, отмечая, что обращение к специалистам давно перестало быть чем-то исключительным и превратилось в устойчивую практику для миллионов людей.

Социальный запрос на профессиональную поддержку

В обществе заметно усилилась потребность обсуждать внутренние переживания с экспертами, а не исключительно с близкими. Многие сталкиваются с нехваткой времени у родных или недостатком эмоционального ресурса в окружении, что делает консультации с профессионалом единственной возможностью разобраться в собственных чувствах. Сенатор Айрат Гибатдинов в ходе обсуждения подчеркнул, что люди нередко остаются один на один со сложными переживаниями, и именно специалист помогает им удержаться в стабильном состоянии.

По его словам, роль психологов расширилась: они становятся не только консультантами, но и посредниками между человеком и его стремлением восстановить внутреннее равновесие. Это влияет и на экономическую сторону вопроса, поскольку услуги таких экспертов востребованы на постоянной основе. По данным, озвученным в пресс-центре, на психологическую помощь формируется устойчивый финансовый поток, включающий миллиарды рублей ежегодно.

Финансовый масштаб и личные последствия

Гибатдинов отметил, что значительная часть граждан обращается к профессионалам из-за отсутствия возможности обсуждать свои проблемы с друзьями или семьёй. По его оценке, это становится главным мотивом для выбора консультаций как безопасного пространства. Он пояснил, что в таких случаях специалист фактически берёт на себя часть эмоциональной нагрузки, помогая человеку не утратить контроль над ситуацией.

В выступлении прозвучала и конкретная цифра, отражающая масштабы растущего запроса.

"Здесь, конечно же, помогает специалист-психолог, не давая человеку остаться наедине с проблемой и уйти не в то русло, — отметил он. — По некоторым данным, за 2024 год россияне потратили более трех миллиардов рублей на услуги психологов".

Эта сумма демонстрирует не только популярность услуг, но и стремление людей инвестировать в собственное психологическое благополучие.