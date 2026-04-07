Сквозь века и мерзлоту: в России ищут затерянную могилу первого губернатора Петербурга

В Санкт-Петербурге официально стартовал историко-культурный проект под названием "Меншиков. Возвращение". Основной целью инициативы стал поиск достоверного места захоронения одного из ближайших соратников Петра Первого — Александра Меншикова. Об этом стало известно после выступления экспертов на конгрессе "Цитадель 1.0". Поиск останков первого генерал-губернатора города требует объединения усилий специалистов из разных регионов страны.

Цели и география проекта

Проект "Меншиков. Возвращение" выходит за рамки простых археологических изысканий. Организаторы рассматривают его как масштабную работу по восстановлению исторической справедливости и укреплению культурных связей.

Ключевыми точками для исследователей станут Санкт-Петербург, где прошла карьера сподвижника императора, и поселок Березово в Ханты-Мансийском автономном округе. Именно там, в условиях сибирской ссылки, завершился жизненный путь Александра Даниловича.

Как отметил главный археолог Музея истории Санкт-Петербурга Николай Смирнов, инициатива обладает особой важностью для выстраивания новых устойчивых каналов взаимодействия между регионами. По его словам, подобные проекты позволяют по-новому взглянуть на биографию значимых исторических фигур.

Загадка захоронения в Березове

На сегодняшний день точное местонахождение могилы деятеля эпохи петровских преобразований остается неизвестным. Документальные свидетельства о последнем пристанище князя в Березове до наших дней не дошли, что делает работу археологов крайне сложной и непредсказуемой задачей.

Специалисты планируют детально изучить архивные данные и провести полевые работы, чтобы обнаружить следы, которые могли уцелеть под слоями почвы и строительных наслоений прошлых столетий. Ситуация осложняется тем, что ландшафт местности за прошедшие века мог значительно измениться.

"Деятельность по изучению нашего прошлого требует не только академической точности, но и налаживания диалога между муниципальными властями разных субъектов. Когда мы говорим о таких значимых фигурах, как Меншиков, археология становится инструментом объединения территорий. Важно создать условия для проведения профессиональных экспедиций, которые помогут восстановить исторические детали для потомков. Это сложная работа, результат которой будет иметь значение для всей страны" Эксперт по вопросам развития регионов Светлана Кузнецова

Увековечение памяти губернатора

Поиск останков является лишь частью общей программы по сохранению наследия первого генерал-губернатора Санкт-Петербурга. Официальные лица неоднократно подчеркивали необходимость возвращения имени Меншикова в современный культурный код города.

Вопрос установки памятника Александру Меншикову уже поднимался на самом высоком уровне. Президент России Владимир Путин выразил поддержку данной инициативы, отметив необходимость обсудить детали проекта с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Если проект увенчается успехом, это позволит создать новые туристические и научные маршруты в местах, связанных с жизнью князя в ссылке. Развитие инфраструктуры в Березове и петербургских музейных пространств станет закономерным развитием этой инициативы.