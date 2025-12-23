Меньше защиты — больше власти: парадокс муравьёв, объясняющий успех социальных видов

Каждый день люди интуитивно выбирают между силой одного и возможностями команды. В природе этот выбор давно перестал быть абстракцией и превратился в рабочую стратегию выживания. Муравьи на протяжении миллионов лет демонстрируют, как отказ от индивидуальной "мощи" может привести к колоссальному успеху целого вида. Об этом сообщает научное издание Diseases of Aquatic Organisms.

Баланс между прочностью и численностью

Для биологов "качество" муравья — это объём ресурсов, вложенных в его тело, прежде всего в кутикулу. Этот внешний защитный слой выполняет роль брони: защищает от хищников, обезвоживания и инфекций, а также служит опорой для мышц. Но такая защита обходится дорого. Формирование толстой кутикулы требует значительных затрат азота и минералов, которые в природе часто ограничены.

Чем больше ресурсов колония вкладывает в защиту одного рабочего, тем меньше особей она может вырастить. Если же броня тоньше, появляется возможность резко увеличить численность. Именно этот компромисс между "прочностью" и количеством исследователи решили проверить на большом массиве данных.

Муравьи как зеркало социальной эволюции

Муравьи считаются одной из лучших моделей для изучения эволюции социальных систем. Размер их колоний варьируется от нескольких десятков до миллионов особей. Одни виды делают ставку на физическую устойчивость отдельных рабочих, другие — на массовость, кооперацию и строгую организацию труда.

Заведующий кафедрой энтомологии Университета Мэриленда Эван Экономо подчёркивает, что этот выбор отражает более общий эволюционный процесс.

"В биологии есть вопрос о том, что происходит с организмами по мере того, как общества становятся всё более сложными. Задачи, которые раньше должен был решать одиночный организм, может взять на себя коллектив", — отметил Экономо.

По его словам, именно перераспределение функций между индивидуумом и группой лежит в основе успеха социальных насекомых.

Что показали измерения сотен видов

Ведущий автор работы, аспирант Кембриджского университета Артур Матте, вместе с коллегами изучил более 500 видов муравьёв. Для этого использовалось высокоточное 3D-рентгеновское сканирование, позволившее измерить объём тела и долю кутикулы с высокой точностью. Затем данные сопоставили с эволюционными моделями.

Результаты оказались наглядными. У одних видов кутикула составляла около 6% объёма тела, у других — доходила до 35%. При этом прослеживалась устойчивая закономерность: муравьи с более тонкой защитой чаще формировали крупные колонии. Этот паттерн независимо повторялся в разных ветвях эволюционного древа.

"Муравьи повсюду. Но базовые стратегии, которые позволили им создать огромные колонии и невероятное разнообразие видов, долгое время оставались не до конца понятными", — объясняет Матте.

Коллектив вместо брони

На первый взгляд отказ от прочной защиты кажется рискованным. Тонкая кутикула делает отдельного муравья более уязвимым. Однако в условиях большой колонии индивидуальный риск компенсируется коллективом. Совместный поиск пищи, групповая оборона и чёткое разделение ролей снижают зависимость от силы каждой отдельной особи.

"Муравьи сокращают инвестиции в одного рабочего в одной из самых затратных тканей ради выгоды всей колонии", — пояснил Матте.

Экономо сравнивает этот процесс с эволюцией многоклеточных организмов, где отдельные клетки упрощаются, но вместе образуют сложную и устойчивую систему. Он называет это "эволюцией сжимаемости", подчёркивая, что различия в прочности тел у муравьёв гораздо больше, чем принято считать.

Быстрая эволюция и новые экосистемы

Исследование выявило ещё один эффект: линии муравьёв с меньшими вложениями в кутикулу демонстрировали более высокие темпы диверсификации. Новые виды в таких группах возникали чаще, что в эволюционной биологии считается признаком успеха.

Одной из причин может быть питание. Виды, которым требуется меньше азота и минералов, оказываются более гибкими и способны выживать там, где ресурсы ограничены. Это облегчает расселение и освоение новых сред, закрепляя стратегию "меньше брони — больше команды" как одну из самых эффективных в природе.