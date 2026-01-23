Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 8:18

Открыл для себя реальный пик мужского либидо — он наступает позже, чем принято считать

Данные показывают рост мужского либидо с 20 до 40 лет — Univ. Tartu

Мужское либидо принято представлять как прямую горку: максимум в юности и неизбежный спад дальше. Но новые данные рисуют более сложную картину, в которой на желание влияют не только гормоны, но и жизненные обстоятельства. Более того, пик может приходиться вовсе не на двадцатилетие, а на другой период взросления. Об этом сообщает издание со ссылкой на исследование Университета Тарту, опубликованное в Scientific Reports.

Что показали данные большой выборки

Исследователи из Эстонии проанализировали сведения более чем о 67 тысячах взрослых в возрасте от 20 до 84 лет и сопоставили показатели сексуального желания по полу и возрасту. Согласно их выводам, у мужчин либидо не "взлетает и гаснет" сразу после молодости, а постепенно растёт с двадцатых лет и достигает максимума примерно к 40 годам. Затем оно начинает снижаться, но без резкого обвала: уровень желания у мужчин около 60 лет, как отмечается, сопоставим с уровнем у мужчин в двадцатых.

"Особенно примечательно, что сексуальное желание у мужчин было значительно выше, чем у женщин большую часть их жизни", — пишут исследователи в журнале Scientific Reports.

Авторы также подчеркнули, что общая динамика у женщин выглядит иначе: наивысшие значения чаще приходятся на двадцать-тридцать лет, затем начинается снижение, которое становится заметнее после 50. При этом пиковые значения у женщин, по данным исследования, в среднем остаются ниже мужского уровня в течение значительной части взрослой жизни.

Почему дело не сводится к тестостерону

Результаты выглядят неожиданно ещё и потому, что уровень тестостерона у мужчин обычно начинает снижаться уже с тридцатых лет. Однако само сексуальное желание, судя по наблюдениям, продолжает расти ещё примерно десятилетие. Это подталкивает к выводу: либидо — не одна цифра в анализах, а сочетание биологии, психологии и контекста отношений.

"Из средневекового пика либидо можно сделать вывод, что, помимо биологических факторов, в росте сексуального желания важную роль играют отношения и психологические влияния", — объяснили исследователи.

Логика здесь понятна: к сорока годам многие чаще находятся в стабильных отношениях, лучше понимают собственные потребности, увереннее обсуждают близость и меньше действуют "наугад". В итоге желание может усиливаться не вопреки возрасту, а вместе с накопленным опытом и устойчивостью в жизни.

Важная оговорка авторов — индивидуальные различия огромны. На сексуальное желание влияет сразу несколько слоёв факторов: от особенностей отношений и психологического состояния до культурных установок и жизненных нагрузок, поэтому личная динамика может сильно отличаться от усреднённой.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

