Когда слёзы без причины и ночи без сна: что на самом деле рушится при менопаузе

Менопауза — это не просто завершение репродуктивного цикла, а масштабное изменение всего организма, которое отражается и на физическом, и на психическом состоянии женщины. Настроение, сон, концентрация и даже восприятие себя — всё может измениться. И хотя этот этап естественен, психологические трудности, которые с ним связаны, по-прежнему часто остаются в тени.

Почему меняется психическое состояние

Переход к менопаузе — это время гормональных колебаний, которые напрямую влияют на уровень серотонина, дофамина и других нейромедиаторов, отвечающих за настроение и энергию. На фоне снижения эстрогена и прогестерона женщины чаще сталкиваются с апатией, тревожностью и раздражительностью.

Франн Сиппель, доктор педагогических наук и лицензированный психолог, отмечает, что у многих пациенток в этот период проявляются симптомы депрессии, трудности со сном и нарушения памяти. Особенно уязвимы женщины, которые уже имели психические расстройства.

"Проблемы с психическим здоровьем, связанные с менопаузой, часто игнорируются", — сказала доктор педагогических наук Франн Сиппель.

Во время перименопаузы многие женщины жалуются на снижение мотивации, трудности с концентрацией и ощущение, будто они «больше не те, кем были раньше». Это не слабость, а результат биологических изменений, усиленных стрессом и усталостью.

Эмоциональные и когнитивные симптомы

Изменения настроения часто сопровождаются снижением самооценки и когнитивными нарушениями. Женщины нередко отмечают «туман в голове», забывчивость или трудности с поиском слов. Эти проявления вызывают страх перед деменцией, хотя чаще всего они обратимы и связаны с гормональным фоном.

Дополнительное давление создают внешние обстоятельства: уход за пожилыми родителями, разводы, забота о детях и хронический стресс. Недостаток сна, неправильное питание и отсутствие физических нагрузок усугубляют состояние.

Доктор Луиза Ньюсон разработала опросник, охватывающий более 80 симптомов, связанных с перименопаузой. Он помогает женщинам понять, насколько широко гормональные изменения влияют на тело и психику — от сна и настроения до пищеварения и состояния кожи.

Связь между менопаузой и депрессией

Исследование Гарвардского университета показало: женщины, у которых менопауза наступает раньше, чаще впервые сталкиваются с депрессией. Особенно высокий риск у тех, кто страдает от приливов и ночной потливости. Хотя для большинства риск тяжёлой депрессии невелик, сочетание стрессов и плохого сна может значительно ухудшить психическое состояние.

"Чем раньше у женщин начинается менопауза, тем выше риск возникновения депрессии впервые", — говорится в исследовании Гарвардского университета.

Как действовать заранее

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), средняя продолжительность жизни женщин в США достигла 81 года. Но последние десятилетия жизни нередко сопровождаются снижением когнитивных функций, остеопорозом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Раннее внимание к образу жизни — ключ к качественному старению. Силовые тренировки, сбалансированное питание, витамины и отказ от вредных привычек помогают поддерживать гормональный баланс. Исследования показывают, что своевременное начало гормональной терапии (ГЗТ) может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.

Общество менопаузы (2025) проанализировало данные более чем 120 миллионов женщин и подтвердило: если заместительная терапия начата в течение десяти лет после последней менструации, риск рака груди, инсульта и инфаркта не увеличивается.

Когда стоит подумать о гормональной терапии

Современные данные показывают, что ГЗТ помогает укрепить кости, улучшить самочувствие и снизить риск болезни Альцгеймера. Однако решение о её назначении должно приниматься индивидуально. Необходимо учитывать наличие хронических заболеваний, операции (например, гистерэктомию), уровень физической активности и психоэмоциональное состояние.

Советы шаг за шагом

Обратитесь к врачу, специализирующемуся на менопаузе — не все гинекологи или психиатры имеют соответствующую подготовку. Пройдите обследование: уровень гормонов, плотность костей, сердечно-сосудистые риски. Обсудите возможные варианты терапии — гормональные препараты, антидепрессанты, фитосредства или психотерапию. Не забывайте о физической активности — йога, плавание, силовые тренировки помогают стабилизировать настроение. Следите за сном — используйте техники релаксации, ограничьте гаджеты перед сном, обеспечьте тишину и темноту в спальне.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать психологические симптомы, списывая их на «возраст».

игнорировать психологические симптомы, списывая их на «возраст». Последствие: затяжная депрессия, тревожные расстройства, ухудшение когнитивных функций.

затяжная депрессия, тревожные расстройства, ухудшение когнитивных функций. Альтернатива: обратиться к врачу, пройти обследование и подобрать терапию — от витаминов группы B до ГЗТ.

Как выбрать специалиста

Важно, чтобы врач имел сертификат или опыт работы с женщинами в период менопаузы. Существуют базы данных, где собраны квалифицированные специалисты, например, ресурсы Общества менопаузы и доктора Мэри Клэр Хейвер.

Если вы работаете в сфере здравоохранения, стоит пройти дополнительное обучение — знание особенностей женского здоровья в этот период повышает качество помощи.

Что делать, если гормоны не подходят

Не всем женщинам подходит гормональная терапия. В таких случаях возможны альтернативы: фитоэстрогены, добавки магния и витамина D, когнитивно-поведенческая терапия. Также доказано, что регулярные прогулки, медитация и дыхательные практики улучшают настроение и снижают уровень стресса.

А что если не лечить симптомы?

Без поддержки менопауза может сопровождаться хроническим стрессом, бессонницей и снижением когнитивных способностей. Это влияет не только на настроение, но и на физическое здоровье — от сердечно-сосудистой системы до обмена веществ.

"Перименопаузальная депрессия и тревожность устойчивы к антидепрессантам", — говорится в журнале Harvard Medicine Magazine.

Поэтому важно не просто лечить симптомы, а понимать их причины. Комплексный подход — гормоны, психотерапия и забота о теле — помогает вернуть энергию и ощущение себя.

Мифы и правда

Миф: депрессия в менопаузе — это нормальная часть старения.

Правда: это обратимое состояние, требующее внимания.

депрессия в менопаузе — это нормальная часть старения. это обратимое состояние, требующее внимания. Миф: ГЗТ опасна для всех.

Правда: при правильном подборе и контроле она безопасна и полезна.

ГЗТ опасна для всех. при правильном подборе и контроле она безопасна и полезна. Миф: когнитивные нарушения — признак деменции.

Правда: чаще всего они временные и проходят после стабилизации гормонального фона.

