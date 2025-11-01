Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Женщина
Женщина
© freepik.com is licensed under Free More Info
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 22:21

Когда слёзы без причины и ночи без сна: что на самом деле рушится при менопаузе

Эксперты отметили, что гормональные колебания при менопаузе связаны с тревожностью и нарушением сна

Менопауза — это не просто завершение репродуктивного цикла, а масштабное изменение всего организма, которое отражается и на физическом, и на психическом состоянии женщины. Настроение, сон, концентрация и даже восприятие себя — всё может измениться. И хотя этот этап естественен, психологические трудности, которые с ним связаны, по-прежнему часто остаются в тени.

Почему меняется психическое состояние

Переход к менопаузе — это время гормональных колебаний, которые напрямую влияют на уровень серотонина, дофамина и других нейромедиаторов, отвечающих за настроение и энергию. На фоне снижения эстрогена и прогестерона женщины чаще сталкиваются с апатией, тревожностью и раздражительностью.

Франн Сиппель, доктор педагогических наук и лицензированный психолог, отмечает, что у многих пациенток в этот период проявляются симптомы депрессии, трудности со сном и нарушения памяти. Особенно уязвимы женщины, которые уже имели психические расстройства.

"Проблемы с психическим здоровьем, связанные с менопаузой, часто игнорируются", — сказала доктор педагогических наук Франн Сиппель.

Во время перименопаузы многие женщины жалуются на снижение мотивации, трудности с концентрацией и ощущение, будто они «больше не те, кем были раньше». Это не слабость, а результат биологических изменений, усиленных стрессом и усталостью.

Эмоциональные и когнитивные симптомы

Изменения настроения часто сопровождаются снижением самооценки и когнитивными нарушениями. Женщины нередко отмечают «туман в голове», забывчивость или трудности с поиском слов. Эти проявления вызывают страх перед деменцией, хотя чаще всего они обратимы и связаны с гормональным фоном.

Дополнительное давление создают внешние обстоятельства: уход за пожилыми родителями, разводы, забота о детях и хронический стресс. Недостаток сна, неправильное питание и отсутствие физических нагрузок усугубляют состояние.

Доктор Луиза Ньюсон разработала опросник, охватывающий более 80 симптомов, связанных с перименопаузой. Он помогает женщинам понять, насколько широко гормональные изменения влияют на тело и психику — от сна и настроения до пищеварения и состояния кожи.

Связь между менопаузой и депрессией

Исследование Гарвардского университета показало: женщины, у которых менопауза наступает раньше, чаще впервые сталкиваются с депрессией. Особенно высокий риск у тех, кто страдает от приливов и ночной потливости. Хотя для большинства риск тяжёлой депрессии невелик, сочетание стрессов и плохого сна может значительно ухудшить психическое состояние.

"Чем раньше у женщин начинается менопауза, тем выше риск возникновения депрессии впервые", — говорится в исследовании Гарвардского университета.

Как действовать заранее

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), средняя продолжительность жизни женщин в США достигла 81 года. Но последние десятилетия жизни нередко сопровождаются снижением когнитивных функций, остеопорозом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Раннее внимание к образу жизни — ключ к качественному старению. Силовые тренировки, сбалансированное питание, витамины и отказ от вредных привычек помогают поддерживать гормональный баланс. Исследования показывают, что своевременное начало гормональной терапии (ГЗТ) может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.

Общество менопаузы (2025) проанализировало данные более чем 120 миллионов женщин и подтвердило: если заместительная терапия начата в течение десяти лет после последней менструации, риск рака груди, инсульта и инфаркта не увеличивается.

Когда стоит подумать о гормональной терапии

Современные данные показывают, что ГЗТ помогает укрепить кости, улучшить самочувствие и снизить риск болезни Альцгеймера. Однако решение о её назначении должно приниматься индивидуально. Необходимо учитывать наличие хронических заболеваний, операции (например, гистерэктомию), уровень физической активности и психоэмоциональное состояние.

Советы шаг за шагом

  1. Обратитесь к врачу, специализирующемуся на менопаузе — не все гинекологи или психиатры имеют соответствующую подготовку.
  2. Пройдите обследование: уровень гормонов, плотность костей, сердечно-сосудистые риски.
  3. Обсудите возможные варианты терапии — гормональные препараты, антидепрессанты, фитосредства или психотерапию.
  4. Не забывайте о физической активности — йога, плавание, силовые тренировки помогают стабилизировать настроение.
  5. Следите за сном — используйте техники релаксации, ограничьте гаджеты перед сном, обеспечьте тишину и темноту в спальне.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать психологические симптомы, списывая их на «возраст».
  • Последствие: затяжная депрессия, тревожные расстройства, ухудшение когнитивных функций.
  • Альтернатива: обратиться к врачу, пройти обследование и подобрать терапию — от витаминов группы B до ГЗТ.

Как выбрать специалиста

Важно, чтобы врач имел сертификат или опыт работы с женщинами в период менопаузы. Существуют базы данных, где собраны квалифицированные специалисты, например, ресурсы Общества менопаузы и доктора Мэри Клэр Хейвер.

Если вы работаете в сфере здравоохранения, стоит пройти дополнительное обучение — знание особенностей женского здоровья в этот период повышает качество помощи.

Что делать, если гормоны не подходят

Не всем женщинам подходит гормональная терапия. В таких случаях возможны альтернативы: фитоэстрогены, добавки магния и витамина D, когнитивно-поведенческая терапия. Также доказано, что регулярные прогулки, медитация и дыхательные практики улучшают настроение и снижают уровень стресса.

А что если не лечить симптомы?

Без поддержки менопауза может сопровождаться хроническим стрессом, бессонницей и снижением когнитивных способностей. Это влияет не только на настроение, но и на физическое здоровье — от сердечно-сосудистой системы до обмена веществ.

"Перименопаузальная депрессия и тревожность устойчивы к антидепрессантам", — говорится в журнале Harvard Medicine Magazine.

Поэтому важно не просто лечить симптомы, а понимать их причины. Комплексный подход — гормоны, психотерапия и забота о теле — помогает вернуть энергию и ощущение себя.

Мифы и правда

  • Миф: депрессия в менопаузе — это нормальная часть старения.
    Правда: это обратимое состояние, требующее внимания.
  • Миф: ГЗТ опасна для всех.
    Правда: при правильном подборе и контроле она безопасна и полезна.
  • Миф: когнитивные нарушения — признак деменции.
    Правда: чаще всего они временные и проходят после стабилизации гормонального фона.

Интересные факты

  1. Заинтересованность в ведении активного образа жизни, в том числе в занятиях хобби, может положительно влиять на течение постменопаузы.
  2. Средний возраст начала менопаузы в мире — 51 год.
  3. Эстроген влияет на более чем 400 функций организма, включая память и настроение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование: 30 граммов орехов в день снижают риск деменции на 17 % сегодня в 17:24
Всего горсть в день — и мозг работает, как часы: открыта еда против старения памяти

Орехи — не просто вкусный перекус. Учёные доказали, что всего горсть в день может защитить мозг от старения и улучшить память — но есть нюансы, о которых важно знать.

Читать полностью » Психиатр Кристина Коломбо: отсутствие света во время душа снижает уровень кортизола сегодня в 16:29
Темнота, которая лечит: новый способ перезагрузить мозг за 10 минут

Темнота становится новым инструментом заботы о себе с 'тёмным душем'. Узнайте, как эта практика помогает снизить стресс и улучшить качество сна с научной точки зрения.

Читать полностью » Нарколог Шуров: регулярное употребление алкоголя по выходным — тревожный сигнал сегодня в 16:25
Алкоголь по выходным — не безобидная привычка: где кончается норма и начинается зависимость

Нарколог Василий Шуров объяснил NewsInfo, как отличить "культурное" употребление алкоголя от зависимости.

Читать полностью » Учёные подтвердили: зелёный чай с лимоном усиливает антиоксидантную защиту организма сегодня в 16:17
Этот напиток снижает сахар, защищает сосуды и омолаживает кожу — всё в одной чашке

Зеленый чай с лимоном не просто бодрит — это тандем, который помогает регулировать уровень сахара, улучшает обмен веществ и поддерживает иммунитет.

Читать полностью » Специалисты советуют подросткам избегать средств с ретиноидами и фруктовыми кислотами сегодня в 15:17
Кремы от морщин для 10-летних: новая мода, которая разрушает кожу

Какой уход за кожей подходит подросткам и какие ингредиенты стоит избегать, чтобы не навредить чувствительной коже ребенка. Узнайте, что нужно знать родителям.

Читать полностью » Врачи: стимуляция пальцев по системе Дзинь-терапии снижает уровень тревоги сегодня в 15:06
Пальцы вместо таблеток: как в Японии успокаивают сердце и мысли за пару минут

Японцы уверены: успокоить сердце и снять тревогу можно, просто удерживая один палец. Узнайте, как древняя практика Дзинь-терапии возвращает внутренний баланс за 3 минуты.

Читать полностью » Онколог Хациев предупредил, что ожирение связано с деменцией и онкозаболеваниями сегодня в 14:18
Лишний жир отравляет организм: врачи рассказали, как ожирение разрушает тело изнутри

Онколог Бекхан Хациев объяснил, почему лишний жир опасен для каждого органа. Ожирение связано не только с инфарктом и диабетом, но и с деменцией и раком.

Читать полностью » Белый хлеб с трансжирами и сахаром разрушает сосуды и мозг — мнение Елены Соломатиной сегодня в 14:02
То, что пахнет детством, старит изнутри: врачи рассказали, как хлеб крадёт здоровье

Белый хлеб кажется безобидным, но за мягким вкусом скрываются трансжиры и сахар, разрушающие сосуды и мозг. Узнайте, чем его заменить без вреда для вкуса.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Воронов: оксид церия удаляет царапины с лобового стекла за 30 минут
Авто и мото
При столкновении непристёгнутый водитель получает травмы, эквивалентные падению с четвёртого этажа
Наука
Каро: выявлены риски активизации патогенов в тающей мерзлоте Аляски из-за глобального потепления
Наука
Акар: в Турции раскопали 3500-летние таблички и оттиски печатей из эпохи бронзового века
Спорт и фитнес
Упражнение "ноги на стену": как простая поза помогает снять усталость и улучшить кровообращение
Туризм
Тревел-блогер о Панаме: высококачественный сервис и безопасность в "третьем мире"
Садоводство
Названы основные заболевания томатов и способы защиты урожая
Питомцы
Кинолог Владимир Голубев рассказал, почему собака не обязана быть общительной
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet