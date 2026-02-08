Приливы — лишь вершина айсберга: что на самом деле происходит с телом во время менопаузы

Переход к менопаузе затрагивает миллионы женщин, но вокруг него до сих пор сохраняется поразительное количество мифов. Ошибочные представления мешают вовремя распознать симптомы и получить эффективную помощь. Врачи подчёркивают: дезинформация нередко опаснее самих проявлений менопаузы. Об этом сообщает National Geographic.

Менопауза не выглядит одинаково у всех

Чаще всего менопаузу связывают с приливами жара, ночной потливостью, перепадами настроения и нарушениями сна. Эти симптомы действительно распространены, однако спектр проявлений гораздо шире. У женщин могут появляться боли в суставах, зуд кожи, учащённое сердцебиение, головокружение, жжение во рту, шум в ушах и даже пищевая непереносимость.

"Женщины, проходящие менопаузу, имеют больше доступа к информации, чем когда-либо прежде, но часть информации ошибочна или неправильно интерпретирована", — говорит исследователь менопаузы Медицинского колледжа Университета Иллинойса Макеба Уильямс.

Врачи подчёркивают, что любые новые симптомы требуют оценки: не всё автоматически связано с гормональными изменениями, особенно в период, когда совпадают возрастные, медицинские и жизненные факторы.

Анализы гормонов не дают точного ответа

Распространено мнение, что анализы на ФСГ и ЛГ могут точно показать начало перименопаузы. На практике это не так. Уровни гормонов в этот период колеблются настолько сильно, что один анализ не имеет диагностической ценности.

Надёжнее ориентироваться на изменения менструального цикла: увеличение или сокращение его длительности, пропуски менструаций. Менопауза официально диагностируется только задним числом — после 12 месяцев без месячных.

Гормональная терапия не так опасна, как принято думать

Гормональная терапия остаётся самым эффективным способом лечения приливов жара, однако многие женщины избегают её из-за страха перед рисками. Эксперты подчёркивают: для здоровых женщин младше 60 лет, находящихся в пределах 10 лет после последней менструации, такая терапия считается безопасной.

Она не только улучшает качество жизни, но и может поддерживать здоровье сердца и костей. При противопоказаниях существуют негормональные препараты и другие клинически подтверждённые подходы.

"Биоидентичные" гормоны — не более чем маркетинг

Термины "натуральные" и "биоидентичные" часто используются в рекламе, но с медицинской точки зрения они не означают ничего особенного.

"Биоидентичный эстрадиол — это просто эстрадиол. Люди думают, что это что-то принципиально иное, но это не так", — объясняет гинеколог Джен Гантер.

Составные гормональные препараты, изготавливаемые в аптеках, не проходят строгих клинических испытаний, а их эффективность и безопасность остаются недостаточно изученными.

Добавки не решают проблему

Травяные добавки и БАДы часто продвигаются как "естественное" решение, однако убедительных доказательств их пользы нет. Более того, некоторые из них могут быть небезопасны, а качество состава — сомнительным.

В то же время существуют немедикаментозные методы с доказанной эффективностью. К ним относятся когнитивно-поведенческая терапия и клинический гипноз, которые помогают уменьшить частоту и интенсивность приливов.

Менопауза — это не универсальный сценарий и не приговор. Понимание реальных фактов, а не мифов, позволяет женщинам принимать взвешенные решения и получать помощь, которая действительно работает.