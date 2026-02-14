Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Женщина сидит за ноутбуком
Женщина сидит за ноутбуком
© public domain
Марина Егорова Опубликована сегодня в 15:04

Менопауза меняет мозг — сканирование показало тревожные сдвиги в памяти и настроении

Менопауза — это не только физиологический рубеж, но и период серьёзных изменений в работе мозга. Новое крупное исследование показало, что этот этап связан с нарушениями сна, ухудшением настроения и уменьшением объёма определённых участков серого вещества. Учёные также оценили, как заместительная гормональная терапия (ЗГТ) влияет на эти процессы. Об этом сообщается в статье The Conversation.

Что изучали учёные

Исследователи из Кембриджского университета проанализировали данные почти 125 000 женщин из базы UK Biobank. Участниц разделили на три группы: до менопаузы, после менопаузы и после менопаузы с применением ЗГТ. Средний возраст наступления менопаузы составлял около 49 лет, и именно в этом возрасте большинство женщин начинали гормональную терапию.

Анализ включал данные о психическом здоровье, сне, когнитивных тестах и результатах нейровизуализации.

Изменения сна, настроения и структуры мозга

Результаты показали, что после менопаузы женщины чаще сообщали о симптомах тревожности и депрессии, чаще обращались к врачам и получали назначения антидепрессантов. Нарушения сна также становились более выраженными — фиксировались бессонница, сокращение продолжительности сна и повышенная утомляемость.

Сканирование мозга выявило уменьшение объёма серого вещества, особенно в гиппокампе и энторинальной коре — зонах, отвечающих за память и обучение. Также изменения затрагивали переднюю поясную кору, связанную с регуляцией эмоций и вниманием.

"Результаты подтверждают, что менопауза связана с изменениями в мозге, когнитивных функциях и психическом здоровье", — пишут авторы исследования.

Особенно важно, что гиппокамп и энторинальная кора относятся к первым структурам, поражаемым при болезни Альцгеймера. Это может частично объяснять более высокую распространённость деменции среди женщин.

Роль гормональной терапии

Анализ показал, что ЗГТ не предотвращала снижение объёма серого вещества. Кроме того, женщины, использующие гормональную терапию, демонстрировали более высокие показатели тревожности и депрессии. Однако дополнительный анализ показал, что эти различия существовали ещё до начала терапии, что указывает на возможное влияние исходного состояния психического здоровья на решение начать лечение.

При этом был выявлен положительный эффект ЗГТ на психомоторную скорость — показатель, отражающий быстроту реакции и обработки информации.

"Женщины после менопаузы, которые никогда не использовали ЗГТ, демонстрировали более медленные реакции по сравнению как с женщинами до менопаузы, так и с женщинами, которые использовали ГЗТ", — отмечают исследователи.

Тем не менее учёные подчёркивают, что данные о пользе и рисках гормональной терапии остаются противоречивыми. Необходимы дополнительные исследования, в том числе для оценки оптимальной дозировки и формы применения.

Что может помочь мозгу в этот период

Авторы подчёркивают важность образа жизни. Регулярная физическая активность, интеллектуально стимулирующие занятия, полноценный сон, сбалансированное питание и социальные связи могут поддерживать здоровье мозга.

Исследования показывают, что физическая активность способна увеличивать объём гиппокампа, а качественный сон помогает консолидации памяти и очищению мозга от токсичных продуктов обмена.

Менопауза — сложный, но управляемый этап. Комплексный подход, сочетающий медицинское наблюдение и здоровые привычки, может сыграть ключевую роль в поддержании когнитивного и эмоционального благополучия.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

