Марина Егорова Опубликована сегодня в 15:00

Просыпалась по ночам от жара — маленькая корректировка рациона дала эффект, которого не ожидала

Изменения питания снижают частоту приливов при менопаузе — по данным Фобион

Многие женщины сталкиваются с серьёзными проявлениями менопаузы — ночной потливостью, приливами, нарушениями сна, эмоциональными перепадами. Но гормональная терапия, хотя и остаётся эффективным методом, подходит не всем. При определённых диагнозах — включая гормонозависимые виды рака груди, тяжёлые болезни печени или риск сердечно-сосудистых осложнений — её назначение ограничено. Врачи подчёркивают: даже в таких случаях женщина не должна страдать. Современная медицина предлагает достаточно альтернатив, позволяющих контролировать симптомы и вернуть качество жизни.

Почему возникают ограничения в гормональной терапии

Климатический период сопровождается резким снижением уровня эстрогена и прогестерона. Именно это падение провоцирует повышенное давление, скачки холестерина, нарушения сна и резкие приливы жара. Гормональная терапия способна смягчить симптомы, но существует ряд заболеваний, при которых препараты, влияющие на гормональный фон, могут быть опасны.

"Главное здесь — найти что-то для каждого", — сказала медицинский директор Общества менопаузы Стефани Фобион.

Пациенткам с хроническими патологиями, перенесённым инсультом, инфарктом или определёнными типами рака груди врачи подбирают другие методы, позволяющие держать состояние под контролем.

Сравнение подходов к лечению симптомов менопаузы

Метод

Преимущества

Ограничения

Гормональная терапия

Быстрый эффект, улучшение качества жизни

Подходит не всем, риск осложнений

Изменения образа жизни

Безопасно, доступно

Требует времени и дисциплины

Негормональные препараты

Клинически доказанная эффективность

Возможные побочные эффекты

Психотерапия и техники управления стрессом

Улучшает сон и настроение

Не устраняет физиологическую причину приливов

Местные средства

Помогают при сухости

Не влияют на системные симптомы

Советы шаг за шагом: что можно сделать без гормонов

  1. Увеличить физическую активность: чередовать ходьбу, плавание и силовые упражнения для костной плотности.
  2. Пересмотреть рацион: снижать жирность блюд, добавить бобовые и сою, больше овощей.
  3. Исключать триггеры: уменьшить алкоголь, кофеин и острые блюда.
  4. Следить за сном: ложиться в одно и то же время, использовать охлаждающие ткани и комфортный матрас.
  5. Работать со стрессом: практиковать дыхательные упражнения, тайцзи, медитацию.
  6. Обсудить с врачом негормональные препараты: антидепрессанты, оксибутинин, фезолинетант или элинзанетант.
  7. Использовать аптечные лубриканты при дискомфорте.
  8. Рассмотреть когнитивно-поведенческую терапию или гипноз для уменьшения реакции на приливы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Отказ от физических нагрузок → усиление набора веса и ухудшение симптомов → регулярная ходьба и короткие тренировки дома.
  2. Употребление алкоголя при приливах → усиление жара → замена на безалкогольные напитки.
  3. Самостоятельный приём препаратов → риск осложнений → обсуждение лечения с врачом.
  4. Игнорирование сухости влагалища → боль и инфекции → аптечные лубриканты или увлажняющие средства.
  5. Переедание перед сном → скачки температуры ночью → лёгкий ужин за 3 часа до сна.

А что если гормоны запрещены?

Даже при строгих противопоказаниях пациентка не остаётся без поддержки. Негормональные препараты воздействуют на нервные механизмы, которые регулируют температуру тела, а изменения питания и активности уменьшают интенсивность приливов. Современная терапия позволяет подбирать индивидуальные схемы, совмещая медикаменты, психологические методы и образ жизни.

Плюсы и минусы негормональных подходов

Плюсы

Минусы

Подходят женщинам с противопоказаниями

Побочные эффекты возможны

Совместимы с другими видами лечения

Эффект может наступить не сразу

Не влияют на гормональный фон

Требуют наблюдения врача

Есть большой выбор способов

Некоторые методы мало изучены

FAQ

Как выбрать негормональный препарат?
Врач оценивает сопутствующие заболевания, частоту приливов, состояние нервной системы и подбирает лекарство с минимальными рисками.

Что лучше — таблетки или изменения образа жизни?
Оптимально сочетать оба подхода: медикаменты дают быстрый эффект, а привычки фиксируют результат и улучшают общее здоровье.

Мифы и правда

Миф: без гормонов облегчения не будет.
Правда: современные негормональные препараты доказано уменьшают приливы.

Миф: приливы нужно просто переждать.
Правда: игнорирование симптомов ухудшает сон и психическое состояние.

Миф: гипноз — это шарлатанство.
Правда: клинический гипноз имеет научные данные о снижении частоты приливов.

Сон и психология

Проблемы сна часто усиливаются на фоне перепадов температуры и тревожности. Психотерапия помогает изменить реакцию на симптомы, а регулярные занятия тайцзи или йогой улучшают способность расслабляться перед сном. Укрепление эмоциональной устойчивости позволяет легче переносить период гормональных изменений.

