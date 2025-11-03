Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Растяжка
Растяжка
© unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free to use under the Unsplash License
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 12:15

После 30 жизнь только начинается: программа, которая возвращает силу и гибкость

Фитнес-тренер Илья Алехин рассказал, как мужчинам сохранить молодость с помощью тренировок

Многие мужчины после 30 замечают, что восстановление после тренировок стало занимать больше времени, а физическая форма — меняться не в лучшую сторону. Однако замедление метаболизма и потеря гибкости — не приговор. Фитнес-тренер Илья Алехин в беседе с Men Today рассказал, как правильно выстраивать тренировки, чтобы сохранить выносливость, гибкость и молодость тела на долгие годы.

"После 30 лет главным в тренировке становится разминка", — подчеркнул фитнес-тренер Илья Алехин.

Почему разминка важнее, чем кажется

С возрастом мышцы и суставы теряют эластичность, а связки становятся менее подвижными. Поэтому риск травм при резких движениях значительно возрастает. Алехин рекомендует уделять разминке не менее 10-15 минут, включая упражнения на подвижность суставов и растяжку.

"Перед началом занятий стоит включить работу с массажным роллом", — добавил эксперт.

Массажный ролл (фоам-роллер) помогает разогреть мышцы и фасции, улучшить кровообращение и снизить напряжение. Такая подготовка делает тренировки безопаснее и эффективнее (✓ проверено).

После 30: тренируем выносливость и баланс

Главная ошибка мужчин этого возраста — попытка работать с прежними весами. Алехин советует снижать нагрузку на позвоночник и переходить от силовых рекордов к функциональной выносливости.

Тренировки должны включать:

  • упражнения с собственным весом (планка, выпады, подтягивания);

  • элементы баланса (стойка на одной ноге, использование фитбола);

  • умеренное кардио — бег, плавание, велосипед.

Цель: поддерживать тонус без перегрузки суставов и спины.

После 40: акцент на сложные движения

"После 40 лет эксперт рекомендовал строить тренировку на основе сложных движений", — уточнил тренер.

Речь идёт о многофункциональных упражнениях, где одновременно задействуются несколько групп мышц. Это повышает общий тонус и улучшает координацию.

Примеры таких упражнений:

  • приседания с жимом гантелей вверх;

  • тяга в наклоне с выпадом;

  • планка с касанием плеч;

  • скрестные выпады с поворотом корпуса.

Алехин рекомендует объединять упражнения на верх и низ тела в суперсеты - пары движений без отдыха между ними, но с полным восстановлением после серии. Это позволяет держать высокий пульс, стимулировать метаболизм и эффективно укреплять мышцы.

Йога и гибкость — залог молодости

"Также стоит заняться йогой, потому что в этом возрасте гибкость тела существенно снижается", — отметил эксперт.

Йога помогает улучшить осанку, укрепить глубокие мышцы и снизить стресс. Даже 15 минут растяжки после тренировки способствуют лучшему восстановлению и предотвращают возрастное "скованное" движение (✓ проверено).

Таблица "Сравнение"

Возраст Приоритет в тренировках Особенности
До 30 лет Сила и рост мышц Можно работать с большими весами
После 30 Разминка, выносливость, баланс Снижается эластичность связок
После 40 Сложные движения, гибкость Важен контроль дыхания и восстановление

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с ролла и суставной гимнастики. Разогрейте мышцы и фасции.

  2. Фокусируйтесь на форме, а не на весе. Контролируйте технику, избегая рывков.

  3. Добавляйте функциональные упражнения. Они развивают баланс и устойчивость.

  4. Не забывайте о растяжке. 5-10 минут йоги или статики после тренировки обязательны.

  5. Делайте дни восстановления. Организму нужно время на регенерацию тканей и гормональное восстановление.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование разминки.
    Последствие: травмы суставов и спины.
    Альтернатива: обязательная 10-минутная подготовка с роллом и растяжкой.

  • Ошибка: работа с большими весами без контроля техники.
    Последствие: перенапряжение мышц и микротравмы.
    Альтернатива: уменьшить вес и увеличить количество повторов.

  • Ошибка: пренебрежение растяжкой и гибкостью.
    Последствие: скованность движений и боли в спине.
    Альтернатива: йога или пилатес 2 раза в неделю.

А что если нет времени на тренировки?

Даже короткие, но регулярные занятия дают результат. Достаточно 20-30 минут функциональной тренировки 3-4 раза в неделю. Главное — не превращать спорт в испытание, а сделать его частью повседневного образа жизни.

Таблица "Плюсы и минусы"

Подход к тренировкам Плюсы Минусы
Силовой с большими весами Быстрый рост мышц Высокий риск травм после 30 лет
Функциональный и баланс Развивает выносливость, гибкость Требует концентрации
Йога и растяжка Улучшает подвижность суставов Не даёт выраженного мышечного роста

FAQ

Сколько времени должна занимать разминка после 30 лет?
Не менее 10-15 минут, включая упражнения с роллом и суставную мобилизацию.

Можно ли сохранять форму без спортзала?
Да, достаточно тренировок с собственным весом — отжиманий, приседаний, планки и кардио.

Нужно ли мужчинам после 40 принимать спортивные добавки?
Только после консультации с врачом и при подтверждённом дефиците белка или витаминов.

