Разминка важнее веса: главное правило мужских тренировок после 30
Сохранить активность, силу и молодость помогает не только здоровое питание, но и правильно выстроенные тренировки. Фитнес-тренер Илья Алехин в беседе с журналом Men Today рассказал, как мужчинам после 30 и 40 лет адаптировать физическую нагрузку под возраст, чтобы поддерживать тело в тонусе без травм и перегрузок.
"После 30 лет главным в тренировке становится разминка", — подчеркнул Илья Алехин.
Почему после 30 лет важна разминка
С возрастом мышцы теряют эластичность, а суставы — подвижность. Поэтому именно разминка становится ключевым элементом тренировки. Она разогревает тело, улучшает циркуляцию крови и подготавливает связки к нагрузке.
Алехин советует начинать занятие с массажного ролла - это помогает снять мышечное напряжение и улучшить подвижность суставов. Только после этого можно переходить к основным упражнениям.
"Перед началом занятий стоит включить работу с массажным роллом", — отметил тренер.
Также важно избегать избыточной работы с большими весами: чрезмерная нагрузка на позвоночник и суставы может привести к травмам. Оптимальная стратегия — развивать выносливость, координацию и баланс.
Принципы тренировок после 30 лет:
-
уделяйте разминке не менее 10-15 минут;
-
включайте упражнения на баланс и стабильность корпуса;
-
сокращайте работу с предельными весами;
-
делайте акцент на правильную технику, а не на количество повторов.
Что менять после 40 лет
С возрастом метаболизм замедляется, а гибкость снижается, поэтому тренировки должны стать более функциональными и комплексными.
"После 40 лет следует строить тренировку на основе сложных движений, объединяя упражнения на верхнюю и нижнюю части тела в суперсеты", — объяснил Алехин.
Суперсет — это последовательное выполнение двух упражнений без отдыха. Например: приседания с гантелями + отжимания, тяга резинки к поясу + выпады. Такая схема повышает пульс, активирует мышцы всего тела и ускоряет обмен веществ.
После каждого суперсета обязательно нужно дать организму время на восстановление - это снижает риск перегрузок и помогает мышцам восстанавливаться.
Основные рекомендации для мужчин старше 40 лет:
-
делайте 2-3 силовые тренировки в неделю;
-
чередуйте нагрузку на разные группы мышц;
-
добавляйте йогу или стретчинг для поддержания гибкости;
-
больше внимания уделяйте осанке и дыханию;
-
избегайте рывковых движений и упражнений с максимальными весами.
"Также стоит заняться йогой, потому что в этом возрасте гибкость тела существенно снижается", — добавил эксперт.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: начинать тренировку без разминки.
Последствие: риск растяжений и травм.
Альтернатива: 10 минут динамических упражнений и массаж роллом.
• Ошибка: работать с чрезмерным весом.
Последствие: перегрузка позвоночника и суставов.
Альтернатива: умеренные нагрузки с упором на технику и контроль.
• Ошибка: игнорировать гибкость.
Последствие: снижение подвижности, скованность движений.
Альтернатива: регулярная йога и растяжка после тренировки.
Пример тренировки после 40 лет
-
Разминка и роллинг мышц — 10 минут.
-
Суперсет 1: приседания с гантелями + отжимания от пола.
-
Суперсет 2: планка с касанием плеч + выпады назад.
-
Суперсет 3: тяга резинки к поясу + ягодичный мостик.
-
Йога или растяжка — 10-15 минут.
Такой формат тренировки поддерживает выносливость, укрепляет мышцы спины и улучшает гибкость, не создавая избыточного давления на суставы.
Плюсы и минусы тренировок с возрастом
|Плюсы
|Минусы
|Повышают тонус и уровень энергии
|Требуют больше времени на восстановление
|Поддерживают гибкость и осанку
|Необходим контроль техники
|Снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний
|Нельзя пренебрегать разминкой
Мифы и правда
• Миф: после 40 лет силовые тренировки вредны.
Правда: при правильной технике они укрепляют кости и суставы.
• Миф: йога не для мужчин.
Правда: йога улучшает выносливость и баланс, снижая риск травм.
• Миф: возраст мешает наращивать мышцы.
Правда: при достаточном белке и регулярных тренировках мышцы растут в любом возрасте.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru