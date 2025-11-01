Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© unsplash.com by Sebastian Pociecha is licensed under Free to use under the Unsplash License
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 11:26

Разминка важнее веса: главное правило мужских тренировок после 30

Фитнес-тренер Илья Алехин рассказал, как мужчинам после 30 и 40 лет адаптировать тренировки

Сохранить активность, силу и молодость помогает не только здоровое питание, но и правильно выстроенные тренировки. Фитнес-тренер Илья Алехин в беседе с журналом Men Today рассказал, как мужчинам после 30 и 40 лет адаптировать физическую нагрузку под возраст, чтобы поддерживать тело в тонусе без травм и перегрузок.

"После 30 лет главным в тренировке становится разминка", — подчеркнул Илья Алехин.

Почему после 30 лет важна разминка

С возрастом мышцы теряют эластичность, а суставы — подвижность. Поэтому именно разминка становится ключевым элементом тренировки. Она разогревает тело, улучшает циркуляцию крови и подготавливает связки к нагрузке.

Алехин советует начинать занятие с массажного ролла - это помогает снять мышечное напряжение и улучшить подвижность суставов. Только после этого можно переходить к основным упражнениям.

"Перед началом занятий стоит включить работу с массажным роллом", — отметил тренер.

Также важно избегать избыточной работы с большими весами: чрезмерная нагрузка на позвоночник и суставы может привести к травмам. Оптимальная стратегия — развивать выносливость, координацию и баланс.

Принципы тренировок после 30 лет:

  • уделяйте разминке не менее 10-15 минут;

  • включайте упражнения на баланс и стабильность корпуса;

  • сокращайте работу с предельными весами;

  • делайте акцент на правильную технику, а не на количество повторов.

Что менять после 40 лет

С возрастом метаболизм замедляется, а гибкость снижается, поэтому тренировки должны стать более функциональными и комплексными.

"После 40 лет следует строить тренировку на основе сложных движений, объединяя упражнения на верхнюю и нижнюю части тела в суперсеты", — объяснил Алехин.

Суперсет — это последовательное выполнение двух упражнений без отдыха. Например: приседания с гантелями + отжимания, тяга резинки к поясу + выпады. Такая схема повышает пульс, активирует мышцы всего тела и ускоряет обмен веществ.

После каждого суперсета обязательно нужно дать организму время на восстановление - это снижает риск перегрузок и помогает мышцам восстанавливаться.

Основные рекомендации для мужчин старше 40 лет:

  • делайте 2-3 силовые тренировки в неделю;

  • чередуйте нагрузку на разные группы мышц;

  • добавляйте йогу или стретчинг для поддержания гибкости;

  • больше внимания уделяйте осанке и дыханию;

  • избегайте рывковых движений и упражнений с максимальными весами.

"Также стоит заняться йогой, потому что в этом возрасте гибкость тела существенно снижается", — добавил эксперт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: начинать тренировку без разминки.
Последствие: риск растяжений и травм.
Альтернатива: 10 минут динамических упражнений и массаж роллом.

Ошибка: работать с чрезмерным весом.
Последствие: перегрузка позвоночника и суставов.
Альтернатива: умеренные нагрузки с упором на технику и контроль.

Ошибка: игнорировать гибкость.
Последствие: снижение подвижности, скованность движений.
Альтернатива: регулярная йога и растяжка после тренировки.

Пример тренировки после 40 лет

  1. Разминка и роллинг мышц — 10 минут.

  2. Суперсет 1: приседания с гантелями + отжимания от пола.

  3. Суперсет 2: планка с касанием плеч + выпады назад.

  4. Суперсет 3: тяга резинки к поясу + ягодичный мостик.

  5. Йога или растяжка — 10-15 минут.

Такой формат тренировки поддерживает выносливость, укрепляет мышцы спины и улучшает гибкость, не создавая избыточного давления на суставы.

Плюсы и минусы тренировок с возрастом

Плюсы Минусы
Повышают тонус и уровень энергии Требуют больше времени на восстановление
Поддерживают гибкость и осанку Необходим контроль техники
Снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний Нельзя пренебрегать разминкой

Мифы и правда

Миф: после 40 лет силовые тренировки вредны.
Правда: при правильной технике они укрепляют кости и суставы.

Миф: йога не для мужчин.
Правда: йога улучшает выносливость и баланс, снижая риск травм.

Миф: возраст мешает наращивать мышцы.
Правда: при достаточном белке и регулярных тренировках мышцы растут в любом возрасте.

