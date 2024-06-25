Эндокринолог Зухра Павлова объяснила, что чрезмерная потливость может быть признаком серьезных здоровьесберегающих нарушений. Постоянная потливость даже в прохладную погоду может указывать на гипертиреоз, который характеризуется повышенным выработком тироксина щитовидной железой и ускорением метаболических процессов.

У женщин это явление часто связано с изменениями гормонального баланса, особенно во время менопаузы, и может сигнализировать о нарушениях, включая онкологические заболевания. У мужчин повышенная потливость может быть связана с проблемами простаты и дисбалансом гормона дигидротестостерона, что требует внимания уролога, особенно при сопутствующих симптомах, таких как выпадение волос или проблемы с кожей.

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