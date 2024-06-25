Эндокринолог Зухра Павлова объяснила, что чрезмерная потливость может быть признаком серьезных здоровьесберегающих нарушений. Постоянная потливость даже в прохладную погоду может указывать на гипертиреоз, который характеризуется повышенным выработком тироксина щитовидной железой и ускорением метаболических процессов.
У женщин это явление часто связано с изменениями гормонального баланса, особенно во время менопаузы, и может сигнализировать о нарушениях, включая онкологические заболевания. У мужчин повышенная потливость может быть связана с проблемами простаты и дисбалансом гормона дигидротестостерона, что требует внимания уролога, особенно при сопутствующих симптомах, таких как выпадение волос или проблемы с кожей.
Фото: commons.wikimedia.org/Yigit Altay (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Австриец столкнулся с ростом волос в горле после 17 лет курения
Мужчина из Австрии, куривший в течение 17 лет, столкнулся с ростом волос в горле, что стало вторым зафиксированным случаем в мире.
Биохакер Джонсон прошел запрещенную фоллистатиновую генную терапию, чтобы дожить до 120 лет
Биохакер и миллиардер Брайан Джонсон прошел запрещенную в США фоллистатиновую генную терапию на острове в Гондурасе, стоимостью $20 тысяч, в надежде дожить до 120 лет. Эта терапия, не одобренная FDA, может повышать риск развития злокачественных опухолей.
Россияне заняли первое место по числу прибывших в Турцию туристов в мае — 739 тыс. человек
В мае 2024 года россияне стали лидерами по числу прибывших в Турцию туристов, достигнув отметки в 739 тыс. человек, что на 15% больше, чем в мае прошлого года.
Диетолог Ивашкевич: необходимо воздерживаться от еды за три часа до сна
Диетолог Анна Ивашкевич порекомендовала воздерживаться от еды за три часа до сна, чтобы обеспечить нормальное пищеварение и избежать застоя пищи в желудке.