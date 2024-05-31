Исследование, проведенное учеными из Северо-Западного университета (США) и опубликованное в AJPM Focus, показало, что сердечно-сосудистое здоровье у мужчин без детей лучше, чем у мужчин, имеющих детей.
В исследование было включено 2814 мужчин в возрасте 45-84 лет, большинство из которых были отцами. У отцов были хуже показатели здоровья по семи из восьми основных критериев Американской кардиологической ассоциации, особенно у тех, кто стал отцом до 25 лет.
У мужчин, ставших отцами, также чаще встречалось курение. Исследователи связывают это с дополнительным стрессом и меньшей возможностью уделять время здоровому питанию и физической активности из-за забот о детях.
Фото: commons.wikimedia.org/Daniel Schwen (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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