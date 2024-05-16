Исследование, проведённое учёными из Калифорнийского университета в Ирвайне, показало связь между апноэ (остановками дыхания) в быстрой фазе сна и снижением вербальной памяти у пожилых людей, находящихся в группе риска развития болезни Альцгеймера.
В исследовании участвовал 81 человек среднего и пожилого возраста, из которых 62% составляли женщины. В ходе исследования учёные провели полисомнографию, чтобы зафиксировать моменты остановки дыхания во время сна и оценить когнитивные способности участников.
Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's Research & Therapy и подтверждают, что апноэ в быстрой фазе сна может быть связано с ухудшением вербальной памяти при риске развития болезни Альцгеймера, сообщает Газета.Ру.
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