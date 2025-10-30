Посыпала матрас содой — и запах исчез навсегда: теперь делаю это каждый месяц

Матрас из пены с эффектом памяти — это не просто предмет мебели, а важная часть вашего здоровья. От того, насколько чистым и ухоженным он остаётся, напрямую зависит качество сна и долговечность изделия. Даже самая дорогая кровать не прослужит долго, если за ней не ухаживать. Поэтому важно знать, как правильно очищать и поддерживать матрас в идеальном состоянии.

Как часто нужно чистить матрас из мемори-пены

По словам экспертов, проводить глубокую чистку следует не реже двух раз в год. А вот лёгкую уборку - хотя бы раз в месяц. Это помогает не только сохранить свежесть, но и предотвратить накопление пыли и бактерий, вызывающих аллергию. Для ежемесячного ухода достаточно около часа.

Что понадобится для чистки

Чтобы очистить матрас без вреда для структуры пены, нужно подготовить минимум средств:

• пылесос с мягкой насадкой;

• пищевая сода;

• жидкий стиральный порошок или гель;

• белый уксус;

• борная кислота (по желанию);

• чистая губка или мягкая тряпка.

"Поддерживать матрас в гигиенически чистом состоянии крайне важно, если вы хотите избежать аллергии и раздражений кожи", — отметила сервисный менеджер компании Nifty Services Натали Барретт.

Этап 1. Подготовка к уборке

Сначала снимите всё постельное бельё и чехол. Осмотрите поверхность на наличие пятен, пыли и запахов. Если чистите впервые, используйте полный набор средств — они помогут удалить загрязнения и вернуть свежесть материалу.

Для локальных загрязнений достаточно раствора уксуса или жидкого моющего средства.

Этап 2. Пылесосим матрас

Перед тем как наносить жидкие чистящие средства, матрас нужно тщательно пропылесосить. Это удалит пыль, шерсть домашних животных и частицы кожи, которые служат пищей для пылевых клещей.

"Пылесосить матрас желательно минимум раз в месяц", — советует владелица Rytina Fine Cleaners Кэти Браун.

Используйте насадку-щётку и проходите не только верх, но и боковые стороны, а при возможности — нижнюю часть.

Этап 3. Очищение раствором моющего средства

Для глубокой чистки смешайте две части воды и одну часть жидкого стирального средства. Перелейте раствор в пульверизатор и слегка распылите по поверхности. Не переувлажняйте — излишняя влага может повредить структуру пены.

Дайте средству подействовать около 30 минут, затем аккуратно промокните губкой. Остаточную влагу можно удалить феном в режиме холодного воздуха.

"Не используйте порошковые средства — они могут испортить текстуру или изменить цвет ткани", — пояснила Барретт.

Этап 4. Удаление свежих пятен

Если вы пролили напиток или заметили пятно, действовать нужно сразу. Промокните жидкость сухим полотенцем, не растирая. Затем распылите раствор воды с уксусом или моющим средством и мягко промокните поверхность. После этого дайте матрасу полностью высохнуть.

"Регулярное удаление пятен продлевает срок службы матраса", — подчеркнула Браун.

Этап 5. Удаление запахов и профилактика

После глубокой чистки можно избавиться от возможных запахов. Для этого равномерно посыпьте матрас пищевой содой и оставьте на 6-8 часов. Сода впитает влагу и устранит неприятные ароматы. Затем пропылесосьте поверхность.

Если соды нет, используйте борную кислоту по тому же принципу. Она также нейтрализует запахи и препятствует размножению бактерий.

Важно: никогда не ложитесь на влажный матрас. Даже небольшая влага может привести к появлению плесени и неприятного запаха. Лучше чистить изделие утром, чтобы оно успело полностью высохнуть до вечера.

"Сон на влажном матрасе не позволит ему просохнуть и приведёт к образованию грибка", — предупреждает Барретт.

Как продлить срок службы матраса

Чтобы матрас дольше оставался чистым и не терял форму, соблюдайте простые рекомендации:

Используйте чехол или защитный наматрасник - он защитит от пятен и влаги. Переворачивайте матрас раз в 3-4 месяца, чтобы равномерно распределить нагрузку. Проветривайте комнату - мемори-пена плохо переносит сырость. Не кладите на кровать тяжёлые предметы и не стойте на матрасе ногами. При появлении неприятного запаха проводите лёгкую чистку содой.

Сравнение: обычный и мемори-матрас

Критерий Матрас из пены с эффектом памяти Обычный пружинный матрас Поддержка тела равномерное распределение веса давление на отдельные точки Срок службы до 10 лет при правильном уходе 5-7 лет Требования к уходу нельзя мочить, нужна сухая чистка допускается влажная уборка Аллергия меньше пылевых клещей больше скапливается пыли Удобство идеален для людей с болью в спине может вызывать дискомфорт

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать слишком много воды.

Последствие: появление плесени и запаха.

Альтернатива: чистка спреем с минимальным увлажнением.

Ошибка: стирать чехол редко.

Последствие: накопление бактерий и аллергенов.

Альтернатива: стирать защитный чехол раз в 2-3 недели.

Ошибка: ложиться на влажную поверхность.

Последствие: деформация пены, риск грибка.

Альтернатива: сушить феном или у окна при открытом окне.

А что если запах не уходит?

Если после чистки неприятный аромат остаётся, попробуйте:

• посыпать поверхность смесью соды и эфирного масла лаванды,

• оставить матрас на солнце на 2-3 часа,

• использовать специализированный дезодорант для мебели.

Плюсы и минусы матраса из мемори-пены

Плюсы Минусы Адаптируется под форму тела Медленно восстанавливает форму Подходит аллергикам Плохо пропускает воздух Долговечен Может быть дорогим Снижает нагрузку на суставы Требует деликатного ухода

FAQ

Как выбрать средство для чистки?

Используйте мягкие моющие гели без отбеливателя и хлора. Агрессивные вещества могут разрушить структуру пены.

Сколько стоит профессиональная чистка?

Услуги клининговых компаний в России стоят от 1500 до 3000 рублей за односпальную модель и до 5000 рублей за двуспальную.

Что лучше для удаления пятен — уксус или сода?

Обе подходят. Уксус лучше борется с органическими загрязнениями, а сода — с запахами.

Мифы и правда

Миф: матрасы с эффектом памяти нельзя пылесосить.

Правда: можно, но только мягкой щёткой и при сухой чистке.

Миф: мемори-пена полностью гипоаллергенна.

Правда: она снижает риск аллергии, но не устраняет его полностью.

Миф: чем чаще стирать, тем лучше.

Правда: избыточная влага сокращает срок службы. Важно соблюдать баланс между чистотой и сохранностью материала.

3 интересных факта