Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Молоток судьи
Молоток судьи
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Северо-Кавказский федеральный округ
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 20:31

Память вспыхнула скандалом: за один жест у Вечного огня мужчина лишился свободы

Мужчину осудили за прикуривание от Вечного огня — СК Ставрополья

Утреннее спокойствие небольшого ставропольского села нарушило неожиданное действие местного жителя, ставшее поводом для разбирательства и последующего приговора. Камера наблюдения зафиксировала, как мужчина использует Вечный огонь на мемориальном комплексе "Братская могила советских воинов" для прикуривания, что и стало ключевым доказательством в деле об осквернении памятника.

Уголовное дело и обстоятельства поступка

По материалам следствия, эпизод произошёл утром 21 июля, когда 62-летний житель Красногвардейского округа подошёл к постаменту, не замечая установленного наблюдения. Несколько секунд действия у мемориала привели к возбуждению уголовного дела по статье, связанной с надругательством над символами воинской славы. Следователи зафиксировали факт нарушения и уточнили, что объект относится к памятным местам сразу двух войн, гражданской и Великой Отечественной.

Собранные материалы включили запись с камеры и показания самого мужчины. По данным ведомства, он не отрицал содеянного и подробно рассказал, как именно произошёл поступок. Следствие напомнило, что мемориалы подобного уровня имеют статус исторических объектов, поэтому любое вмешательство рассматривается как посягательство на память погибших.

Признание вины и судебное решение

Во время разбирательства фигурант подтвердил своё участие в инциденте.

"В ходе следствия фигурант вину в совершенном преступлении признал в полном объёме, в содеянном раскаялся", — сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ставрополью.

Его позиция была учтена, но не позволила избежать наказания, поскольку доказательства нарушения сохраняли юридическую значимость.

Суд квалифицировал действия по части 3 статьи 354.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за осквернение символов воинской славы. Решение по делу включало назначение лишения свободы, что подчёркивает принципиальность подхода к подобным правонарушениям на региональном уровне и неизменность оценки подобных жестов в отношении мемориальных объектов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

СК России: В Дагестане пресекли планы нападений на полицейских 17.11.2025 в 20:03
Планы нападений сорвались: силовики Дагестана нейтрализовали террористическую ячейку

В Дагестане задержали шестерых мужчин, которые создали ячейку и обсуждали нападения на полицейских. Следствие устанавливает их связи и планы.

Читать полностью » МЧС доставило 24 тонны детских смесей в Ставрополье из фонда Примакова 14.11.2025 в 13:36
Поддержка для маленьких жизней: благотворительный фонд отправил в Ставрополье тонны молочных смесей

В Ставрополье доставлена крупная партия детских смесей, ставшая частью масштабной гуманитарной программы, охватывающей сразу несколько регионов страны.

Читать полностью » В Каспийске создадут реабилитационный комплекс для военнослужащих СВО 13.11.2025 в 13:46
После фронта — к жизни: в Каспийске появится современный центр реабилитации бойцов

В Каспийске построят реабилитационный центр для участников СВО. Работы начнутся в 2026 году, завершить проект планируют к 2027-му. Комплекс обеспечит военнослужащим медико-психологическую помощь и адаптацию к мирной жизни.

Читать полностью » Владимиров: В Ставрополе возводят современный корпус больницы скорой помощи 12.11.2025 в 23:48
Быстровозводимая больница: в Ставрополе строят корпус скорой помощи по новой технологии

В Ставрополе начали строить новый корпус больницы скорой помощи. Современное здание сможет принимать до 200 пациентов в сутки и откроется в начале 2026 года.

Читать полностью » Губернатор Ставропольского края призвал увязать энергопрограмму с планами по воде 12.11.2025 в 0:02
Энергия и вода — под один план: Ставрополье выстраивает новую инфраструктурную политику

Губернатор Владимир Владимиров поручил синхронизировать развитие энергетики и водоснабжения на Ставрополье. Все новые объекты должны своевременно подключаться к электросетям.

Читать полностью » В Кабардино-Балкарии двое мужчин погибли от взрыва гранаты во время ссоры в Баксане 10.11.2025 в 22:06
Граната вместо слов: в Кабардино-Балкарии бытовой конфликт обернулся трагедией

В Баксане двое мужчин погибли при взрыве гранаты во время ссоры из-за долгов. Следственный комитет возбудил уголовное дело и выясняет источник боеприпаса.

Читать полностью » Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о новых кадровых назначениях в регионе 10.11.2025 в 0:03
Дагестан укрепляет вертикаль власти: Меликов назвал имена новых глав муниципалитетов

Сергей Меликов объявил о серии кадровых назначений в районах Дагестана. Новые главы и министры призваны укрепить управленческую систему и повысить эффективность власти.

Читать полностью » СК проверит действия пилотов и техническое состояние разбившегося вертолёта в Дагестане 07.11.2025 в 19:08
Ошибка или поломка: СК ищет ответ на вопрос, почему вертолёт не долетел — есть погибшие

Следственный комитет выясняет причины крушения вертолёта в Дагестане. Среди версий — ошибка пилотирования и техническая неисправность машины.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Травматичный опыт формирует у кошек устойчивые фобии
Еда
Арахис в салате усиливает текстуру и баланс вкусов — кулинар Анна Кравченко
Авто и мото
При аварии на тестовой машине расходы покрывает КАСКО — автодилер
Культура и шоу-бизнес
В сети возникла теория, что за маской рэпера EsDeeKid скрывается Тимоте Шаламе — TikTok
СФО
Губернатор Кухарук подтвердил обновление трех аэропортов Югры
Наука
Артефакты из метеоритного железа найдены в Испании — Ровиро-Льоренс
УрФО
Женщина обманывала сожителя, вымогая деньги на лечение несуществующей дочери — ГУ МВД
ЦФО
Москва начала продвигать концепцию осознанного потребления — Департамент экологии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet