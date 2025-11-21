Память вспыхнула скандалом: за один жест у Вечного огня мужчина лишился свободы

Утреннее спокойствие небольшого ставропольского села нарушило неожиданное действие местного жителя, ставшее поводом для разбирательства и последующего приговора. Камера наблюдения зафиксировала, как мужчина использует Вечный огонь на мемориальном комплексе "Братская могила советских воинов" для прикуривания, что и стало ключевым доказательством в деле об осквернении памятника.

Уголовное дело и обстоятельства поступка

По материалам следствия, эпизод произошёл утром 21 июля, когда 62-летний житель Красногвардейского округа подошёл к постаменту, не замечая установленного наблюдения. Несколько секунд действия у мемориала привели к возбуждению уголовного дела по статье, связанной с надругательством над символами воинской славы. Следователи зафиксировали факт нарушения и уточнили, что объект относится к памятным местам сразу двух войн, гражданской и Великой Отечественной.

Собранные материалы включили запись с камеры и показания самого мужчины. По данным ведомства, он не отрицал содеянного и подробно рассказал, как именно произошёл поступок. Следствие напомнило, что мемориалы подобного уровня имеют статус исторических объектов, поэтому любое вмешательство рассматривается как посягательство на память погибших.

Признание вины и судебное решение

Во время разбирательства фигурант подтвердил своё участие в инциденте.

"В ходе следствия фигурант вину в совершенном преступлении признал в полном объёме, в содеянном раскаялся", — сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ставрополью.

Его позиция была учтена, но не позволила избежать наказания, поскольку доказательства нарушения сохраняли юридическую значимость.

Суд квалифицировал действия по части 3 статьи 354.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за осквернение символов воинской славы. Решение по делу включало назначение лишения свободы, что подчёркивает принципиальность подхода к подобным правонарушениям на региональном уровне и неизменность оценки подобных жестов в отношении мемориальных объектов.